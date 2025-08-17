Manchester United-Arsenal maçı bugün saat kaçta? Premier Lig Manchester United-Arsenal maçı hangi kanalda yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'de sezonun açılış haftasında heyecan dorukta. Manchester United, Old Trafford'da Arsenal'i ağırlayacak. Geçtiğimiz sezon iki ekip arasındaki mücadele 1-1'lik skorla sona ermişti. Ruben Amorim yönetiminde toparlanma sürecinde olan Manchester United, geçen sezon beklentilerin uzağında kalarak ligi 15. sırada tamamlamıştı. Peki Manchester United-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.08.2025 13:24