Beşiktaş Eyüpspor maçı bugün saat kaçta? BJK Süper Lig maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Eyüpspor'un Beşiktaş Karşısında Galibiyeti Yok

Süper Lig'e geçen sezon yükselen Eyüpspor, Beşiktaş karşısında henüz galibiyet göremedi. Geçen sezon Süper Lig'de oynanan iki maçtan da mağlup ayrılan Eflatun-Sarılılar, Türkiye Kupası'nda da Beşiktaş'a 4-0 yenilmişti.