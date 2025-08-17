Viral Galeri Viral Liste 17 AĞUSTOS 1999 GÖLCÜK DEPREMİ kaç şiddetindeydi, ne kadar sürdü? Hangi iller zarar gördü? İstanbul'da kaç kişi hayatını yitirdi?

İşte 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden tam 26 yıl geçti. Merkez üssü Gölcük olan ve dönemin "asrın felaketi" olarak nitelendirilen deprem, Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de büyük yıkıma yol açtı. Sadece 45 saniye süren sarsıntıda 17 bin 480 kişi hayatını kaybederken, 43 bin 953 kişi de yaralandı. Peki 17 Ağustos depremi nerede ve kaç şiddetindeydi? İşte Gölcük merkezli depremin detayları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.08.2025 11:22
17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de meydana gelen deprem, 7,4 büyüklüğünde ölçüldü ve yaklaşık 45 saniye sürdü. Sarsıntı, yalnızca Marmara Bölgesi'nde değil, Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Türkiye'nin en yıkıcı depremlerinden biri olarak kayıtlara geçen felakette hayatını kaybedenlerin sayısı binlerle ifade edildi.

İstanbul'da Can ve Mal Kaybı

Deprem İstanbul'da 454 can kaybına yol açtı. Yalova, Düzce ve Gölcük'ten getirilen yaralılarla birlikte ölü sayısı kent genelinde 981'e ulaştı.

66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yeri yıkılırken, yaklaşık 200 bin kişi evsiz kaldı.

İstanbul'da 1.880 kişi yaralanırken, 41 bine yakın konut ve iş yerinde çeşitli düzeylerde hasar oluştu.

18 bin 162 konut, orta ve ağır hasar nedeniyle oturulamaz hale geldi.

