Yaz transfer süreci bitti mi? Transfer sezonu ne zaman, hangi tarihte son bulacak?
Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği yaz transfer döneminde son günler yaklaşıyor. Kulüpler kadrolarını güçlendirmek için hamlelerini sürdürürken, taraftarların gözü "Transfer dönemi ne zaman bitecek?" sorusuna çevrilmiş durumda. Süper Lig başta olmak üzere birçok ülkede yaz transfer sezonunun ne zaman sona ereceği merak edilirken, 2025 yaz transfer döneminin bitiş tarihi gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.08.2025 15:11