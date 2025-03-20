Morgan Stanley'den Türkiye açıklaması: Bağlılığımız sürüyor
Morgan Stanley, Türkiye'ye olan bağlılığını sürdürmekte olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, 'İstanbul'daki varlığımızı koruyacak ve Türkiye’deki müşterilerimizin şirketimizin tüm kapasitesinden faydalanmaya devam etmesini sağlayacağız' ifadeleri kullanıldı.
Morgan Stanley, Borsa İstanbul üyeliklerinin sona erdiği iddiasıyla ilgili haberler çerçevesinde açıklama yaptı.
Açıklamada, Morgan Stanley'in Türkiye'ye olan bağlılığını sürdürmekte olduğu belirtilerek, "İstanbul'daki varlığımızı koruyacak ve Türkiye'deki müşterilerimizin şirketimizin tüm kapasitesinden faydalanmaya devam etmesini sağlayacağız." ifadeleri kullanıldı.
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