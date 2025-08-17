TUS 2. Dönem A-B-C-D-E cevap anahtarı PDF | 17 Ağustos 2025 TUS-STS soru kitapçıkları erişime ne zaman açılacak?

TUS 2025 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

ÖSYM takvimine göre Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2025-TUS 2. Dönem sonuçları 12 Eylül 2025 tarihinde ilan edilecek. Adaylar sınav ve yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi veya mobil uygulamaları üzerinden öğrenebilecekler.