Manchester United-Arsenal maçı bugün saat kaçta? Premier Lig Manchester United-Arsenal maçı hangi kanalda yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'de 2025-2026 sezonu, büyük bir heyecanla açılıyor. Sezonun ilk haftasında Manchester United, Old Trafford'da Arsenal'i konuk edecek. Geçtiğimiz sezon Mikel Arteta yönetiminde başarılı bir grafik sergileyen Arsenal, ligi şampiyon Liverpool'un hemen arkasında ikinci sırada tamamlamıştı. Ev sahibi Manchester United ise son yıllarda yaşadığı düşüşü sürdürdü. Ruben Amorim'in teknik direktörlüğü, kırmızı şeytanların eski günlerine dönmesi için yeterli olamadı.