Yoğun gündemli Kabine toplanıyor! Masada hangi konular var? Terörsüz Türkiye’den İsrail’in Gazze’yi işgal kararına...

Ankara'da gündem yoğun. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Kabine yarın bir araya geliyor. Terörsüz Türkiye'nin yol haritasının çizildiği Milli Birlik ve Demokrasi Komisyonu da bu hafta 3. kez bir araya gelecek.

Önemli başlıklar var Kabine gündeminde. Öncelikli olarak Terörsüz Türkiye süreci kabine toplantısının ana gündem maddesi olacak.Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ele alınacağı Kabine toplantısında Suriye'dkei gelişmelerden, İsrail'in Gazze'yi topyekün işgaline kadar pek çok masaya yatırılacak.