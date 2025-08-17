Viral Galeri Viral Liste TUS 2. Dönem A-B-C-D-E cevap anahtarı PDF | 17 Ağustos 2025 TUS-STS soru kitapçıkları erişime ne zaman açılacak?

2025-TUS 2. Dönem ve 2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınavlarının soru ve cevap anahtarları, sınavın ardından adaylar tarafından merak konusu oldu. ÖSYM, 17 Ağustos'ta gerçekleştirilen sınavların ardından çoktan seçmeli Mesleki Bilgi Testi soruları ile cevap anahtarlarını erişime açacak. Peki TUS soru ve cevapları nereden görüntülenebilir ve sonuçlar ne zaman açıklanacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.08.2025 12:03
2025-TUS 2. Dönem ve 2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınavlarının Temel Soru Kitapçıkları ve cevap anahtarları, 17 Ağustos'ta yapılan sınavın ardından adayların erişimine açılacak. Bu hafta sonu gerçekleştirilen sınav, uzmanlık hedefleyen doktor adaylarının yoğun katılımıyla tamamlanıyor.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle Temel Soru Kitapçığı diziliminde yer alan tüm sorulara ulaşabilecek.

TUS Soru ve Cevap Anahtarı PDF Ekranı

2025-TUS 2. Dönem ve 2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınavlarının Temel Soru Kitapçıkları ile cevap anahtarları, ÖSYM tarafından bugün akşam saatlerinde yayımlanacak. Adaylar, sınav sorularını ve doğru cevapları PDF formatında görüntüleyebilecek.

TUS 2025 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

ÖSYM takvimine göre Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2025-TUS 2. Dönem sonuçları 12 Eylül 2025 tarihinde ilan edilecek. Adaylar sınav ve yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi veya mobil uygulamaları üzerinden öğrenebilecekler.

Sınav ve yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak, adayların adreslerine gönderilmeyecek. ÖSYM'nin internet sayfasındaki duyurular, resmi tebliğ hükmünde kabul edilecek.

