İntihar eden Yaşar Uçar'ın eşinden eski İBB Başkanı İmamoğlu'nun annesine sert sözler: İlahi adalet
Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. İmamoğlu'nun mobbingi yüzünden 2019 yılında intihar eden Yaşar Uçar'ın ailesi yaşadıkları acıyı ise hala unutamıyor. Uçar’ın eşi Arzu Turgut Uçar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla İmamoğlu'nun eşini intihara sürüklediğinin altını çizerek, '23 yıl emek verdiği Beylikdüzü Belediyesi yaptıkları yolsuzluk ortaya çıkınca benim kocamı intihara sürükledi iki çocuğumu babasız bıraktı altı sene benimle görüşmekten kaçtı ama yakalandı ilahi adalet' ifadelerini kullandı. Öte yandan 2019 yılında taziye ziyaretine giden İmamoğlu'na Uçar'ın yakınları 'Hiç kusura bakmayın. Neyi konuşacaksın? Yaşar’ı geri getirebilecek misin? Getiremezsin. Şu an sana kafa atmak istiyorum.' diyerek tepki gösterdiği görüntüler ise gündem oldu.
CHP'li eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 560 milyar TL'lik yolsuzluk ve dolandırıcılık soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yaşanan gelişmelerin ardından Eski Ekrem İmamoğlu'nun mobbingi yüzünden intihar eden Yaşar Uçar'ın ailesi yaşadıkları acıyı hala unutamıyor.
Zimmetine 161 bin TL para geçirmekle suçlanan Uçar, izne çıkarılınca "Ben bu pisliği canımla ödemek istemezdim, Kendileri her türlü pisliğe bulaşmış ördekler gibi suda yüzüyorlar" mektubu sonrası intihar etmişti.
"ALTI SENE BENİMLE GÖRÜŞMEKTEN KAÇTI AMA YAKALANDI İLAHİ ADALET"
Uçar'ın eşi Arzu Turgut Uçar, Ekrem İmamoğlu'nun annesi Havva İmamoğlu'nun konuşmalarına tepki gösterdi. Arzu Turgut Uçar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla İmamoğlu'nun eşini intihara sürüklediğinin altını çizerek, "Senin oğlun benim kocamın intiharından sorumlu 23 yıl emek verdiği Beylikdüzü Belediyesi yaptıkları yolsuzluk ortaya çıkınca benim kocamı intihara sürükledi iki çocuğumu babasız bıraktı altı sene benimle görüşmekten kaçtı ama yakalandı ilahi adalet. Anneymiş ben neyim !!! " ifadelerini kullandı.
150 BİN LİRALIK MAKBUZ KESMEDİ AÇIĞA ALINDI VE İNTİHAR ETTİ
Yaşar Uçar'ın; Beylikdüzü Belediyesi yetkililerinin belediye bütçesindeki 150 bin liralık açığın kapanması için makbuz kesme isteğini kabul etmediği için önce açığa alındığı, daha sonra izne çıkarıldığı ve ardından evinde ihtihar ettiği iddia edilmişti.
"İFTİRAYA UĞRADIM"
CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'nde 20 yıldır vezne memuru olarak çalışan Yaşar Uçar'ın, yakınlarına yaşanan olayları haksızlık olarak nitelendirdiği ve iftiraya uğradığını söylediği öğrenildi.
UÇAR'IN 11 SAYFALIK MEKTUBU
Kuruluşundan bu yana Beylikdüzü Belediyesi'nde çalışan Yaşar Uçar'ın bıraktığı 11 sayfalık mektubun, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden savcılığa iletildiği öğrenildi. Savcılığın intihara ilişkin başlattığı soruşturmada Yaşar Uçar'ın, "Her şeyi açıklayacağım" dedikten sonra 11 sayfalık bir mektup yazdığı ve ardından kendi hayatına son verdi.
UÇAR'IN YAKINLARI İMAMOĞLU'NA TEPKİ
Hatırlanacağı üzere 2019 yılında CHP'nin eki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, evinde intihar eden Beylikdüzü Belediyesi çalışanı memur Yaşar Uçar'a taziye ziyaretine gitti. Yaşar Uçar'ın yakınları, Ekrem İmamoğlu'nun ziyaretine tepki gösterdi.
"YAŞAR UÇAR'I GERİ GETİREMEZSİN"
Ekrem İmamoğlu; Yaşar Uçar'ın yakınının, "Hiç kusura bakmayın. Neyi konuşacaksın? Yaşar'ı geri getirebilecek misin?" şeklindeki sorusuna, "Tabi getiremeyiz" dedi. Bunun üzerine ortam gerginleşti.
"ŞU AN SANA KAFA ATMAK İSTİYORUM"
Yaşar Uçar'ın yakınının, "(Yaşar Uçar'ı) getiremezsin. Getiremezsin. Şu an sana kafa atmak istiyorum. Anladın mı?" şeklindeki sözlerinin ardından Ekrem İmamoğlu seçim otobüsüne yöneldi ve kendisine tepki gösteren vatandaşa, "Sakin ol. Sakin ol" dedi Ekrem İmamoğlu'nun korumaları, Yaşar Uçar'ın akrabaları ve arkadaşlarını İmamoğlu'nun yakınından uzaklaştırmaya çalıştı.
İşte Uçar'ın mektubundan kısa kestiler...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- FB-GS Derbisi ne zaman? ZTK Fenerbahçe Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda?
- Krematoryum nedir, ne anlama geliyor? Krematoryum Türkiyede var mı?
- 1 Nisan Şaka Günü: Gelenek nasıl başladı? 1 Nisan nedir, bu yıl hangi güne denk geliyor?
- Togg T10X 1.440.000 TL, Bayon 1.303.500 TL, i10 - 1.070.500 TL yarı fiyatına düşecek! 2025 ÖTV'siz indirimli araç listesi
- SGK'dan 5 yıl -1800 gün erken emeklilik çizelgesi! 1999 sonrası ve 2005-2008 sigorta girişi olana...
- Volkan Konak'ın eşi Selma Konak kimdir, kaç yaşında? Selma Konak aslen nereli, kaç çocuğu var?
- Meteoroloji tatil bölgeleri dahil tek tek uyardı: Sağanak, çöl tozu ve fırtına kuvvetli geliyor! 31 Mart hava durumu
- Yerli otomobil desteği nedir, kimler faydalanabilir? İlk arabam yerli otomobil destek programı başvuruları başladı mı?
- X (TWITTER) ÇÖKTÜ MÜ? X erişim sorunu son dakika: Neden giriş yapamıyorum? Akış yenilenmeme sorunu
- A101 aktüel nisan ayı aktüel kataloğu yayınlandı: Çok amaçlı aktivite koltuğu, overlok makinesi, elektrikli süpürge satışta...
- 1-2-3-4 çocuğa 5 bin lira verilecek! Bakan Göktaş'tan müjde: Doğum yapan anneler başvurabilecek
- Avrasya Tüneli bugün ücretsiz mi? 2025 Avrasya Tüneli geçiş ücret tarifesi