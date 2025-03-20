20 Mart 2025, Perşembe
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Ali Nuhoğlu… Emrah Bağdatlı… Ertan Yıldız… İBB soruşturmasının kilit isimleri kimler?
Rüşvet çarkı nasıl döndü? Soruşturmaya giden süreçte neler oldu? Emrah Bağdatlı kim? A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır detayları anlattı. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve İstanbul 2 no’lu Barosu Başkanı Yasin Şamlı konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.