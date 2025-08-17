Yaz transfer süreci bitti mi? Transfer sezonu ne zaman, hangi tarihte son bulacak?

Yeni sezon öncesi takımlar son rötuşlarını yaparken yaz transfer dönemi tüm heyecanıyla devam ediyor. Taraftarların en çok merak ettiği soruların başında ise "Yaz transfer dönemi ne zaman kapanıyor?" geliyor. Kadrolarını güçlendirmek isteyen kulüpler için kritik süreç sürerken transfer penceresinin biteceği tarih futbol gündeminin en çok araştırılan konularından biri haline geldi.