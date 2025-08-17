Beşiktaş Eyüpspor maçı bugün saat kaçta? BJK Süper Lig maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Süper Lig 2025-2026 sezonunun ikinci haftasında Beşiktaş, Dolmabahçe'de Eyüpspor'u ağırlayacak. Siyah-Beyazlılar, ligdeki ilk maçını Konferans Ligi 3. ön eleme turu nedeniyle ileri bir tarihe ertelemişti. Taraftarı önünde sahaya çıkacak olan Beşiktaş, Eyüpspor karşısında galibiyetle başlama peşinde. Peki Beşiktaş-Eyüpspor maçı bu akşam saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 17.08.2025 12:49