Balıkesir depremi İstanbul’da hissedildi! Uzmanlardan ilk açıklama geldi: Büyük bir depremi tetikler mi?

22:23 10 Ağustos 2025

A Haber canlı yayınına bağlanan bir diğer isim ise Deprem Uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir oldu. Sözbilir, "Normal şartlarda bu büyüklükteki bir deprem 5 büyüklüğüne varan artçılara neden olabiliyor. Bu fayın en batı ucu. Simav fayı büyük bir fay aslında 4-5 tane segmenti olan bir fay. Şu anda en Batı kısmı kırıldı. 30 küsür kilometro uzunluğunda olan bir fay bu. Ne kadarının kırıldığı arazi incelemesi sonucu ortaya çıkacaktır.

"DOĞUDAKİ FAY KIRILMADI"

Şu anda bu fayın üzerindeki deprem bir ana şok ve artçı şokların devamlılığı söz konusu. Simav Naşa taraflarında daha çok depremler oluyordu. 5.9'a varan depremler olmuştu. Ama bu deprem en Batı ucunda gerçekleşti. Bu fay zonunun tarihsel sürecine baktığımızda bir deprem üretmişti. Ama uzun zamandır da deprem üretmiyordu. Böylece Simav fayının en Batı ucundaki bir kırılma gerçekleşmiş oldu. Ancak doğudaki parçaları henüz kırılmış değil" diye konuştu.