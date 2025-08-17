KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2025 | ÖSYM KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavı ne zaman yapılacak?
Kamu personeli olmayı hedefleyen adaylar, 2025 KPSS sınav yerleriyle ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. ÖSYM'den gelecek duyuru, milyonlarca adayın merakla beklediği "KPSS sınav giriş belgesi açıklandı mı?" sorusuna yanıt olacak. Peki 2025 KPSS sınav yerleri erişime açıldı mı ve sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.08.2025 13:52