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Morgan Stanley'den Türkiye açıklaması: Bağlılığımız sürüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 20.03.2025 09:00 Güncelleme: 20.03.2025 09:00
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Morgan Stanley’den Türkiye açıklaması: Bağlılığımız sürüyor

Morgan Stanley, Türkiye'ye olan bağlılığını sürdürmekte olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, 'İstanbul'daki varlığımızı koruyacak ve Türkiye’deki müşterilerimizin şirketimizin tüm kapasitesinden faydalanmaya devam etmesini sağlayacağız' ifadeleri kullanıldı.

Morgan Stanley, Borsa İstanbul üyeliklerinin sona erdiği iddiasıyla ilgili haberler çerçevesinde açıklama yaptı.

Fotoğraf: ReutersFotoğraf: Reuters

Açıklamada, Morgan Stanley'in Türkiye'ye olan bağlılığını sürdürmekte olduğu belirtilerek, "İstanbul'daki varlığımızı koruyacak ve Türkiye'deki müşterilerimizin şirketimizin tüm kapasitesinden faydalanmaya devam etmesini sağlayacağız." ifadeleri kullanıldı.

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Morgan Stanley’den Türkiye açıklaması: Bağlılığımız sürüyor Morgan Stanley’den Türkiye açıklaması: Bağlılığımız sürüyor Morgan Stanley’den Türkiye açıklaması: Bağlılığımız sürüyor
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