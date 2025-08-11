6.1’lik Balıkesir depreminin ardından İstanbul’da korkulu bekleyiş! Vatandaşlar geceyi sokakta geçiriyor

11 Ağustos 2025, Pazartesi
ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 11.08.2025 01:19 Güncelleme: 11.08.2025 01:44
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19:53 sıralarında gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki depremde İstanbul başta olmak üzere Çanakkale, Uşak, İzmir ve birçok çevre illerde hissedildi. Balıkesir'de gerçekleşen depremin ardından megakent İstanbul'da yaşayanlar, kuvvetli sarsıntı nedeniyle büyük korku yaşarken geceyi sokakta geçirdi. Vatandaşlar yakınlarında bulunan afet toplanma alanları, park ve millet bahçelerine akın ederken A Haber muhabiri Erşan Karaca, İstanbul'da yaşanan son durumu Zeytinburnu Millet Bahçesi'nden aktardı.

Balıkesir'in merkez üssü Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem Marmara ve Ege bölgesinde paniğe neden oldu. Sarsıntı başta İstanbul olmak üzere İzmir, Uşak, Manisa gibi çevre illerde, Bulgaristan ve Romanya'da da etkisini gösterdiği belirtildi. Türkiye'nin gerçeği olan deprem yeniden kendini hatırlatırken, İstanbul'un bazı ilçelerinde ise deprem güçlü şekilde hissedildi. Birçok vatandaş soluğu afet toplanma alanları, park ve millet bahçelerinde alırken İstanbullular geceyi sokakta geçirdi. A Haber muhabiri Erşan Karaca, depremin şiddetli hissedildiği Zeytinburnu ilçesindeki Millet Bahçesi'nden son bilgiyi aktardı.

6.1'LİK DEPREM SONRASI İSTANBULLULAR SOKAKLARDA

Erşan Karaca'nın açıklamalarından satır başları ise şöyle;

A Haber muhabiri Erşan Karaca, İstanbul'da deprem hissedildiği fakat bazı ilçelerde daha fazla hissedildi. Özellikle sarsıntının yoğun şekilde hissedildiği Zeytinburnu Millet Bahçesi'ndeyiz ve şuan burası oldukça kalabalık. 1 saat önce yetkililerden aldığımız bilgiye göre Millet Bahçesi'nde 3 bin vatandaş yer alıyor. 23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlar büyük korku ve panik yaşadı. Vatandaş bu nedeniyle Zeytinburnu Millet Bahçesi'ne akın etti.

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü

"GECENİN İLERLEYEN SAATLERİNDE VATANDAŞLAR EVLERİNE DÖNÜYOR"

İstanbul'da depremin ardından güvenlik endişesiyle evlerinden panik halinde çıkan yüzlerce vatandaş Zeytinburnu Millet Bahçesi'ne geldi. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise vatandaşlar evlerinde geri dönüyor. Yetkililer İstanbul için herhangi bir can kaybı ya da hasra bilgisinin olmadığını paylaştı. Zeytinburnu'nda ise bölge halkı olası artçı sarsıntılara karşı teyakkuzda olmaya devam ediyor. Özellikle Zeytinburnu gibi yoğun nüfuslu ilçelerde yaşayan vatandaşlar artçı sarsıntı endişesiyle vatandaşlar açık alanlara yöneldi.

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü

"VATANDAŞLAR 10-15 SANİYE SARSINTI HİSSETTİKLERİNİ İFADE EDİYOR"

Zeytinburnu'da vatandaşlar ile konuştuğumuzda İstanbul'da meydana gelen 23 Nisan'daki sarsıntıdan çok korktuklarını ve Zeytinburnu'nda önceki deprem ile 6.1 büyüklüğündeki depremin 10-15 saniye sürdüğünü ifade ederek sokaklarda bulunduklarını dile getirdiler.

