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İmamoğlu'nun gözaltına ABD'den dikkat çeken yorum: Türkiye'nin iç sürecine karışmayacağız

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.03.2025 22:59 Güncelleme: 20.03.2025 00:03
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İmamoğlu’nun gözaltına ABD’den dikkat çeken yorum: Türkiye’nin iç sürecine karışmayacağız

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması hakkında ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin 'Türkiye’yi insan haklarına saygı göstermeye ve kendi iç çerçevesini uygun şekilde ele almaya teşvik edebiliriz. Fakat başka bir ülkenin iç karar alma süreçleri hakkında yorum yapmayacağız.' açıklamasını yaptı.

Daha önce Pek çok kez Türkiye'yi birçok konuda eleştiren ABD bu kez İmamoğlu'nun gözaltı hakkında yorum yapmadı.

İBB Başkanı İmamoğlu gözaltına alındı | Fotoğraf-AA ArşivİBB Başkanı İmamoğlu gözaltına alındı | Fotoğraf-AA Arşiv

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 3 ayrı soruşturma kapsamında, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin süren dava çerçevesinde usulsüz bağış toplama olayı ile ilgili olarak bazı tanıkların ifade verdikleri, tanıkların ifadelerinde, başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere birçok kişi hakkında iş adamlarını para vermeye zorladıkları, bazı iş adamları ile hareket ederek haksız kazanç sağladıkları, piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri parayı akladıkları ve para transfer ve tahsilinde 'gizli kasa' diye tabir edilen sivil kişileri kullandıkları şeklinde sözler sarf ettiği aktarılmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy BruceABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce

İMAMOĞLU GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde Sarıyer'deki evinde gözaltına alınmış, polis ekipleri evinde arama yapılmıştı.

ABD "TÜRKİYE'NİN İÇ SÜRECİ, KARIŞMAYIZ" DEDİ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin yönetilen soruya oldukça dikkat çeken bir yanıt verdi. Sözcü Bruce, "Başka bir ülkenin karar alma süreçleri, iç kararları hakkında yorum yapmayacağız." şeklinde konuştu.

Tüm vatandaşların hakkına saygı gösterecek şekilde hareket edilmesini beklediklerini aktaran Bruce, başka bir ülkenin iç ,işlerine müdahale etmeyeceklerini vurgulayarak "Türkiye'yi insan haklarına saygı göstermeye ve kendi iç çerçevesini uygun şekilde ele almaya teşvik edebiliriz. Bu zaten çok açık. Ama tekrar etmek iyidir." dedi.

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