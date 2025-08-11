Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu! Terörsüz Türkiye mesajı: Fırsat penceresi açıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine sona erdi. Toplantı sonrası Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Balıkesir depremi için vatandaşlara geçmiş olsun dileyen Başkan Erdoğan 'Devletimizin tüm kurumları depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır. Depreme hazırlık konusunun önemini tekrar hatırlıyoruz.' dedi. Terörsüz Türkiye ile fırsat penceresi açıldığını belirten Başkan Erdoğan '(TBMM'deki Komisyon) Meclis'in süreci sahiplenmesi kıymetli. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşarak kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıklarının boşa gitmediğini mutlaka göstereceğiz.' dedi.