Balıkesir depremi İstanbul’da hissedildi! Uzmanlardan ilk açıklama geldi: Büyük bir depremi tetikler mi?
AFAD, saat 19.53’te merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Balıkesir’de bazı binaların yıkıldığı bilgisi gelirken, bölgeden hasar haberleri ulaşmaya devam ederken A Haber canlı yayınına bağlanan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süha Özden, sarsıntının “orta segment” olarak değerlendirilebileceğini söyledi. Özden, “Daha büyük bir depremi tetikleyeceğini düşünmüyorum” dedi. Yayına bağlanan bir başka uzman da Prof. Dr. Şükrü Ersoy oldu. Ersoy, Balıkesir'de yıkılan bir binayı canlı yayında inceleyerek yıkılma nedenlerine ilişkin bilgi verdi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. AFAD'ın verilerine göre saat 19.53'te gerçekleşen sarsıntı, kısa süreli paniğe neden oldu. Balıkesir'de bazı binaların yıkıldığı bildirilirken, bölgeden ilk hasar haberleri gelmeye başladı.
PAMPAL: BU DEPREM DİĞER FAY HATLARINI TETİKLEYECEK BİR ETKİ OLUŞTURMAZ
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal A Haber'de 6.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Bölge hareketliydi zaten. Sındırgı'nın batısından başlayıp Simav üzerinden Afyon fayzonundanBatı Anadolu'dan Orta Anadolu'ya doğru giden önemli bir fay hattı. Normal fay ve doğrultu atımlı fay üzerinde çok sayıda ana ve tali faylardan oluşan bir zon. 6-7 arası hatta 7'nin üzerinde üretebilen tarihsel bir dönemi mevcut. 23 Nisan'dan itibaren bölgede 4-5 şiddetinde hareketlilik vardı. Öncü deprem aktivitesiyle başlayıp ana şok ve artçılarıyla devam eden komple bir deprem olgusunu yaşadık. Bölgede farklı faylar olduğu için bu büyüklükte ve bir miktar daha büyük depremlerin olma ihtimali var. Bu deprem oldu diye diğer fay hatlarını tetikleyecek büyüklükte bir etki oluşturmaz."
BU BÖLGEDE DAHA ÖNCE 7'NİN ÜZERİNDE DEPREM OLDU
Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Fadime Sertçelik, bölgenin deprem tarihini anlatarak daha önce aynı bölgede 7'nin üzerinden bir deprem medyana geldiğini söyledi.
Sertçelik, kırılan fayın 7 segmentten oluştuğunu belirterek şöyle konuştu:
"Kırılan fay 7 segmentten oluşuyor. Bu parçalardan ikisinin birleştiği yerde bu akşamki deprem meydana geldi. Son 3 gündür biz bölgedeki aktiviteyi izliyorduk. 3'ün üzerinde depremler meydana geliyordu. Genel olarak baktığımızda burası deprem beklediğimiz yerlerden biriydi bu bölge. Geçmişe baktığımızda bu fay 7'nin üzerinde bir deprem üretmiş ve üzerinden oldukça fazla bir süre geçmiş 1898 yılında yaşanmış."
"ARTÇI ŞOKLAR GELEBİLİR"
A Haber canlı yayınına bağlanan bir diğer isim ise Deprem Uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir oldu. Sözbilir, "Normal şartlarda bu büyüklükteki bir deprem 5 büyüklüğüne varan artçılara neden olabiliyor. Bu fayın en batı ucu. Simav fayı büyük bir fay aslında 4-5 tane segmenti olan bir fay. Şu anda en Batı kısmı kırıldı. 30 küsür kilometro uzunluğunda olan bir fay bu. Ne kadarının kırıldığı arazi incelemesi sonucu ortaya çıkacaktır.
"DOĞUDAKİ FAY KIRILMADI"
Şu anda bu fayın üzerindeki deprem bir ana şok ve artçı şokların devamlılığı söz konusu. Simav Naşa taraflarında daha çok depremler oluyordu. 5.9'a varan depremler olmuştu. Ama bu deprem en Batı ucunda gerçekleşti. Bu fay zonunun tarihsel sürecine baktığımızda bir deprem üretmişti. Ama uzun zamandır da deprem üretmiyordu. Böylece Simav fayının en Batı ucundaki bir kırılma gerçekleşmiş oldu. Ancak doğudaki parçaları henüz kırılmış değil" diye konuştu.
"BATI ANADOLUDA Kİ DEPREMLER 7'Yİ GEÇMEZ"
A Haber canlı yayınına bağlanan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise, "Batı Anadolu depremleri genelde 7'yi geçmez. İstanbul ve çevresinde daha büyük depremler olabilir. Bununla özellikle mühendislik görmemiş kötü yapılarda hasar verebilir. Bu hasarlar özellikle kırsal kesimde fazla olabilir. Fakat 6.1 müstakil bir depreme benziyor." diye konuştu.
PROF. DR. ERSOY YIKILAN BİNAYI İNCELEDİ
Yıkılan bir binanın görüntülerini inceleyen Ersoy, canlı yayında yıkım şeklini anlattı. Ersoy, "Kirişler üst üste binmiş yani yassı kadayıf gibi en az üç katlı bir bina. Biraz yana yatmış çok katlı binalardan bir tanesi. 6.1 büyüklüğündeki bir deprem normal şartlarda bu binayı yıkmaması gerekir. Demek ki bu bina mühendislik olarak zafiyetleri olan bir bina. Bir de eski olabilir. Eski yönetmeliklere göre yapılmış olabilir." diye konuştu.
UZMANLARDAN DEPREME İLİŞKİN A HABER'DE AÇIKLAMALAR
Balıkesir'de yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından A Haber canlı yayınına bağlanan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süha Özden, depremin meydana geldiği fay hattının uzun segmentli olmadığını belirterek, daha büyük bir deprem üretmeyeceğini tahmin ettiğini söyledi.
HASAR BIRAKMIŞ OLABİLİR
Özden, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Her yerden hissedilen bir deprem oldu. Orta büyüklükteki bu deprem, merkez üssünde hasar bırakmış olabilir. Teknik ve bilimsel açıdan baktığımızda, buranın hemen doğusunda Simav Fayı var. Önemli bir fay. Bu deprem, o fayın hemen kuzeybatıya uzanan bir bölümünde meydana gelmiş gibi görünüyor. Sındırgı ve Bigadiç segmentinde uzanan bir fay hattı söz konusu. Ancak bu segmentler çok uzun değil.
BÜYÜK DEPREM ÜRETMEZ
2011 yılında Simav'da 5,9 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Bu deprem de onun batısına düşen bir bölgede meydana geldi ve benzer şekilde hissedildi. Fayın uzunluğu dikkate alındığında, bu depremin daha büyük bir deprem üretme kapasitesine sahip olduğunu düşünmüyorum.
