İntihar eden Yaşar Uçar’ın eşinden eski İBB Başkanı İmamoğlu’nun annesine sert sözler: İlahi adalet

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150 BİN LİRALIK MAKBUZ KESMEDİ AÇIĞA ALINDI VE İNTİHAR ETTİ

Yaşar Uçar'ın; Beylikdüzü Belediyesi yetkililerinin belediye bütçesindeki 150 bin liralık açığın kapanması için makbuz kesme isteğini kabul etmediği için önce açığa alındığı, daha sonra izne çıkarıldığı ve ardından evinde ihtihar ettiği iddia edilmişti.

"İFTİRAYA UĞRADIM"

CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'nde 20 yıldır vezne memuru olarak çalışan Yaşar Uçar'ın, yakınlarına yaşanan olayları haksızlık olarak nitelendirdiği ve iftiraya uğradığını söylediği öğrenildi.

UÇAR'IN 11 SAYFALIK MEKTUBU

Kuruluşundan bu yana Beylikdüzü Belediyesi'nde çalışan Yaşar Uçar'ın bıraktığı 11 sayfalık mektubun, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden savcılığa iletildiği öğrenildi. Savcılığın intihara ilişkin başlattığı soruşturmada Yaşar Uçar'ın, "Her şeyi açıklayacağım" dedikten sonra 11 sayfalık bir mektup yazdığı ve ardından kendi hayatına son verdi.