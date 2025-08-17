17 AĞUSTOS 1999 GÖLCÜK DEPREMİ kaç şiddetindeydi, ne kadar sürdü? Hangi iller zarar gördü? İstanbul'da kaç kişi hayatını yitirdi?
İşte 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden tam 26 yıl geçti. Merkez üssü Gölcük olan ve dönemin "asrın felaketi" olarak nitelendirilen deprem, Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de büyük yıkıma yol açtı. Sadece 45 saniye süren sarsıntıda 17 bin 480 kişi hayatını kaybederken, 43 bin 953 kişi de yaralandı. Peki 17 Ağustos depremi nerede ve kaç şiddetindeydi? İşte Gölcük merkezli depremin detayları…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.08.2025 11:22