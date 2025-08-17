Erzurum’da facia! Şerit ihlali sonucu can pazarında 4 ölü

Fotoğraf-İHA

4 KİŞİ CAN VERDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan kişileri yaptıkları müdahale ile çıkarıp, sağlık görevlilerine teslim etti. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde otomobil sürücü Cengiz Atalay ile araçta bulunan Kadriye Bozuçurum, Abdurrahman Akbulut ve Abdulkadir Akbulut'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan diğer aracın sürücüsü Muhammed Yiğit Keskin ile yolcular Muhammed Anıl Keskin, Gonca Keskin ve Ada Selin Keskin ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla soruşturma başlatıldı.