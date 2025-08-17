İZMİR zamlı toplu taşıma ücret tarifesi 2025 | İzmir’de öğrenci biniş fiyatı ne kadar? Ulaşıma kaç TL zam geldi? ESHOT, İZBAN...

İZBAN'da Ücretsiz Aktarma ve Halk Taşıt Uygulaması Kalkıyor

Mecliste alınan bir diğer önemli karar, TCDD ve belediyenin yüzde 50 ortak olduğu İZBAN ile ilgili oldu. Yeni düzenlemeyle 90 dakikalık ücretsiz aktarma ve Halk Taşıt uygulamaları kaldırılacak.