6.1’lik Balıkesir depreminin ardından İstanbul’da korkulu bekleyiş! Vatandaşlar geceyi sokakta geçiriyor

Balıkesir'in merkez üssü Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem Marmara ve Ege bölgesinde paniğe neden oldu. Sarsıntı başta İstanbul olmak üzere İzmir, Uşak, Manisa gibi çevre illerde, Bulgaristan ve Romanya'da da etkisini gösterdiği belirtildi. Türkiye'nin gerçeği olan deprem yeniden kendini hatırlatırken, İstanbul'un bazı ilçelerinde ise deprem güçlü şekilde hissedildi. Birçok vatandaş soluğu afet toplanma alanları, park ve millet bahçelerinde alırken İstanbullular geceyi sokakta geçirdi. A Haber muhabiri Erşan Karaca, depremin şiddetli hissedildiği Zeytinburnu ilçesindeki Millet Bahçesi'nden son bilgiyi aktardı.

Erşan Karaca'nın açıklamalarından satır başları ise şöyle;

A Haber muhabiri Erşan Karaca, İstanbul'da deprem hissedildiği fakat bazı ilçelerde daha fazla hissedildi. Özellikle sarsıntının yoğun şekilde hissedildiği Zeytinburnu Millet Bahçesi'ndeyiz ve şuan burası oldukça kalabalık. 1 saat önce yetkililerden aldığımız bilgiye göre Millet Bahçesi'nde 3 bin vatandaş yer alıyor. 23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlar büyük korku ve panik yaşadı. Vatandaş bu nedeniyle Zeytinburnu Millet Bahçesi'ne akın etti.