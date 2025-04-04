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Zimmetine para geçirmekle suçlandığı için intihar eden Yaşar Uçar’ın eşi ahaber.com.tr’ye konuştu: İmamoğlu yedi yedi doymadı

Zimmetine para geçirmekle suçlandığı için intihar eden Yaşar Uçar’ın eşi ahaber.com.tr'ye konuştu: İmamoğlu yedi yedi doymadı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.04.2025 23:28
Güncelleme:04.04.2025 23:37
Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde zimmete para geçirmekle suçlandığı için intihar eden belediye veznedarı Yaşar Uçar'ın eşi Arzu Turgut Uçar, ahaber.com.tr'ye konuştu. Ekrem İmamoğlu’na sert tepki gösteren Uçar, 'Yedi yedi doymadı. Doymayı bilmedi, durmayı bilmedi. Bedava pekmez baldan tatlı geldi. Ekrem İmamoğlu'nun şu anki yolsuzluk soruşturması İBB üzerinden devam etse de aslında Beylikdüzü'ne kadar dayanıyor. Yaşar'ın yazdıklarının hepsi doğru. O belediyeyi yönetenler sorumlu ve suçlu. Daha ne kadar makbuz iptal edilmiş soruşturulmalı.' dedi. Arzu Uçar, eşinin ölümünün aydınlatılması için de Bakan Tunç'a çağrıda bulundu. Peki, deliller karartıldı mı? Sus payı karşılığında mı ev teklif edildi? İmamoğlu cenaze evini ziyaret etti mi? İkinci veznedar bu işin tam olarak neresinde? Beylikdüzü Belediyesi'nde rüşvet ve yolsuzluk çarkı mı dönüyordu? İşte detaylar..
Zimmetine para geçirmekle suçlandığı için intihar eden Yaşar Uçar’ın eşi ahaber.com.tr’ye konuştu: İmamoğlu yedi yedi doymadı
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