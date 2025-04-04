Zimmetine para geçirmekle suçlandığı için intihar eden Yaşar Uçar’ın eşi ahaber.com.tr’ye konuştu: İmamoğlu yedi yedi doymadı

Yaşar Uçar eşi ve çocukları (Foto: ahaber.com.tr)

"ÇOCUKLARIM BABALARINI İPTE SALLANIRKEN GÖRDÜLER"

Yaşar Bey bu olaya kurban gitti diyebilir miyiz? Veya diğer yolsuzluklar da ortaya çıkmasın diye bir kişinin intiharının sebep oldular diyebilir miyiz? sorusuna Arzu Turgut Uçar, "Kesinlikle. Bana göre bu bir cinayet. Bir insan hayatı bu kadar ucuz olamaz. Ben size şunu söyleyeyim. Oğlum o zaman 14 yaşında, kızım ise 17 yaşındaydı. Babalarını ipte sallanırken gördüler. Benim 14 yaşındaki oğlum, babasının bacaklarından tutup kurtarmaya çalışmış. Tüylerim diken diken oluyor. Bunu sadece benim çocuklarıma değil hiçbir çocuğa da hiçbir kimse yaşatamaz." dedi.

Yaşar Uçar'ın geride bıraktığı 11 sayfalık mektubundan bir kesit (Foto: ahaber.com.tr)

ACI GÜNÜ GÖZLERİ DOLARAK ANLATTI

Eşi Yaşar Uçar'ın intihar anını gözleri dolarak anlatan Arzu Turgut Uçar, şöyle konuştu: "Kış mevsimi aylardan ocaktı. Biz yatıyoruz. Yaşar 28 Ocak'ta işe gitmişti. O gün onu zaten o arada bir zoraki izne ayırdılar. Sonra 28'inde tekrar iş başı yaptı. Akşam eve geldiğinde 'Ne oldu Yaşar? Var mı hani bir gelişme' dedim. Bana 'yok' dedi. Ama bizim zaten üç haftadır evimiz böyle sus pus. 3 Ocak'ta aslında bizim evden cenaze çıktı, biliyor musunuz? Yaşar yemeden, içmeden kesildi. Sabah kalktığımız da sömestr tatiliydi. Kalktım, arkadaşımı aradım, bana gelecekti. Ondan sonra da odaya baktım, Yaşar normalde işinde de evde de düzenlidir. Evliliğimiz 19. yılına girecekti. Ben onun bir çift çorabını kaldırmış bir kadın değildim. Çok düzenliydi. İşinde de diyorum ya, evimde de. O yüzden her şeyi böyle tek tek tarih tarih kiminle nerede ne konuşmuş hepsini yazmış.

"KOLİ BANDIYLA TUTTURULMUŞ KAPIYA 'EŞİM ARZU'YA İLETİLMEK ÜZERE' DİYE YAZAN BİR ZARF..."

Kalktım, pantolonu orada, bozuk paralar, birkaç yüz lira da para var. Şaşırdım 'Yaşar ne kadar dalgın bugün' dedim. Parayı masadan almamıştı. Sonra mutfağa gittim. Sigarayı bırakmıştı bu olayla beraber, tekrar sigaraya başlamıştı. 'Sigarasını da evde unutmuş' dedim. 'Ne kadar dalgın. Acaba ne oldu dün' dedim. Sonra arkadaşım geldi. Zil çaldı, kapıyı açtım. 'Arzu bu ne' dedi. Kapının üzerinde evimizin dış kapısında bir zarf, koli bandıyla tutturulmuş kapıya 'eşim Arzu'ya iletilmek üzere' diye yazıyor. 'Arzu esin' dedi. Ben 'Eyvah' dedim. Ben o arada zarfı açmaya çalışıyorum. Çocuklar da evde olduğu için kızım fırladı. 'Ne oluyor' dedi. Ben cebime koydum.

"BENİM İKİ ÇOCUĞUM DA BABALARINI İPTE SALLANIRKEN GÖRDÜ"

Çağla "Git buradan" diyorum. Bir yandan da açıyorum. Arkadaşım da kızımı tutmaya çalışıyor. 'Çağla git buradan. Bir şey yok, tamam' demeye devam ediyordum. Kızım 'anne babama bir şey mi oldu. Onlar ne?' dedi. Kızımı zorla aşağı komşuya göndermeye kalktım. Onu zorla komşuya gönderirken ben de bir yandan zarfı açıyordum. İşte her şey şuradaki mektupta yazıyor. Tabii kızım o arada komşuya inerken babasını arıyor. Babasını ararken de Yaşar'ın telefonu da böyle ankesörlü gibi çalardı. Tuşlu telefon kullanıyordu. Kızım 'Babamın telefonu' dedi. 'Babamın telefonu' deyince arkadaşım Çağla'nın arkasından fırladı. Kızım 'Esin teyze Yangın merdiveninden geliyor ses' dedi. Kızım zaten kapıyı zorla açmaya çalışıyordu. O sırada oğlum fırladı, ben oğlumun önüne durdum. Oğlum beni duvara fırlattı. Ondan sonra oğlum gitti, benim iki çocuğum da babalarını ipte sallanırken gördü.

"İMAMOĞLU'NUN ANNESİNİN TORUNLARI BABALARINI İPTE SALLANIRKEN GÖRMEDİ"

İmamoğlu'nun annesinin Maltepe mitingindeki konuşmasına değinen Uçar, "O yüzden İmamoğlu'nun annesi hiç boşuna çıkıp da elinde mikrofonla açıklama yapmasın. Onun üç tane torunu babalarını ipte sallanırken görmedi. Babaları cezaevinde, gitsin istedikleri gibi ziyaret etsinler. Suçsuzsa çıkar, suçluysa yargılansın. Bir kere her şeyden önce benim eşimin bu davasıyla ilgili hesap versinler ve verecekler." şeklinde konuştu.

Eşinizin intihar mektubunda "Ekrem Başkanın bir sıkıntıya düşmemesi için çalıştı, çabaladım" ifadeleri yer alıyor. Ama siz de diyorsunuz ki,"Benim eşimin intiharından Ekrem İmamoğlu sorumlu." Yani, siz neden öyle diyorsunuz, eşiniz neden öyle diyor? sorusuna cevap veren Uçar, "Eşim Ekrem İmamoğlu derken, aslında orada çalıştığı kurumu, iş arkadaşlarını kastediyor. Ekrem İmamoğlu o kurumun başında ben Beylikdüzü Belediyesi Ekrem İmamoğlu. Çünkü Beylikdüzü Belediyesi'nin böyle bir soruşturmaya girmesi demek direkt başındaki kişinin, işte bir sürü birimin başının ağrıması demek. Hani ister istemez, yolsuzluktur, soruşturmadır falan bunlar. Kimse, hani rutin çalışma hayatı varken böyle soruşturmaları falan istemez. Eşim bence onları kastederek söylüyor bunu. " ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU ŞOV YAPIYOR, BANGIR BANGIR MÜZİKLE BENİM KAPIMIN ÖNÜNDEN GEÇİYOR"

Tepkilerine devam eden Arzu Turgut Uçar, cenaze günü İmamoğlu'nun evlerinin önünde son ses müzikle seçim otobüsüyle geçtiğini belirterek, "29 Ocak günü eşim intihar etti. o gün zaten çok kötü, 30'unda da cenazesi kalkacaktı. İşte biz cenazeyi bekliyoruz, adli tıptan gelecek raporu işte gassalhane işlemlerini bekliyorduk. Biz cenazeyi beklerken bangır bangır CHP'nin müzikli seçim otobüsü kapımızın önünden geçerken, tabii aşağıda da kalabalık, akrabalarımız, eş dost, cenazeyi bekliyor. O sırada otobüsün önünü kesiyorlar. İmamoğlu otobüsün içinde. tartışma çıkıyor. Ekrem İmamoğlu için de orada cenaze olduğunu aslında biliyor. Bilmediğini söylüyor da bilmiyorsa da o onun ayıbı çünkü eşim 23 yıldır Beylikdüzü Belediyesi çalışanı. Eşim trafik kazası geçirmiyor, beyin kanaması geçirmiyor veya bir hastalıktan değil, senin 23 yıllık çalışanının, senin başkanlığın döneminde, orası daha Kavaklı Belediyesiyken, orada çalışan, 23 yıllık çalışan senin başkanlığın döneminde zimmet suçlaması yüzünden, üzerine atılan bir iftira yüzünden intihar ediyor. Senin o zamanki iki tane meclis üyesi adayının, Doğan Subaşı ve Serdal Mumcu, ikisi de şu an İBB'de meclis üyesi, aynı binada oturuyoruz. Bilmeme ihtimali yok aslında. O kapının önünden geçmeyecekti. Biz cenazeyi bekliyoruz, o Ekrem İmamoğlu şov yapıyor, bangır bangır müzikle benim kapımın önünden geçiyor. geçemezsin, geçirmezler. Sizin yönetiminiz diyeyim daha doğrusu, sizin yönetiminiz benim eşime öyle bir baskı yaptı ki, sonuç intihar oldu. Benim 14 ve 17 yaşındaki çocuklarım ömür boyu o manzara akıllarından, hafızalarından silinmeyecek. " dedi.

(Foto: ahaber.com.tr arşiv)

"EKREM BAŞKAN DEDİ TAZİYEYE GELMEK İSTİYOR"

Eşinin intiharı sonrası Beylikdüzü Belediye Başkanlığından kendisine ilk ulaşanın CHP'de Gürsel İlgüz olduğunu söyleyen Uçar, "Eşimin intiharı sonrası bize partide çalışan Gürsel İlgüz'dü. Beylikdüzü'nde de, Marmara Mahallesi'nde onun bir restoranı vardı, mekanı vardı, ara sıra bizim de gittiğimiz bir yer. Hemşehrimiz aynı zamanda. O geldi. Bir, iki, 2 gün sonra mıydı, neydi, o geldi. 2 gün sonra yani, sadece belediyeden yemek göndermek istediler. Dedim 'Ben onların bir bardak suyunu dahi istemiyorum. Asla dedim 'belediyeden bu eve bir lokma gelmeyecek' dedim. Onların dedim tek lokmasını istemiyorum. Belediyenin benimle görüşmek istediği mesajını bana getiren Gürsel İlgüz'dü. O da dediğim gibi partide çalışan o belediye meclis üyesi aday adayıydı falan, meclis üyesi olmak isteyen biriydi. Şu an öyle mi onları bilmiyorum. Geldiğinde, 'Ekrem Başkan dedi taziyeye gelmek istiyor' dedi ama o gün cenaze günü, aşağıda yaşanan o olaydan dolayı biraz çekiniyorlar ama dedi 'baş sağlığına gelmek istiyorlar' dedi. 'Buyursun gelsin, kapı herkese açık' dedim.

SUS PAYI KARŞILIĞINDA MI EV TEKLİF EDİLDİ?

Cenazeden sonra o dönem İBB Başkan adayı olan ve seçime hazırlanan Ekrem İmamoğlu'nun evlerine taziyeye geldiğini ve kendilerine bir daire sözü verdiğini belirtren Uçar, şöyle konuştu, "İmamoğlu'nu işte o Gürsel İlgüz'ü gönderdi. 'Böyle böyle baş sağlığına gelmek istiyor, buyursun gelsin, benim de soracaklarım var kendisine demiştim.' geldi. Aile dostumuz Ertuğrul abi beni kenara çekti, dedi ki, 'Arzu siz mağdur olmayın' dedi. 'Ekrem başkana ev ricasında bulunacağım' dedi. Bende 'Ertuğrul abi, Yaşar öldü. Ben şimdi mal derdine mi düştüm' deyince o da 'akıllı ol, senin iki tane çocuğun var. Sen çalışmıyorsun. Ne olacağı belli değil. Ortada kalırsınız Arzu akıllı ol. Çocuklarını düşün.' dedi. Sonra arkadaşlarımda dedi ki, "Arzu kendine gel. 161 bin lira için senin kocana bak ne yaptılar. Size ne yaşatıyorlar?' dedi. O zaman Ekrem İmamoğlu kalabalık bir ekiple evime geldi. Serdal Mumcu, Doğan Subaşı, Mehmet Murat Çalık, Ekrem İmamoğlu ve daha bir sürü insan var. İşte konuşuyoruz o anların ses kaydı da var. Konuşurken ben hep ondan ricada bulunuyorum, ne olur, bize destek olun.

Yaşar Uçar eşi ve çocukları (Foto: ahaber.com.tr)

"BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİNDE RÜŞVET YOLSUZLUK ÇARKI DÖNÜYORDU"

Yaşar'ın iş arkadaşları da söylüyordu. Ekrem Başkanın haberi olsaydı, bunlar yaşanmazdı. Bir müteahhitin boynuna yıkardı. Bunu eşimin iş arkadaşları söyledi. Aslında yine de suçu olmayan başka birisine daha yıkılacak. Beylikdüzü Belediyesinde rüşvet, yolsuzluk çarkı dönüyordu. Bunu eşim söylüyordu. Hiçbir müteahhit onunla çalışmak istemiyor, bıktırdı insanları diye eşim bana söylüyordu. Ekrem İmamoğlu o gün eve geldiğinde işte söylüyorum yardımcı olmasını istiyorum. Gerçek suçlar ortaya çıksın o konuda ondan destek istiyorum. Hemen Mehmet Murat Çalık'a döndü 'derhal" dedi. 'Bu olayla ilgili kim varsa 3-4 kişi derhal istifasını verecek' dedi. Hiç kimse istifa etmedi. Sonra o konuşmalar arasında Ertuğrul abi dedi ki, 'Başkanım, sizden bir şey rica edeceğim. Bunlar dedi, başarılı çocuklar' dedi. 'Çalışkan öğrenciler' dedi. 'Yaşar abinin çocukları, eşi mağdur olmasın. Yaşar abinin emekli tazminatı, ikramiyesi karşılığında bir yardım kampanyası falan yapılarak ev versek' dedi, İmamoğlu 'o iş kolay, biz burada bir aileyiz, onlar bizim de çocuklarımız, bizim de evlatlarımız, biz burada bir aileyiz' dedi. Ev beklemeye girdi sonra. Beklemeye girdiğinde ben İmamoğlu'na ulaşmaya çalıştım. Bir gün, tabii bizim çocukların ondan sonra bir psikolog süreci oldu. O psikolog sürecinde bir gün ben kızım işte psikolog görüşmesinde ağlama sesini duydum. Ağlama sesini duyunca ben inanılmaz öfkeye doldum ve geldim o öfkeyle İmamoğlu'nu telefonla aradım. Kendisi seçim çalışmalarında olduğu için asistanı Ali diye biri çıktı. Dedim ki, 'Size bir saat veriyorum' dedim. "Bir saat içinde Ekrem İmamoğlu beni aramazsa yarın Büyükçekmece programı var. Oraya geliyorum, basın falan umurunda değil. Siz düşünün' dedim. 50 dakika sonra bana bir telefon geldi. Ertuğrul Gündoğdu abi aradı. Dedi ki, 'Arzu, sen ne yaptın?' Bende 'Bir şey yapmadım' dedim. Dedi ki, "Çalık beni aradı. İlk defa dedi bu kadar uzun kendisiyle telefonda konuştum. Cumartesi'ye kadar hiç kimseyi aramasın, kimseye mesaj atmasın. Cumartesi evinin anahtarını alacak' dedi. Tabii o arada yine araya zaman girdi. Necda Kotil, o zamanki Beylikdüzü Belediyesi meclis üyesi, meclis başkanvekili Ömer Şatır, Emirgan Sutiş vardı Park Teras'ta ilk açıldığı zaman, Ertuğrul abi, Necda Kotil, Ömer Şatır, ben, bir araya geldik. Görüşmek istediler. Dediler ki, hukukçular uygun görmüyor, bir seneye kadar bir kiraya çık. Ondan sonra da hani o arada 500 bin liralık bir ev bak' dediler. Ben dedim, 'Kirayı falan çıkmayı kabul etmiyorum. Ekrem başkanı öyle söylemedi' dedim. Bir sene sonra dedim, 'Kimse benim yüzüme bakmayacak'. Ben dedim, 'Ekrem başkanla görüşmeden hiçbir şey yapmayacağım.' Ondan sonra ben o telefon konuşmasını yaptım, bir saat içinde beni arayacak dedim.

"BİR SİTEDE EV BAKMAM SÖYLENİLDİ"

Beylikdüzü'nde Atatürk Kültür Merkezi'nde başkanlık katında Ekrem Başkanla bir araya geldik. Dedim ki, 'Başkanım siz bize ev diyorsunuz' dedim, 'Bunlar kira diyor' dedim. Ömer Şatır da yanında ayakta duruyor, dedi ki, "Başkanım, hukukçular uygun görmedi' dedi. Ben de söyledim. "Hukukçularınız, bu süreç yürütülürken neredeydi? Yaşar'a bu baskı yapılırken neredeydi? Bu süreci neden yürütemediler' dedim. 'Hayır, o zaman iş adamları onları bir araya gelmiş ve almış gibi gösterilir' dedi. Dışarı çıktık. Oradaki görüşmemiz bitti. Oğlumu öptü, yakışıklı, bundan sonra siz benim de çocuklarımsınız dedi. Kızımı öptü. Sen hangisini diyorsan o olacak" dedi. Sonra bir sitede ev bakmam söylenildi. Ertuğrul abi aradı aradaki aracı o. Çünkü sağ olsun, biz mağdur olmayalım diye böyle bir teklifte bulundu, o da kabul etti. Site adı vererek Arzu daire bakacakmışsın" dedi. Ben de dedi Üç kere sordum" dedi. Geldik daire baktık. Ben aşağı indim, Mehmet Murat Çalık'ı aradım. Hemen kendi açtı telefonu. Hani dedim, 'Benim çocuklarımın beğendiği daire olacaktı. Siz hangisini diyorsunuz? Arzu hanım' dedi. Şu an oturduğumuz bloku ve daireyi söyledim. 'Hemen arıyorum Tuncay Bey'i' dedi. Ben yukarı çıktım hemen bu sözleşme hazırlandı kondu önüme. Bizim istediğimiz dairenin sözleşmesi hazırlandı. İmzaladık. İki gün sonra da hemen aman geri vazgeçerler diye eve taşındık. 2019 Mart'ta taşındık. 2019 Kasım'da iskan alındı. 2019 Kasım'dan sonra tapuyu almak için uğraştım ama hiç muhatap bulamadım. Belediyeden yine bir tanıdığım aracılığıyla hani belediyede tanıdıkları olduğu için bu konu hakkında yardımcı olmasını istedim. 'Ona şey demişler. Biz onlar hakkında dava açmışız. Dedim ki 'benim ve çocuklarımın açmış olduğumuz herhangi bir dava yok' dedim. Dedi ki siz onlara dava etmiştiniz. Birkaç gün sonra ben aradım kendisini görüştüm ne oldu dedim. Dedi ki "Arzu Hanım" dedi. Kim olduklarını sormayın. Söyleyemem. Ama" dedi "belediyeden birileri" dedi "o dairenin size verilmesini istemiyor. Çünkü, oturduğum site oldukça prim yapan bir yer oldu. Ben o sitenin giderlerini karşılayabilmek için eşim hayattayken var olan arabamızı sattım. Benim kızım Türkiye'nin sayılı üniversitelerinden birini kazanmıştı. Türk Alman Üniversitesi'ni bıraktı. Şu an çalışıyor biliyor musunuz? Şu anda üzerimize herhangi bir ev yok.