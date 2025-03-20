20 Mart 2025, Perşembe
Haberler Gündem Haberleri Bankpozitif ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork’un korkutan yükselişi! Sefaletten servete

Bankpozitif ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork’un korkutan yükselişi! Sefaletten servete

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.03.2025 07:04
ABONE OL
Bankpozitif ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork’un korkutan yükselişi! Sefaletten servete

Pozitifbank ve Flash TV'nin sahibi Erkan Kork liderliğindeki yasa dışı bahis örgütüne düzenlenen operasyonla ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İfadesinde aylık gelirinin 500 bin TL olduğunu açıklayan Kork’un 2016 yılına kadar ekonomik durumunun çok kötü olduğu soruşturma dosyalarına girdi. 5 yıl sonra dev bir servetin üzerinde oturduğu belirlendi.

"Payfix" isimli ödeme kuruluşu üzerinden yurt dışındaki yasa dışı bahis sitelerinin Türkiye'de faaliyet göstermesini sağladıkları ve bu yöntemle suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladıkları iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen operasyonun detayları ortaya çıkmaya devam ediyor.

ERHAN KORK'A BAHİS OPERASYONU

Savunması öncesi kimlik tespiti yapılan Kork, aylık gelirinin 500 bin lira olduğunu söyledi. Savcılıkta ifade veren Kork üzerine atılı suçlamaları reddederek söz konusu bahis siteleriyle alakası olmadığını iddia etti. Ancak ele geçirilen dijital materyallerde Erkan Kork'un milyarlarca liralık bir şebekeyi yönettiği ortaya çıktı.

Erkan Kork soruşturmasında detaylar ortaya çıktı (DHA)Erkan Kork soruşturmasında detaylar ortaya çıktı (DHA)

75 SAYFALIK İDDİANAME!
Sabah'ın haberine göre Kork'un 2016 yılına kadar ekonomik durumunun çok kötü olduğu ve arkadaşlarından aldığı borç paralarla hayatını idame ettiği soruşturma dosyalarına girerken, 5 yıl sonra ise bahis paraları ile dev bir servetin üzerinde oturduğu belirlendi. İşte 75 sayfalık o iddianamede öne çıkan detaylar...

Erkan Kork soruşturmasında detaylar ortaya çıktı (DHA)Erkan Kork soruşturmasında detaylar ortaya çıktı (DHA)

BORÇLA SİTE KURDU
İddiaya göre 2016 yılına kadar Kork'un ekonomik durumu oldukça kötüydü. En büyük hayali ise bir bahis sitesi kurmaktı. Kork'un yolu, bir yemek firmasının sahibi olan H.M. ile kesişti ve onun sponsorluğunda mobil bir bahis sitesi kurmak için görüşmelere başladı.

Erkan Kork soruşturmasında detaylar ortaya çıktı (DHA)Erkan Kork soruşturmasında detaylar ortaya çıktı (DHA)

MESAJLAŞMALAR ORTAYA ÇIKTI

14 Temmuz 2016 tarihinde Erkan Kork, H.M.'ye attığı mesajda "Ortak ne durumdayız. Sıkıştım, gönderince haber verir misin" yazdı. Mesajın hemen ardından H.M. Kork'un hesabına 2 bin lira gönderdi. 15 Temmuz 2016'da "Ortak bugün ödeme yapmam lazım. Mobilciler uygulama için bekliyor. Dün sistemi aldım. Rezil kepaze oluruz adamlara. Aman ortak" diye yazdı. 3 gün sonra mesaja yanıt veren H.M. "5 bin lira hesapta kardeş" diyerek yanıt verdi. 29.07.2016 tarihinde ise H.M., "Ortak senin için, geleceğimiz için, yatlarda kızlar için, inandığımız zorluklar için... Tüm zorluklara rağmen 3 bin TL hesapta" yazdı.

Bankpozitif ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork’un korkutan yükselişi! Sefaletten servete

BAHİS DÜNYASINA İLK ADIM

İddiaya göre bu para transferlerinin ardından Erkan Kork ve H.M. bahis dünyasına ilk adımı attı ve Madobet'i kurdu. Instagram hesabındaki biyografisinde kendisini "Fakir Fukara, Garip Gureba, Cahil Cühela" diye tanıtan Kork, yasa dışı bahsi Türkiye'de yayarak kısa sürede milyarlarca liralık bir servete ulaştı.

Erkan Kork soruşturmasında detaylar ortaya çıktı (DHA)Erkan Kork soruşturmasında detaylar ortaya çıktı (DHA)

2016 yılında 2 bin lirayı dahi arkadaşından borç alan Kork, 2023'te ise Bankpozitif'i 30 milyon dolar ödeyerek satın aldı.

Kork’un ifadesi ortaya çıktı! Bahis parası ile bankaKork’un ifadesi ortaya çıktı! Bahis parası ile banka KORK'UN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI! BAHİS PARASI İLE BANKA
Erkan Kork soruşturmasında 4 gizli tanık!Erkan Kork soruşturmasında 4 gizli tanık! ERKAN KORK SORUŞTURMASINDA 4 GİZLİ TANIK!
Flash TV’nin sahibi Erkan Kork dahil 21 kişi tutuklandıFlash TV’nin sahibi Erkan Kork dahil 21 kişi tutuklandı FLASH TV'NİN SAHİBİ ERKAN KORK DAHİL 21 KİŞİ TUTUKLANDI
Erkan Kork soruşturmasında dikkat çeken detay!Erkan Kork soruşturmasında dikkat çeken detay! ERKAN KORK SORUŞTURMASINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY!
Flash TV, Pozitif Bank ve Payfix’e el konuldu!Flash TV, Pozitif Bank ve Payfix’e el konuldu! FLASH TV, POZİTİF BANK VE PAYFİX'E EL KONULDU!

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör