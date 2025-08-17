Viral Galeri Viral Liste KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2025 | ÖSYM KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2025 | ÖSYM KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavı ne zaman yapılacak?

Kamu personeli olmayı hedefleyen adaylar, 2025 KPSS sınav yerleriyle ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. ÖSYM'den gelecek duyuru, milyonlarca adayın merakla beklediği "KPSS sınav giriş belgesi açıklandı mı?" sorusuna yanıt olacak. Peki 2025 KPSS sınav yerleri erişime açıldı mı ve sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.08.2025 13:52
KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2025 | ÖSYM KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavı ne zaman yapılacak?

Kamu personeli olmayı hedefleyen adaylar, her yıl olduğu gibi bu yıl da KPSS sınav yerleri ve giriş belgelerini merakla araştırıyor. ÖSYM, sınav öncesinde adayların yanında bulundurması zorunlu olan "sınav giriş belgesi"ni, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ais.osym.gov.tr üzerinden erişime açıyor. Peki 2025 KPSS sınav yerleri ve giriş belgeleri açıklandı mı, adaylar ne zaman erişim sağlayabilecek?

KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2025 | ÖSYM KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS Sınav Yerleri ve Giriş Belgesi Ne Zaman Açıklanacak?

Henüz ÖSYM tarafından 2025 KPSS sınav yerleri resmi olarak paylaşılmış değil. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, sınav giriş belgeleri genellikle sınav tarihinden 7–10 gün önce erişime açılıyor.

KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2025 | ÖSYM KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavı ne zaman yapılacak?

Bu doğrultuda adayların, KPSS sınav giriş belgelerine ağustos ayının son haftası ya da eylül ayının ilk haftasında ulaşması bekleniyor.

KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2025 | ÖSYM KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS Lisans Sınavı Tarihi Belli Oldu

2025 KPSS Lisans sınavı için başvurular 10 Temmuz'da tamamlandı. ÖSYM'nin takvimine göre, Genel Yetenek – Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 7 Eylül 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Adaylar, bu tarihe kadar sınav giriş belgelerini edinmiş ve sınav hazırlıklarını tamamlamış olmayı planlıyor.

KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2025 | ÖSYM KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS Alan Bilgisi Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

Lisans sınavının ardından KPSS Alan Bilgisi oturumları düzenlenecek. 2025 yılı için KPSS Alan Bilgisi 1. Gün oturumu 13 Eylül'de, ikinci gün oturumu ise 14 Eylül'de yapılacak. Bu oturumlar, adayların alanlarına göre atandığı soruları yanıtlayacağı kritik sınavlar arasında yer alıyor.

SON DAKİKA