17 AĞUSTOS 1999 GÖLCÜK DEPREMİ kaç şiddetindeydi, ne kadar sürdü? Hangi iller zarar gördü? İstanbul’da kaç kişi hayatını yitirdi?

17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de meydana gelen deprem, 7,4 büyüklüğünde ölçüldü ve yaklaşık 45 saniye sürdü. Sarsıntı, yalnızca Marmara Bölgesi'nde değil, Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Türkiye'nin en yıkıcı depremlerinden biri olarak kayıtlara geçen felakette hayatını kaybedenlerin sayısı binlerle ifade edildi.