İZMİR zamlı toplu taşıma ücret tarifesi 2025 | İzmir'de öğrenci biniş fiyatı ne kadar? Ulaşıma kaç TL zam geldi? ESHOT, İZBAN...
İzmir'de toplu ulaşım ücretlerine zam yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ağustos ayı olağan toplantısının üçüncü birleşiminde alınan kararla, şehir içi otobüs, metro, tramvay ve vapur ücretleri 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak şekilde yeniden düzenlendi. Kararın ardından kentte tam ve öğrenci biniş ücretlerinin ne kadar olduğu merak konusu oldu.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.08.2025 16:34