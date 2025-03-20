Bankpozitif ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork’un korkutan yükselişi! Sefaletten servete

Erkan Kork soruşturmasında detaylar ortaya çıktı (DHA)

MESAJLAŞMALAR ORTAYA ÇIKTI

14 Temmuz 2016 tarihinde Erkan Kork, H.M.'ye attığı mesajda "Ortak ne durumdayız. Sıkıştım, gönderince haber verir misin" yazdı. Mesajın hemen ardından H.M. Kork'un hesabına 2 bin lira gönderdi. 15 Temmuz 2016'da "Ortak bugün ödeme yapmam lazım. Mobilciler uygulama için bekliyor. Dün sistemi aldım. Rezil kepaze oluruz adamlara. Aman ortak" diye yazdı. 3 gün sonra mesaja yanıt veren H.M. "5 bin lira hesapta kardeş" diyerek yanıt verdi. 29.07.2016 tarihinde ise H.M., "Ortak senin için, geleceğimiz için, yatlarda kızlar için, inandığımız zorluklar için... Tüm zorluklara rağmen 3 bin TL hesapta" yazdı.