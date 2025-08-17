Viral Galeri Viral Liste Emekliye ocakta %10.56'lık oran oluştu! Memura %5.30'luk fark ödemesi! SSK, BAĞ-KUR, EYT... Kim ne kadar alacak?

Türkiye'de milyonlarca emekli ve memurun gözü Ocak ayında yapılacak maaş artışlarına çevrildi. 2026 yılına yeni zamlı maaşlarla girilecek. Asgari ücretlilerin artışı aralıkta yapılacak görüşmelerle netleşecek, memurların ve memur emeklilerinin zammı ise bu ay tamamlanacak toplu sözleşmeyle belirlenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artış oranında ise enflasyon verileri belirleyici olacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.08.2025 10:20
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın üçüncü enflasyon raporunu açıklarken, 2025 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında belirlediklerini duyurdu. Karahan, "2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 24 olması yönündeki hedefimizi koruyoruz" dedi.

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2026 Ocak ayındaki maaş artışı yüzde 6.28 ile yüzde 10.56 aralığında değişebilecek.

Emeklilerin Olası Zam Oranları

Merkez Bankası'nın öngördüğü üç farklı senaryoya göre emeklilerin zam oranları şöyle olacak:

Enflasyon %24 gerçekleşirse: 6 aylık enflasyon %6.28, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı %6.28

Enflasyon %25 olursa: 6 aylık enflasyon %7.14, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı %7.14

Enflasyon %29 çıkarsa: 6 aylık enflasyon %10.56, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı %10.56

Kesin oran Ocak başında açıklanacak, ardından da emekliler zamlı maaşlarını alacak. Ayrıca taban aylık düzenlemesi ve refah payı gibi ek artışlar da masada olacak.

