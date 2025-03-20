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Ali Nuhoğlu… Emrah Bağdatlı… Ertan Yıldız… İBB soruşturmasının kilit isimleri kimler?

Ali Nuhoğlu… Emrah Bağdatlı… Ertan Yıldız… İBB soruşturmasının kilit isimleri kimler?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.03.2025 13:15
Rüşvet çarkı nasıl döndü? Soruşturmaya giden süreçte neler oldu? Emrah Bağdatlı kim? A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır detayları anlattı. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve İstanbul 2 no’lu Barosu Başkanı Yasin Şamlı konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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Ali Nuhoğlu… Emrah Bağdatlı… Ertan Yıldız… İBB soruşturmasının kilit isimleri kimler?
İBB soruşturmasının kilit isimleri kimler?
İBB soruşturmasının kilit isimleri kimler?
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