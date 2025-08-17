Viral Galeri Viral Liste İZMİR zamlı toplu taşıma ücret tarifesi 2025 | İzmir'de öğrenci biniş fiyatı ne kadar? Ulaşıma kaç TL zam geldi? ESHOT, İZBAN...

İZMİR zamlı toplu taşıma ücret tarifesi 2025 | İzmir'de öğrenci biniş fiyatı ne kadar? Ulaşıma kaç TL zam geldi? ESHOT, İZBAN...

İzmir'de toplu ulaşım ücretlerine zam yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ağustos ayı olağan toplantısının üçüncü birleşiminde alınan kararla, şehir içi otobüs, metro, tramvay ve vapur ücretleri 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak şekilde yeniden düzenlendi. Kararın ardından kentte tam ve öğrenci biniş ücretlerinin ne kadar olduğu merak konusu oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.08.2025 16:34
İZMİR zamlı toplu taşıma ücret tarifesi 2025 | İzmir’de öğrenci biniş fiyatı ne kadar? Ulaşıma kaç TL zam geldi? ESHOT, İZBAN...

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 1 Eylül 2025 itibarıyla geçerli olacak şekilde şehir içi toplu ulaşıma zam kararı aldı. Karar, ağustos ayı olağan meclis toplantısının üçüncü birleşiminde oy çokluğuyla alındı. Bu düzenlemeyle birlikte kentte hem tam hem de öğrenci biniş ücretleri yükselmiş oldu.

İZMİR zamlı toplu taşıma ücret tarifesi 2025 | İzmir’de öğrenci biniş fiyatı ne kadar? Ulaşıma kaç TL zam geldi? ESHOT, İZBAN...

Yeni Biniş Ücretleri

Karara göre İzmir'de ulaşım ücretleri şu şekilde güncellendi:

Tam biniş ücreti: 25 TL → 30 TL

Öğrenci biniş ücreti: 10 TL → 15 TL

Öğretmen biniş ücreti: 17,72 TL → 20 TL

İZMİR zamlı toplu taşıma ücret tarifesi 2025 | İzmir’de öğrenci biniş fiyatı ne kadar? Ulaşıma kaç TL zam geldi? ESHOT, İZBAN...

60 yaş üstü biniş ücreti: 20 TL → 25 TL

Aylık öğrenci abonman kontör ücreti: 4,80 TL → 6,34 TL

Bu artışlarla birlikte özellikle öğrenciler ve tam bilet kullanan yolcuların ceplerinde fark hissedilecek.

İZMİR zamlı toplu taşıma ücret tarifesi 2025 | İzmir’de öğrenci biniş fiyatı ne kadar? Ulaşıma kaç TL zam geldi? ESHOT, İZBAN...

İZBAN'da Ücretsiz Aktarma ve Halk Taşıt Uygulaması Kalkıyor

Mecliste alınan bir diğer önemli karar, TCDD ve belediyenin yüzde 50 ortak olduğu İZBAN ile ilgili oldu. Yeni düzenlemeyle 90 dakikalık ücretsiz aktarma ve Halk Taşıt uygulamaları kaldırılacak.

İZMİR zamlı toplu taşıma ücret tarifesi 2025 | İzmir’de öğrenci biniş fiyatı ne kadar? Ulaşıma kaç TL zam geldi? ESHOT, İZBAN...

Yetkililer, yeni sistemin hayata geçmesi için İZBAN tarafından teknik altyapı çalışmalarının tamamlanmasının beklendiğini açıkladı. İzmirim Kart ise İZBAN'da geçerliliğini koruyacak, ancak yolcular artık bu ayrıcalıklardan faydalanamayacak.

SON DAKİKA