ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 17.08.2025 19:44 Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 19:52
Erzurum’da facia! Şerit ihlali sonucu can pazarında 4 ölü

Erzurum- Tortum kara yolunda şerit ihlali nedeniyle iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi öldü.

Kaza, saat 17.20 sıralarında Erzurum-Tortum kara yolunun Dumlu mevkisinde meydana geldi.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

Tortum'dan Erzurum istikametine seyir halinde olan Cengiz Atalay (39) yönetimindeki 53 AAT 761 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen Muhammed Yiğit Keskin idaresindeki 34 ES 7768 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

CAN PAZARINDA ARAÇLAR DEMİR YIĞININA DÖNÜŞTÜ

Can pazarının yaşandığı kazada iki araç da demir yığını haline dönüştü. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

4 KİŞİ CAN VERDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan kişileri yaptıkları müdahale ile çıkarıp, sağlık görevlilerine teslim etti. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde otomobil sürücü Cengiz Atalay ile araçta bulunan Kadriye Bozuçurum, Abdurrahman Akbulut ve Abdulkadir Akbulut'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan diğer aracın sürücüsü Muhammed Yiğit Keskin ile yolcular Muhammed Anıl Keskin, Gonca Keskin ve Ada Selin Keskin ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla soruşturma başlatıldı.

