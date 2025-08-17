Viral Galeri Viral Liste Yaz transfer süreci bitti mi? Transfer sezonu ne zaman, hangi tarihte son bulacak?

Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği yaz transfer döneminde son günler yaklaşıyor. Kulüpler kadrolarını güçlendirmek için hamlelerini sürdürürken, taraftarların gözü "Transfer dönemi ne zaman bitecek?" sorusuna çevrilmiş durumda. Süper Lig başta olmak üzere birçok ülkede yaz transfer sezonunun ne zaman sona ereceği merak edilirken, 2025 yaz transfer döneminin bitiş tarihi gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.08.2025 15:11
Yeni sezon öncesi takımlar son rötuşlarını yaparken yaz transfer dönemi tüm heyecanıyla devam ediyor. Taraftarların en çok merak ettiği soruların başında ise "Yaz transfer dönemi ne zaman kapanıyor?" geliyor. Kadrolarını güçlendirmek isteyen kulüpler için kritik süreç sürerken transfer penceresinin biteceği tarih futbol gündeminin en çok araştırılan konularından biri haline geldi.

Süper Lig'de Tarihler Netleşti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini resmi olarak duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, birinci transfer ve tescil dönemi 30 Haziran'da başladı.

Süper Lig kulüplerinin yeni oyuncu hamlelerini yapabileceği bu dönem, 12 Eylül 2025'te sona erecek.

Kış Transfer Dönemi de Belirlendi

TFF'nin açıklamasında yalnızca yaz dönemi değil, kış transfer süreci de takvimlendirildi.

Buna göre ikinci transfer ve tescil dönemi 5 Ocak 2026'da başlayacak ve 10 Şubat 2026'da tamamlanacak.

