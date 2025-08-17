TUS 2. Dönem A-B-C-D-E cevap anahtarı PDF | 17 Ağustos 2025 TUS-STS soru kitapçıkları erişime ne zaman açılacak?
2025-TUS 2. Dönem ve 2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınavlarının soru ve cevap anahtarları, sınavın ardından adaylar tarafından merak konusu oldu. ÖSYM, 17 Ağustos'ta gerçekleştirilen sınavların ardından çoktan seçmeli Mesleki Bilgi Testi soruları ile cevap anahtarlarını erişime açacak. Peki TUS soru ve cevapları nereden görüntülenebilir ve sonuçlar ne zaman açıklanacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.08.2025 12:03