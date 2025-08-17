Viral Galeri Viral Liste Beşiktaş Eyüpspor maçı bugün saat kaçta? BJK Süper Lig maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Süper Lig 2025-2026 sezonunun ikinci haftasında Beşiktaş, Dolmabahçe'de Eyüpspor'u ağırlayacak. Siyah-Beyazlılar, ligdeki ilk maçını Konferans Ligi 3. ön eleme turu nedeniyle ileri bir tarihe ertelemişti. Taraftarı önünde sahaya çıkacak olan Beşiktaş, Eyüpspor karşısında galibiyetle başlama peşinde. Peki Beşiktaş-Eyüpspor maçı bu akşam saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.08.2025 12:49
Süper Lig 2025-2026 sezonunun ikinci haftasında Beşiktaş, Dolmabahçe'de Eyüpspor'u ağırlayacak. Avrupa kupaları nedeniyle ligdeki ilk maçını ertelemek zorunda kalan Siyah-Beyazlılar, taraftarı önünde sahaya çıkacağı bu maçla sezonu açacak. Futbolseverler, mücadele öncesi maçın yayın bilgilerini merak ediyor.

Maçın Saati ve Yayın Bilgisi

Beşiktaş-Eyüpspor maçı bu akşam saat 21:30'da başlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Maç, beIN SPORTS 1 HD kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

Şifresiz Mi?

Maç ne yazık ki şifresiz değil, mücadeleyi takip etmek isteye taraftarların yayıncı kuruluşa üyelik yapmaları gerekmektedir.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan Topçu, Ndidi, Orkun, Muçi, Rafa, Joao Mario, Abraham

Eyüpspor: Felipe, Calegari, Robin, Claro, Mujakic, Melih Kabasakal, Yalçın Kayan, Halil Akbunar, Kerem Demirbay, Draguş, Thiam

Eyüpspor'un Beşiktaş Karşısında Galibiyeti Yok

Süper Lig'e geçen sezon yükselen Eyüpspor, Beşiktaş karşısında henüz galibiyet göremedi. Geçen sezon Süper Lig'de oynanan iki maçtan da mağlup ayrılan Eflatun-Sarılılar, Türkiye Kupası'nda da Beşiktaş'a 4-0 yenilmişti.

