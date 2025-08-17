Viral Galeri Viral Liste Manchester United-Arsenal maçı bugün saat kaçta? Premier Lig Manchester United-Arsenal maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Manchester United-Arsenal maçı bugün saat kaçta? Premier Lig Manchester United-Arsenal maçı hangi kanalda yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'de sezonun açılış haftasında heyecan dorukta. Manchester United, Old Trafford'da Arsenal'i ağırlayacak. Geçtiğimiz sezon iki ekip arasındaki mücadele 1-1'lik skorla sona ermişti. Ruben Amorim yönetiminde toparlanma sürecinde olan Manchester United, geçen sezon beklentilerin uzağında kalarak ligi 15. sırada tamamlamıştı. Peki Manchester United-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.08.2025 13:24
Manchester United-Arsenal maçı bugün saat kaçta? Premier Lig Manchester United-Arsenal maçı hangi kanalda yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'de 2025-2026 sezonu, büyük bir heyecanla açılıyor. Sezonun ilk haftasında Manchester United, Old Trafford'da Arsenal'i konuk edecek. Geçtiğimiz sezon Mikel Arteta yönetiminde başarılı bir grafik sergileyen Arsenal, ligi şampiyon Liverpool'un hemen arkasında ikinci sırada tamamlamıştı. Ev sahibi Manchester United ise son yıllarda yaşadığı düşüşü sürdürdü. Ruben Amorim'in teknik direktörlüğü, kırmızı şeytanların eski günlerine dönmesi için yeterli olamadı.

Manchester United-Arsenal maçı bugün saat kaçta? Premier Lig Manchester United-Arsenal maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Maç Tarihi, Saati ve Yayın Bilgileri

Manchester United-Arsenal mücadelesi 17 Ağustos Pazar günü saat 18:30'da başlayacak.

Manchester United-Arsenal maçı bugün saat kaçta? Premier Lig Manchester United-Arsenal maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Old Trafford'da oynanacak kritik karşılaşmayı hakem Simon Hooper yönetecek. Taraftarlar, heyecan dolu mücadelenin canlı yayını beIN SPORTS 3 ekranlarından takip edebilecek.

Manchester United-Arsenal maçı bugün saat kaçta? Premier Lig Manchester United-Arsenal maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Takımların Muhtemel 11'leri

Manchester United: Onana, De Ligt, Maguire, Yoro, Dalot, Casemiro, Fernandes, Dorgu, Mbeumo, Cunha, Sesko.

Manchester United-Arsenal maçı bugün saat kaçta? Premier Lig Manchester United-Arsenal maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly, Ødegaard, Zubimendi, Rice, Saka, Martinelli, Gyökeres.

SON DAKİKA