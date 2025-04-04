Zimmetine para geçirmekle suçlandığı için intihar eden Yaşar Uçar’ın eşi ahaber.com.tr'ye konuştu: İmamoğlu yedi yedi doymadı
Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde zimmete para geçirmekle suçlandığı için intihar eden belediye veznedarı Yaşar Uçar'ın eşi Arzu Turgut Uçar, Turkuvaz Dijital'den ahaber.com.tr editörü Sevgi Canpolat ve takvim.com.tr özel içerik editörü Fatma Gül’e konuştu. Ekrem İmamoğlu’na sert tepki gösteren Uçar, 'Yedi yedi doymadı. Doymayı bilmedi, durmayı bilmedi. Bedava pekmez baldan tatlı geldi. Ekrem İmamoğlu'nun şu anki yolsuzluk soruşturması İBB üzerinden devam etse de aslında Beylikdüzü'ne kadar dayanıyor. Yaşar'ın yazdıklarının hepsi doğru. O belediyeyi yönetenler sorumlu ve suçlu. Daha ne kadar makbuz iptal edilmiş soruşturulmalı.' dedi. Arzu Uçar, eşinin ölümünün aydınlatılması için de Bakan Tunç'a çağrıda bulundu. Peki, deliller karartıldı mı? Sus payı karşılığında mı ev teklif edildi? İmamoğlu cenaze evini ziyaret etti mi? İkinci veznedar bu işin tam olarak neresinde? Beylikdüzü Belediyesi'nde rüşvet ve yolsuzluk çarkı mı dönüyordu? İşte detaylar...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde yapılan yolsuzluklar ile ilgili iddialar yeniden gündeme geldi.
İmamoğlu döneminde Beylikdüzü Belediye'si yönetiminin mobbingi yüzünden 2019 yılında intihar eden Yaşar Uçar'ın ailesi ise yaşadıkları acıyı hala unutamıyor. Zimmetine 161 bin TL para geçirmekle suçlanan Uçar, 11 sayfalık mektubu geride bırakarak intihar etmişti.
Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde zimmete para geçirmekle suçlanan belediye veznedarı Yaşar Uçar'ın eşi Arzu Turgut Uçar, Turkuvaz Dijital'den ahaber.com.tr editörü Sevgi Canpolat ve takvim.com.tr özel içerik editörü Fatma Gül'e konuştu.
İMAMOĞLU'NUN ANNESİNE TEPKİ: BİZ 6 SENEDİR 12 BAYRAMI BABASIZ GEÇİRİYORUZ
Ekrem İmamoğlu'nun annesi Havva İmamoğlu'nun Maltepe mitingindeki konuşmasının altında "Senin oğlun benim kocamın intiharından sorumlu" ifadelerini kullanan Arzu Turgut Uçar konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ben 6 senedir sesimi duyurmaya çalışıyorum. Onun oğlu cezaevine girdi diye oğlu, karısı, çocukları, var denilerek sosyal medya da yorum yapılıyor. Ekrem İmamoğlu büyük bir isim, arkasında milyonlar var deniliyor. Ben de tek başına çocuklarıyla sesini duyurmaya çalışan 6 senedir mücadele etmeye çalışan bir kadınım. Sosyal medyada İmamoğlu'nun annesinin elinde mikrofonu oğlu işte onsuz bayram geçirecek falan gibi sözler duyunca bir anda "Senin oğlun benim çocuklarımı babasız bıraktı" diyerek sosyal medyada o yorumu yazdım. Biz, 6 senedir 12 bayramı babasız geçiriyoruz. Biz bir mezarlığa gidiyoruz. İmamoğlu'nun annesi sen, ah vahlar içindesin ama oğlun suçsuzsa çıkacak. Keşke benim eşim de cezaevinde olsaydı da yargılansaydı. Öyle bir mobbing uygulanmasaydı. Yatıp çıkardı. Ondan sonra yaptığım yorum ile tweet aldı başını gitti." dedi.
"EŞİME BASKI YAPMAYA BAŞLADILAR"
Yaşar Uçar'ın intihara sürüklene olay gününe değinen Arzu Turgut Uçar, "Olayların başlangıcı bizim için 3 Ocak 2019'dur. Asıl belediyede başlaması 26 Aralık 2018 tarihi oldu. O gün bir kooperatif belediyeye geliyor. Bir tahsilat için belediyeye geliyor. Taner Yaman adlı, eşimin diğer veznedar arkadaşı tahsilatı yapıyor. O sırada eşim belediyede değil. işçi kadrosunda oldukları için sendikaya oy kullanmaya gidiyorlar. Ondan sonra eşim yarım saat, 40 dakika sonra belediyeye geri geliyor. Bu seferde Taner Yaman oy kullanmaya gidiyor. Eşim o makbuzdan şöyle bahsediyor. O sendikaya gittiği için oy kullanmaya, makbuzun alındığı bilgisini bilmiyor. 13.58'de de makbuz iptal ediliyor. O esnada da kamerada bilgisayarın başında eşim görünüyor. Belediye sadece bu kamera görüntüsünün üzerine eşime baskı yapmaya başlıyor. Yaşar Bey, kameralarda belli. Bilgisayarın başında sen varsın. 13.58'de iptal edilmiş. Saat 13.58'de de bir bilgisayarın başında sen görünüyorsun. Belediyenin iddiası bu." ifadelerini kullandı.
Arzu Uçar konuşmasının devamında şöyle konuştu: Şimdi 26 Aralık tarihinde bu makbuz iptali oluyor. 31 Aralık yılbaşı gecesi misafirim vardı, kız kardeşim gelecekti. Ben o sırada dışarıdaydım. Eşim beni aradı. 'Arzu beni belediyeye bırakır mısın' dedi. Ondan sonra ben onu belediyeye bıraktım. Sonra geldi. O akşam misafirlerimiz olduğu için bir konuşma falan geçmedi. 1 Ocak resmi tatil olduğu için 2 Ocak'ta işe gitti. Ama 3 Ocak'ta eşim gelince çok kötüydü. Çünkü o gün o kooperatif belediyeye geliyor. Başka bir iş için kooperatife deniliyor ki 'Sizin böyle böyle bir borcunuz var' diyor. Eşim de "hayır ben ödememi yaptım. Buyurun bu da makbuzu' diyor. Bunun üzerine eşime 'hayır, böyle bir ödeme yapılmamış' deniliyor. Yakuklu Yapı Kooperatifi makbuzu çıkartınca olay patlıyor. Olay patlayınca da tabii kamera kayıtlarına bakıyorlar. 'İşte kamera kaydında 13.58'de Yaşar Bey bilgisayarın başında sen görünüyorsun.' deniliyor.
YAŞAR UÇAR'A BASKI YAPAN YÖNETİCİLER KİM?
Yaşar Uçar'ın belediye yönetimi tarafından baskı yapıldığını iddia eden Arzu Uçar, "Belediye sadece bir kamera görüntüsünün üzerinden eşime baskı yaptı. Eşime baskı yapanlar arasında mektupta yazıldığı gibi Emel Turan başkan yardımcısı, Gülnür Erdem o zamanki Mali Hizmetler Müdürü, Nizamettin Bayrak mı, Bayraktar mı, soyadını tam bilmiyorum o da teftiş kurulundan sanırım. Yaşar Uçar nasıl biriydi biliyor musunuz? Ben halen 6 sene de geçmiş olmasına rağmen ben Beylikdüzü'nde birçok esnafa gideyim. 'Belediyede Yaşar vardı. Ben onun eşiyim' desem 'O yenge, hoş geldin' derler. Yaşar sevilen, işinde dürüst, kimseye yanlışı olmayan, etrafında sevilen bir insandı. Eşim yıllarca 23 sene o belediyeye emek vermiş. 23 sene Beylikdüzü'nde yaşıyor. Çevresi tarafından namuslu, dürüst bir insan olarak tanınırken şimdi hırsız, para çalmış, zimmetine para geçirmiş, iddiasında bulundular. Kesinlikle asla böyle bir şeyi kabul edemezdi, etmedi de zaten. Sonunda işte intiharla sonuçlandı. Yani o kadar mobbing uygulandı ki, eşime psikolojik baskı çok fazla yapıldı. Şöyle deniliyor. 'Yanarsın, emekliliğin yanar, emekliliğinden de olursun, seni açığa alırlar.' Eşim ne düşündü biliyor musunuz; ben emekli olamayacağım. Maaşım da olmayacak. Üzerine de cezaevine gireceksin. Yani ceza alır, cezaevine girerim. Arzu çalışmıyor. Çağla Eren okula gidiyor. Kira, bunlar ne olacak?" şeklinde konuştu.
İKİNCİ VEZNEDAR BU İŞİN TAM OLARAK NERESİNDE?
İkinci veznedar Taner Yaman'a ilişkin konuşan Arzu Turgut Uçar, "Taner Yaman tahsilatı yapan kişi, makbuzu kesen kişi. Taner Yaman bu işin tam göbeğinde. Tahsilatı o yapıyor. Mesela diyelim ki kasanın yanlışlıkla tahsilatı iptal oldu diyelim. Kasanın fazla vermesi gerekiyor. 161 bin lira fazla çıkması gerekiyor. Ama çıkmadı. Taner Yaman da 'Tahsilatı ben yaptım. Ama iptalinden haberim yok' diyor. 13.58'de eşimin bilgisayarın başında görüyor. Ama bilgisayarın başında o saatte eşimin görünmesi o makbuzu eşimin iptal ettiği anlamına gelmiyor. Neden derseniz, bilgisayarlara uzaktan erişim var. Bunu eşim zaten yazdıklarında da belirtmiş. Zaman zaman bilgisayarlarda donma, ekranda kararma, bunlar oluyormuş. Ve eşim şunu da söylüyordu. Bütün usulsüzlükler Taner'in bilgisayarından yapılıyor. " ifadelerine yer verdi.
DELİLLER KARARTILDI MI?
Arzu Turgut Uçar, o dönem başlatılan soruşturmada yer alan bilirkişi raporunda Uçar'ın bilgisayarının hard diskinin intiharından bir gün sonra elektrik akımı nedeniyle kullanılamaz hale geldiği tespit edildiğini belirtti. İntihar sonrası hard diskin yanması raporda, belediyede akım düzenleyici regülatör olması gerektiği ve yalnızca Yaşar Uçar'a ait olan bilgisayarın bozulmasının hayatın doğal akışına aykırı olacağı ifade edildi. Konuya ilişkin konuşan Arzu Turgut Uçar, "Bilgisayar başında eşim var ama şöyle bir şey de var. Bilgisayarlar bilir kişi raporuyla da tespit edildi. Rastgele alınan bir sürü bilgisayarda bütün bilgisayarlara uzaktan erişim var. Kesinlikle deliller karartıldı. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Bilir kişi raporunda da belirtiliyor. Ben zaten eşimin ölümünden birkaç gün sonra dilekçe verdim. Bilgisayarlara derhal el konsun diye. Zaten bunun benim dilekçe vermeme de gerek olmaması gerekiyor. Çünkü ortada bir intihar var. Bir zimmet suçu var. Yazılan mektup ortada çünkü savcılık yazılanlara el koydu. Ben daha onları okuyamamıştım. Savcılık geldi. İşte o gün eşimi intihar ettiğinde hemen o halde bulduğumuzda savcılık, polisler geldi. O zarfları alınca gece 00.30'da bir daha iki tane polis geldi. 'Arzu Hanım, böyle böyle yazıyor' dedi. Eşinizin siyah takım elbisesi varmış. Ben hatta askıda getirdim kapıya. O polis memurları ceketin cebinden zarfları çıkardı. Orada mesela Yaşar her şeyi yazmış. Derhal o bilgisayarlara el konulması gerekiyordu." diye konuştu.
ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ'A ÇAĞRI
Dosyanın tekrar araştırılması için çağrıda bulunan Arzu Turgut Uçar şu ifadeleri kullandı: "Dosyanın tekrar araştırılması için X'deki bütün yayınlarımda da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u, Adalet Bakanlığını etiketliyorum. Sesimin Adalet Bakanlığınca, Çağlayan Adliyesi, başsavcımız tarafından da duyulmasını istiyorum, Emniyet Genel Müdürlüğümüzce de duyulmasını istiyorum. Delil kesinlikle karartıldı. Çünkü neden diyeceksiniz, bilir kişi raporuyla bir kere sabit. Bu kurumda, yolsuzluğa adı karışmış sadece o bilgisayarın hard diskinin zarar görmesi sizce normal mi? Diğer hard disklerde problem yok, sadece eşimin rastgele alınan bilir kişi raporuyla da tespit edilmiş. Rastgele alınan bütün bilgisayarlarda uzaktan erişim programı var ve eşimin kullandığı bilgisayarın hard diskine elektrik akımı verilerek zarar verilmiş. Bilirkişi o zaman şöyle bir rapor veriyor, savcılığa diyor ki, 'işte belirli kurumlar var. Bunun kurtarılabilmesi için, bu hard diskte çalışılıp verilerin bir kısmı kurtarılabilir' Savcı da ne yapıyor? Bilir kişinin böyle bir rapor vermesine rağmen, geri o hard diski belediyeye teslim ediyor.
"HEPSİNİN BEN MAL VARLIĞININ ARAŞTIRILMASINI İSTİYORUM"
Belediyede iyice kullanılmaz hale getiriyor. Bu ne demek oluyor? Taner Yaman kişisinin bilgisayarı da sıfırlanıyor. Hiçbir bilgi yok. Ve eşim şunu da söylüyordu. Bütün usulsüzlükler Taner'in bilgisayarından yapılıyor. Ben şimdi Adalet Bakanlığından, Emniyet Genel Müdürlüğünden, Sayın Cumhuriyet Başsavcımız'dan şunu da talep ediyorum. Taner Yaman, Gülnür Erdem, o zamanki IT müdürü, bir kere bilgi işlem bu işin kesinlikle içinde. Bilgi işlemin haberi olmadan o bilgisayara müdahale edilemez. Ve eşim hep şunu da söylüyordu. Bilgisayarlarda, ya ekran donması, ekranda kararma oluyordu. O bilgisayarı aktif hale getirmek için bilgisayarın başına geçiyor. Eşim bilgisayarın başına geçtiğinde, bilgi işlemden o makbuz iptal edildi. Yaşar Uçar, hani bilgisayarın başında görünsün, o yarattı, yapmış gibi görünsün. Kesinlikle delil karartma var. Yaşar'ın kullandığı bilgisayarın hard diskinin zarar görmesi ne demek? Bu normal mi? O kişilerin, o kişilerin mal varlığı da araştırılsın. Sadece kendilerinin değil, ailelerin de araştırılsın. O kişiden kastımız tam olarak kim? Taner Yaman o zamanki IT müdürü, şu an hani o zamanki diyorum, şu an hala görevde mi, bilmediğim için. Taner Yaman hala belediyede. Gülnür Erdem, şimdi bir çocuk sahibi oldu, ondan sonra da, kreş, Beylikdüzü Belediyesi kreş müdürü oldu. Emel Turan hala belediye başkan yardımcısı. Nizamettin Bayrak hala orada mı bilmiyorum. O zamanki teftiş kurulundaymış Bilişim bilgi işlemdekilerin falan hepsinin ben mal varlığının araştırılmasını istiyorum. Ve şunu da istiyorum. Daha bunlar gibi ne kadar makbuz iptal edilmiş? Bütün iptal edilen makbuzların ben incelenmesini istiyorum. İptal edilen makbuzların iptal edildi ya, alınan ödemeler ne oldu? Geri sahiplerine iade edildi mi? Burada iptal edilen makbuzlar sahiplerinde halen var mı? Ödendi mi görünüyor yoksa iptal mi görünüyor? Daha ne kadar makbuz iptal edildi, daha bunun gibi ne kadar işlem yapıldı? Ya müteahhitler artık Beylikdüzü Belediyesi ile çalışmaktan nefret etmiş. Bunu da söylüyordu eşim. çünkü hep sürekli rüşvet isteniyor. Yönetim, Ekrem İmamoğlu ve ekibi tarafından. Ekrem İmamoğlu'nun haberi olmadan, ben sürekli neden Ekrem İmamoğlu diyorum? Çünkü bunun başında sen varsın, bu belediyenin gidişatından sen sorumlusun.
"EŞİNİZE KABUL ET, 15 YILLA YARGILANIRSIN" DİYEN KİM?
Arzu Turgut Uçar, eşinin belediye yönetimi tarafından 'kabul et,15 yılla yargılanırsın' şeklinde mobbinge uğradığını belirterek, "Emel Turan, Gülnür Erdem, Nizamettin Bayrak, bu üçünün arasında eşime mobbing yapılıyor. Nedenine gelince böyle bir usulsüzlük ortaya çıkıyor. Olay savcılığa yansıyor. Olay savcılığa yansıdığı için birinin bunu kabul edip dosyanın savcılıktan alınması gerekiyor. Neden? Çünkü Ekrem İmamoğlu Büyükşehir'e aday. Bu bilgisayar alınırsa böyle bir hatalı işlem var deniliyor. Bu bilgisayar alınırsa altından başka şeyler de çıkar, başka iptal edilen makbuzlar da çıkar. Olay başka boyutlara gider. Onun üzerine akıllara Yaşar gelmiş. Kendi halinde sadece işiyle ilgisi olan, karısı ev hanımı çalışmıyor. Kirada oturuyorlar, iki çocuğu liseye gidiyor. İki çocuk okuyor, servisi var. Bu evin geçimi var, kirası var. Ondan sonra kızımız üniversite sınavına hazırlanıyordu, kursa gidiyordu, o var. Gözü alamaz. Bu zaten emekliliği gelmiş, emekliliğini yakmayı gözü alamaz. En iyisi Yaşar. Nasıl olsa kamerada bilgisayarın başında da görünüyor. şeklinde düşündüler." ifadelerine yer verdi.
"ÇOCUKLARIM BABALARINI İPTE SALLANIRKEN GÖRDÜLER"
Yaşar Bey bu olaya kurban gitti diyebilir miyiz? Veya diğer yolsuzluklar da ortaya çıkmasın diye bir kişinin intiharının sebep oldular diyebilir miyiz? sorusuna Arzu Turgut Uçar, "Kesinlikle. Bana göre bu bir cinayet. Bir insan hayatı bu kadar ucuz olamaz. Ben size şunu söyleyeyim. Oğlum o zaman 14 yaşında, kızım ise 17 yaşındaydı. Babalarını ipte sallanırken gördüler. Benim 14 yaşındaki oğlum, babasının bacaklarından tutup kurtarmaya çalışmış. Tüylerim diken diken oluyor. Bunu sadece benim çocuklarıma değil hiçbir çocuğa da hiçbir kimse yaşatamaz." dedi.
ACI GÜNÜ GÖZLERİ DOLARAK ANLATTI
Eşi Yaşar Uçar'ın intihar anını gözleri dolarak anlatan Arzu Turgut Uçar, şöyle konuştu: "Kış mevsimi aylardan ocaktı. Biz yatıyoruz. Yaşar 28 Ocak'ta işe gitmişti. O gün onu zaten o arada bir zoraki izne ayırdılar. Sonra 28'inde tekrar iş başı yaptı. Akşam eve geldiğinde 'Ne oldu Yaşar? Var mı hani bir gelişme' dedim. Bana 'yok' dedi. Ama bizim zaten üç haftadır evimiz böyle sus pus. 3 Ocak'ta aslında bizim evden cenaze çıktı, biliyor musunuz? Yaşar yemeden, içmeden kesildi. Sabah kalktığımız da sömestr tatiliydi. Kalktım, arkadaşımı aradım, bana gelecekti. Ondan sonra da odaya baktım, Yaşar normalde işinde de evde de düzenlidir. Evliliğimiz 19. yılına girecekti. Ben onun bir çift çorabını kaldırmış bir kadın değildim. Çok düzenliydi. İşinde de diyorum ya, evimde de. O yüzden her şeyi böyle tek tek tarih tarih kiminle nerede ne konuşmuş hepsini yazmış.
"KOLİ BANDIYLA TUTTURULMUŞ KAPIYA 'EŞİM ARZU'YA İLETİLMEK ÜZERE' DİYE YAZAN BİR ZARF..."
Kalktım, pantolonu orada, bozuk paralar, birkaç yüz lira da para var. Şaşırdım 'Yaşar ne kadar dalgın bugün' dedim. Parayı masadan almamıştı. Sonra mutfağa gittim. Sigarayı bırakmıştı bu olayla beraber, tekrar sigaraya başlamıştı. 'Sigarasını da evde unutmuş' dedim. 'Ne kadar dalgın. Acaba ne oldu dün' dedim. Sonra arkadaşım geldi. Zil çaldı, kapıyı açtım. 'Arzu bu ne' dedi. Kapının üzerinde evimizin dış kapısında bir zarf, koli bandıyla tutturulmuş kapıya 'eşim Arzu'ya iletilmek üzere' diye yazıyor. 'Arzu esin' dedi. Ben 'Eyvah' dedim. Ben o arada zarfı açmaya çalışıyorum. Çocuklar da evde olduğu için kızım fırladı. 'Ne oluyor' dedi. Ben cebime koydum.
"BENİM İKİ ÇOCUĞUM DA BABALARINI İPTE SALLANIRKEN GÖRDÜ"
Çağla "Git buradan" diyorum. Bir yandan da açıyorum. Arkadaşım da kızımı tutmaya çalışıyor. 'Çağla git buradan. Bir şey yok, tamam' demeye devam ediyordum. Kızım 'anne babama bir şey mi oldu. Onlar ne?' dedi. Kızımı zorla aşağı komşuya göndermeye kalktım. Onu zorla komşuya gönderirken ben de bir yandan zarfı açıyordum. İşte her şey şuradaki mektupta yazıyor. Tabii kızım o arada komşuya inerken babasını arıyor. Babasını ararken de Yaşar'ın telefonu da böyle ankesörlü gibi çalardı. Tuşlu telefon kullanıyordu. Kızım 'Babamın telefonu' dedi. 'Babamın telefonu' deyince arkadaşım Çağla'nın arkasından fırladı. Kızım 'Esin teyze Yangın merdiveninden geliyor ses' dedi. Kızım zaten kapıyı zorla açmaya çalışıyordu. O sırada oğlum fırladı, ben oğlumun önüne durdum. Oğlum beni duvara fırlattı. Ondan sonra oğlum gitti, benim iki çocuğum da babalarını ipte sallanırken gördü.
"İMAMOĞLU'NUN ANNESİNİN TORUNLARI BABALARINI İPTE SALLANIRKEN GÖRMEDİ"
İmamoğlu'nun annesinin Maltepe mitingindeki konuşmasına değinen Uçar, "O yüzden İmamoğlu'nun annesi hiç boşuna çıkıp da elinde mikrofonla açıklama yapmasın. Onun üç tane torunu babalarını ipte sallanırken görmedi. Babaları cezaevinde, gitsin istedikleri gibi ziyaret etsinler. Suçsuzsa çıkar, suçluysa yargılansın. Bir kere her şeyden önce benim eşimin bu davasıyla ilgili hesap versinler ve verecekler." şeklinde konuştu.
Eşinizin intihar mektubunda "Ekrem Başkanın bir sıkıntıya düşmemesi için çalıştı, çabaladım" ifadeleri yer alıyor. Ama siz de diyorsunuz ki,"Benim eşimin intiharından Ekrem İmamoğlu sorumlu." Yani, siz neden öyle diyorsunuz, eşiniz neden öyle diyor? sorusuna cevap veren Uçar, "Eşim Ekrem İmamoğlu derken, aslında orada çalıştığı kurumu, iş arkadaşlarını kastediyor. Ekrem İmamoğlu o kurumun başında ben Beylikdüzü Belediyesi Ekrem İmamoğlu. Çünkü Beylikdüzü Belediyesi'nin böyle bir soruşturmaya girmesi demek direkt başındaki kişinin, işte bir sürü birimin başının ağrıması demek. Hani ister istemez, yolsuzluktur, soruşturmadır falan bunlar. Kimse, hani rutin çalışma hayatı varken böyle soruşturmaları falan istemez. Eşim bence onları kastederek söylüyor bunu. " ifadelerini kullandı.
"İMAMOĞLU ŞOV YAPIYOR, BANGIR BANGIR MÜZİKLE BENİM KAPIMIN ÖNÜNDEN GEÇİYOR"
Tepkilerine devam eden Arzu Turgut Uçar, cenaze günü İmamoğlu'nun evlerinin önünde son ses müzikle seçim otobüsüyle geçtiğini belirterek, "29 Ocak günü eşim intihar etti. o gün zaten çok kötü, 30'unda da cenazesi kalkacaktı. İşte biz cenazeyi bekliyoruz, adli tıptan gelecek raporu işte gassalhane işlemlerini bekliyorduk. Biz cenazeyi beklerken bangır bangır CHP'nin müzikli seçim otobüsü kapımızın önünden geçerken, tabii aşağıda da kalabalık, akrabalarımız, eş dost, cenazeyi bekliyor. O sırada otobüsün önünü kesiyorlar. İmamoğlu otobüsün içinde. tartışma çıkıyor. Ekrem İmamoğlu için de orada cenaze olduğunu aslında biliyor. Bilmediğini söylüyor da bilmiyorsa da o onun ayıbı çünkü eşim 23 yıldır Beylikdüzü Belediyesi çalışanı. Eşim trafik kazası geçirmiyor, beyin kanaması geçirmiyor veya bir hastalıktan değil, senin 23 yıllık çalışanının, senin başkanlığın döneminde, orası daha Kavaklı Belediyesiyken, orada çalışan, 23 yıllık çalışan senin başkanlığın döneminde zimmet suçlaması yüzünden, üzerine atılan bir iftira yüzünden intihar ediyor. Senin o zamanki iki tane meclis üyesi adayının, Doğan Subaşı ve Serdal Mumcu, ikisi de şu an İBB'de meclis üyesi, aynı binada oturuyoruz. Bilmeme ihtimali yok aslında. O kapının önünden geçmeyecekti. Biz cenazeyi bekliyoruz, o Ekrem İmamoğlu şov yapıyor, bangır bangır müzikle benim kapımın önünden geçiyor. geçemezsin, geçirmezler. Sizin yönetiminiz diyeyim daha doğrusu, sizin yönetiminiz benim eşime öyle bir baskı yaptı ki, sonuç intihar oldu. Benim 14 ve 17 yaşındaki çocuklarım ömür boyu o manzara akıllarından, hafızalarından silinmeyecek. " dedi.
"EKREM BAŞKAN DEDİ TAZİYEYE GELMEK İSTİYOR"
Eşinin intiharı sonrası Beylikdüzü Belediye Başkanlığından kendisine ilk ulaşanın CHP'de Gürsel İlgüz olduğunu söyleyen Uçar, "Eşimin intiharı sonrası bize partide çalışan Gürsel İlgüz'dü. Beylikdüzü'nde de, Marmara Mahallesi'nde onun bir restoranı vardı, mekanı vardı, ara sıra bizim de gittiğimiz bir yer. Hemşehrimiz aynı zamanda. O geldi. Bir, iki, 2 gün sonra mıydı, neydi, o geldi. 2 gün sonra yani, sadece belediyeden yemek göndermek istediler. Dedim 'Ben onların bir bardak suyunu dahi istemiyorum. Asla dedim 'belediyeden bu eve bir lokma gelmeyecek' dedim. Onların dedim tek lokmasını istemiyorum. Belediyenin benimle görüşmek istediği mesajını bana getiren Gürsel İlgüz'dü. O da dediğim gibi partide çalışan o belediye meclis üyesi aday adayıydı falan, meclis üyesi olmak isteyen biriydi. Şu an öyle mi onları bilmiyorum. Geldiğinde, 'Ekrem Başkan dedi taziyeye gelmek istiyor' dedi ama o gün cenaze günü, aşağıda yaşanan o olaydan dolayı biraz çekiniyorlar ama dedi 'baş sağlığına gelmek istiyorlar' dedi. 'Buyursun gelsin, kapı herkese açık' dedim.
SUS PAYI KARŞILIĞINDA MI EV TEKLİF EDİLDİ?
Cenazeden sonra o dönem İBB Başkan adayı olan ve seçime hazırlanan Ekrem İmamoğlu'nun evlerine taziyeye geldiğini ve kendilerine bir daire sözü verdiğini belirtren Uçar, şöyle konuştu, "İmamoğlu'nu işte o Gürsel İlgüz'ü gönderdi. 'Böyle böyle baş sağlığına gelmek istiyor, buyursun gelsin, benim de soracaklarım var kendisine demiştim.' geldi. Aile dostumuz Ertuğrul abi beni kenara çekti, dedi ki, 'Arzu siz mağdur olmayın' dedi. 'Ekrem başkana ev ricasında bulunacağım' dedi. Bende 'Ertuğrul abi, Yaşar öldü. Ben şimdi mal derdine mi düştüm' deyince o da 'akıllı ol, senin iki tane çocuğun var. Sen çalışmıyorsun. Ne olacağı belli değil. Ortada kalırsınız Arzu akıllı ol. Çocuklarını düşün.' dedi. Sonra arkadaşlarımda dedi ki, "Arzu kendine gel. 161 bin lira için senin kocana bak ne yaptılar. Size ne yaşatıyorlar?' dedi. O zaman Ekrem İmamoğlu kalabalık bir ekiple evime geldi. Serdal Mumcu, Doğan Subaşı, Mehmet Murat Çalık, Ekrem İmamoğlu ve daha bir sürü insan var. İşte konuşuyoruz o anların ses kaydı da var. Konuşurken ben hep ondan ricada bulunuyorum, ne olur, bize destek olun.
"BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİNDE RÜŞVET YOLSUZLUK ÇARKI DÖNÜYORDU"
Yaşar'ın iş arkadaşları da söylüyordu. Ekrem Başkanın haberi olsaydı, bunlar yaşanmazdı. Bir müteahhitin boynuna yıkardı. Bunu eşimin iş arkadaşları söyledi. Aslında yine de suçu olmayan başka birisine daha yıkılacak. Beylikdüzü Belediyesinde rüşvet, yolsuzluk çarkı dönüyordu. Bunu eşim söylüyordu. Hiçbir müteahhit onunla çalışmak istemiyor, bıktırdı insanları diye eşim bana söylüyordu. Ekrem İmamoğlu o gün eve geldiğinde işte söylüyorum yardımcı olmasını istiyorum. Gerçek suçlar ortaya çıksın o konuda ondan destek istiyorum. Hemen Mehmet Murat Çalık'a döndü 'derhal" dedi. 'Bu olayla ilgili kim varsa 3-4 kişi derhal istifasını verecek' dedi. Hiç kimse istifa etmedi. Sonra o konuşmalar arasında Ertuğrul abi dedi ki, 'Başkanım, sizden bir şey rica edeceğim. Bunlar dedi, başarılı çocuklar' dedi. 'Çalışkan öğrenciler' dedi. 'Yaşar abinin çocukları, eşi mağdur olmasın. Yaşar abinin emekli tazminatı, ikramiyesi karşılığında bir yardım kampanyası falan yapılarak ev versek' dedi, İmamoğlu 'o iş kolay, biz burada bir aileyiz, onlar bizim de çocuklarımız, bizim de evlatlarımız, biz burada bir aileyiz' dedi. Ev beklemeye girdi sonra. Beklemeye girdiğinde ben İmamoğlu'na ulaşmaya çalıştım. Bir gün, tabii bizim çocukların ondan sonra bir psikolog süreci oldu. O psikolog sürecinde bir gün ben kızım işte psikolog görüşmesinde ağlama sesini duydum. Ağlama sesini duyunca ben inanılmaz öfkeye doldum ve geldim o öfkeyle İmamoğlu'nu telefonla aradım. Kendisi seçim çalışmalarında olduğu için asistanı Ali diye biri çıktı. Dedim ki, 'Size bir saat veriyorum' dedim. "Bir saat içinde Ekrem İmamoğlu beni aramazsa yarın Büyükçekmece programı var. Oraya geliyorum, basın falan umurunda değil. Siz düşünün' dedim. 50 dakika sonra bana bir telefon geldi. Ertuğrul Gündoğdu abi aradı. Dedi ki, 'Arzu, sen ne yaptın?' Bende 'Bir şey yapmadım' dedim. Dedi ki, "Çalık beni aradı. İlk defa dedi bu kadar uzun kendisiyle telefonda konuştum. Cumartesi'ye kadar hiç kimseyi aramasın, kimseye mesaj atmasın. Cumartesi evinin anahtarını alacak' dedi. Tabii o arada yine araya zaman girdi. Necda Kotil, o zamanki Beylikdüzü Belediyesi meclis üyesi, meclis başkanvekili Ömer Şatır, Emirgan Sutiş vardı Park Teras'ta ilk açıldığı zaman, Ertuğrul abi, Necda Kotil, Ömer Şatır, ben, bir araya geldik. Görüşmek istediler. Dediler ki, hukukçular uygun görmüyor, bir seneye kadar bir kiraya çık. Ondan sonra da hani o arada 500 bin liralık bir ev bak' dediler. Ben dedim, 'Kirayı falan çıkmayı kabul etmiyorum. Ekrem başkanı öyle söylemedi' dedim. Bir sene sonra dedim, 'Kimse benim yüzüme bakmayacak'. Ben dedim, 'Ekrem başkanla görüşmeden hiçbir şey yapmayacağım.' Ondan sonra ben o telefon konuşmasını yaptım, bir saat içinde beni arayacak dedim.
"BİR SİTEDE EV BAKMAM SÖYLENİLDİ"
Beylikdüzü'nde Atatürk Kültür Merkezi'nde başkanlık katında Ekrem Başkanla bir araya geldik. Dedim ki, 'Başkanım siz bize ev diyorsunuz' dedim, 'Bunlar kira diyor' dedim. Ömer Şatır da yanında ayakta duruyor, dedi ki, "Başkanım, hukukçular uygun görmedi' dedi. Ben de söyledim. "Hukukçularınız, bu süreç yürütülürken neredeydi? Yaşar'a bu baskı yapılırken neredeydi? Bu süreci neden yürütemediler' dedim. 'Hayır, o zaman iş adamları onları bir araya gelmiş ve almış gibi gösterilir' dedi. Dışarı çıktık. Oradaki görüşmemiz bitti. Oğlumu öptü, yakışıklı, bundan sonra siz benim de çocuklarımsınız dedi. Kızımı öptü. Sen hangisini diyorsan o olacak" dedi. Sonra bir sitede ev bakmam söylenildi. Ertuğrul abi aradı aradaki aracı o. Çünkü sağ olsun, biz mağdur olmayalım diye böyle bir teklifte bulundu, o da kabul etti. Site adı vererek Arzu daire bakacakmışsın" dedi. Ben de dedi Üç kere sordum" dedi. Geldik daire baktık. Ben aşağı indim, Mehmet Murat Çalık'ı aradım. Hemen kendi açtı telefonu. Hani dedim, 'Benim çocuklarımın beğendiği daire olacaktı. Siz hangisini diyorsunuz? Arzu hanım' dedi. Şu an oturduğumuz bloku ve daireyi söyledim. 'Hemen arıyorum Tuncay Bey'i' dedi. Ben yukarı çıktım hemen bu sözleşme hazırlandı kondu önüme. Bizim istediğimiz dairenin sözleşmesi hazırlandı. İmzaladık. İki gün sonra da hemen aman geri vazgeçerler diye eve taşındık. 2019 Mart'ta taşındık. 2019 Kasım'da iskan alındı. 2019 Kasım'dan sonra tapuyu almak için uğraştım ama hiç muhatap bulamadım. Belediyeden yine bir tanıdığım aracılığıyla hani belediyede tanıdıkları olduğu için bu konu hakkında yardımcı olmasını istedim. 'Ona şey demişler. Biz onlar hakkında dava açmışız. Dedim ki 'benim ve çocuklarımın açmış olduğumuz herhangi bir dava yok' dedim. Dedi ki siz onlara dava etmiştiniz. Birkaç gün sonra ben aradım kendisini görüştüm ne oldu dedim. Dedi ki "Arzu Hanım" dedi. Kim olduklarını sormayın. Söyleyemem. Ama" dedi "belediyeden birileri" dedi "o dairenin size verilmesini istemiyor. Çünkü, oturduğum site oldukça prim yapan bir yer oldu. Ben o sitenin giderlerini karşılayabilmek için eşim hayattayken var olan arabamızı sattım. Benim kızım Türkiye'nin sayılı üniversitelerinden birini kazanmıştı. Türk Alman Üniversitesi'ni bıraktı. Şu an çalışıyor biliyor musunuz? Şu anda üzerimize herhangi bir ev yok.
"YEDİ YEDİ DOYMADI"
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hem Kent Uzlaşısı hem de yolsuzluk adı altında yargılandı ve yolsuzluk üzerine tutuklandı. İmamoğlu'nun tutuklanmasını nasıl görüyorsunuz? Yolsuzluk açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Sorusuna karşı Uçar, "Yedi yedi doymadı. Doymayı bilmedi, durmayı bilmedi. Bedava pekmez baldan tatlı geldi. Ekrem İmamoğlu'nun şu anki yolsuzluk soruşturması aslında İBB üzerinden devam etse de aslında Beylikdüzü'ne kadar dayanıyor. Yaşar'ın yazdıklarının hepsi doğru. O belediyeyi yönetenler sorumlu ve suçlu. Orada ben yine söylüyorum. Cumhuriyet Başsavcımız'dan Adalet Bakanlığı'ndan herkesten bu konuda destek ve yardım bekliyorum. Daha ne kadar makbuz iptal edilmiş soruşturulmalı." şeklinde konuştu.
"EKREM İMAMOĞLU'NA İNANMIŞ İNSANLARDAN BİRİ OLARAK ÇOK BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIM"
Arzu Uçar devamında şöyle konuştu: Çocukların artık sürekli şuna paramız var mı, bunu alabilir miyiz? diyor. Hep birilerinden destek alarak bir şeyleri yapmaya çalışmak artık onları psikolojik olarak inanılmaz kötü etkiledi. Çünkü bir şey almak istiyor. Anne işte, hani buna bütçemiz var mı? Ben iki sene önce hayatımda ilk defa evimde elektrik kesildi. Meğer borcundan dolayı kesilmiş, ben zannediyorum ki elektrik kesildi birazdan jeneratör devreye girer, meğer elektrik kesildi ve ben ağlaya ağlaya arkadaşımı aradım. Hemen bana şu kadar para gönderir misin elektrik kesildi diye. 6 yıl süre boyunca İBB tarafından herhangi bir destek görmedim. Özel kaleme gittiğimde bir defa Eren'e üniversite öğrencisi diye burs, bir defa da Çağla'ya burs verildi. Tek bir defa yatan bir burs var o kadar. Belediyeyle görüştüğümde bana ne dedi biliyor musunuz? 'erzak ihtiyacı var mı?' denildi. "Camdan aşağı tepenize atarım" dedim. Ben sizi bunun için mi arıyorum ya? Ekrem İmamoğlu'na inanmış insanlardan biri olarak çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadım.
KARŞINIZDA EKREM İMAMOĞLU OLSA ONA NE DEMEK İSTERSİNİZ?
Arzu Uçar, "Çok büyük bir yalancı ve sahtekar olduğunu söylemek isterdim." dedi.
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