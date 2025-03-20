Başkan Erdoğan'dan İBB’deki yolsuzluk ve terör soruşturmasına ilişkin net mesaj! "CHP yargının iddialarına cevap veremez"
Başkan Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde önceki dönem milletvekilleri ile iftar programında konuştu. İBB’deki yolsuzluk ve terör soruşturmasına değinen Başkan Erdoğan, 'CHP'si medyası muhalefet tarafı gerek diploma meselesinde gerekse yolsuzluk hırsızlık meselesinde yargının ortaya koyduğu iddialara cevap veremiyorlar. Milleti aldatma kolaycılığına kaçıyorlar. Deseler ki bu diploma usulüne uygun almıştır. Aynı şekilde deseler ki belediye haksızlık yolsuzluk yok bunu da yine işin erbabı vasıtası ile konuşup tartışmak mümkün. Ama bunları yapamıyorlar. Çünkü bunların gerçek olduğunu en iyi kendileri biliyor.' dedi. Terörsüz Türkiye hedefine de vurgu yapan Başkan Erdoğan, 'Biz iktidar ve ittifak olarak Türkiye'yi 40 yıllık kamburundan kurtarma noktasında hem kararlıyız hem de samimiyiz.' şeklinde konuştu.
Başkan Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda, partisinin önceki dönem milletvekilleriyle iftarda bir araya geldi.
Buradaki konuşmasında Erdoğan, çeşitli dönemlerde milletin temsilcisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi AK Parti grubunda icra ettikleri çalışmalar için milletvekillerine şükranlarını sundu.
Erdoğan, geçen günlerde hayatını kaybeden AK Parti'nin kurucularından, üç dönem Karaman Milletvekili olarak parlamentoda görev yapan Zeki Ünal başta olmak üzere ebedi aleme göç eden büyüklere, yol ve mücadele arkadaşlarına rahmet diledi.
İslam dünyası olarak ramazanın manevi ikliminin teneffüs edildiği mübarek günlerde siyonist İsrail yönetiminin ateşkesi bozarak Gazze'deki katliam ve soykırım politikasına tüm hoyratlığıyla devam ettiğini belirten Erdoğan, gözünü kan ve nefret bürümüş bu barbar sürüsünün başlattığı yeni saldırılarda çoğu çocuk ve kadın 500'den fazla Filistinlinin daha şehit olduğunu söyledi.
Ramazan ayında ve sahur vaktinde Gazze'de sivillerin üzerine yağdırılan bombaların nice anne babayı evlatsız, nice yavruyu yetim ve öksüz bıraktığını dile getiren Erdoğan, bu mukaddes günlerin yeryüzünün dört bir yanında zulme ve zalime cesaretle, sabırla, metanetle direnen hayat, izzet ve haysiyet mücadelesi veren tüm mazlumların kurtuluşuna vesile olmasını diledi.
Erdoğan, "Pervasızca yürütülen katliamlara sessiz kalanlar, İsrail'in işlediği savaş, soykırım ve insanlık suçlarına engel olmayanlar, hem tarih önünde hem de insanlık vicdanında er ya da geç hesap vereceklerdir. Sırtını dayadıkları güçlerden cesaret alarak çocukları katledenler, Allah'ın izniyle döktükleri masum kanlarında boğulacaklardır. Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, tarihin doğru tarafında yer almaya, tüm imkanlarımızla, tüm gücümüzle Gazzeli mazlumları desteklemeye inşallah devam edeceğiz." diye konuştu.
"KENDİNİ SÜREKLİ YENİLEYEN BİR PARTİ OLARAK KİMSEYİ DIŞLAMIYORUZ"
AK Parti'nin 23 yılı bulan iktidarının her anını, takipçisi olduğu halka ve hakka hizmet davasına layık olabilmek için çalışarak geçirdiğini belirten Erdoğan, Türkiye'yi son iki asırdır sıkıştırıldığı siyasi, ekonomik ve sosyal cendereden çıkartan demokrasi ve altyapı atılımlarını gerçekleştirmenin AK Parti'li kadrolara nasip olduğunu ifade etti.
Erdoğan, eser ve hizmet siyaseti sayesinde AK Parti'ye oy versin vermesin bu ülkede yaşayan herkesin hayatına dokunmayı başardıklarını söyledi.
Ülkenin çıkarlarını savunmanın ötesinde küresel düzeyde adalet, hakkaniyet ve merhamet müdafaası üzerine kurulu dış siyasette dünyada milyarlarca insana umut aşıladıklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: "Bu güzel tabloda sizler başta olmak üzere partimizin her mensubunun, partimize oy vererek bize güç sağlayan her bir vatandaşımızın emeği, katkısı, rolü bulunuyor. Sizlerin şahsında mücadelemize omuz veren herkese teşekkür ediyoruz. Hazreti Mevlana şöyle diyor; 'Nice insanlar gördüm, üzerinde elbise yok. Nice elbiseler gördüm, içinde insan yok.' Ülkeye, millete ve insana hizmet yolunda üstlenilen sorumluluklar ile ortaya konulan çabaları sahip olunan ünvanlardan bağımsız şekilde değerlendirmek gerekir. Sizleri milletvekilliğinin ötesinde memleketimizin sevdalısı, hizmet erleri olarak böyle bir mertebede görüyorum. İşte hep birlikte kazandığımız bu müktesebat inşallah hem bu dünyada hem öteki dünyada hak katında en önemli ibra vesilemiz olacaktır. Bunun için her şeyin eskisi olabilir ama ülkeye ve millete hizmet davasında eski sıfatına yer yoktur. Hele hele AK Parti'de, yolunu ayıranlar veya yolunu şaşıranlar dışında, eski diye bir kavram asla söz konusu değildir. Kendini sürekli yenileyen bir parti olarak bunu yaparken kimseyi dışlamıyoruz. Tam tersine geniş ailemizi sürekli büyüterek Üstat Necip Fazıl'ın ifadesiyle yolumuza 'pekleşe pekleşe' devam ediyoruz."
"KIRGINLIK OLMUŞSA GİDERİLİR, SORUN VARSA ÇÖZÜLÜR"
Bayrak yarışında geride kalanların oyunun dışına çıkmadığını ifade eden Erdoğan, "Sadece zaferin sevincini takım arkadaşlarıyla paylaşmak, bunun için nefesleniyor. Ayrıca parti olarak hiçbir arkadaşımızın birikimini, gayretini ve tecrübesini heba edecek lükse sahip değiliz. Nitekim önceki dönem milletvekillerimizin bir kısmı gerek genel merkezimizde gerek il teşkilatlarımızda gerekse bürokraside çeşitli mevkilerde hizmetlerine devam ediyor. Sağlığı ve motivasyonu yerinde olan her bir arkadaşımız için yeni görevler üstlenme yolu açıktır. Her şey gibi bu da vakit ve nasip meselesidir. Ama şunu asla unutmamalıyız ki AK Parti'ye aidiyet, son nefese kadar sahip çıkılacak, nesilden nesile gururla aktarılacak onurlu bir mirastır." diye konuştu.
Erdoğan, bu çatı altında kimsenin kendisine kurumsal bir görev verilmesini beklemediğine ve beklememesi gerektiğine işaret ederek, bu harekette küsme, darılma, uzaklaşmanın söz konusu olamayacağını belirtti.
Başkan Erdoğan, "Kırgınlık olmuşsa giderilir, sorun varsa çözülür. Yanlış anlaşılma varsa bir yol bulunup mutlaka düzeltilir. Şu an altında tek yürek, tek bilek olduğumuz çatı bizim ortak yuvamız, evimiz, sığınağımızdır. Biz gönüllüsüyle, teşkilat mensubuyla, yöneticisiyle hep beraber sayısı milyonları aşan muhteşem ve muazzam bir aileyiz. Bunun için her birimiz hanemizden başlayarak yakın çevremize, eşimize, dostumuza, sevenlerimize, hemşehrilerimize hep hakkı ve hakikati anlatmakla, insanları ikna etmekle, gönüller kazanmakla mükellefiz." dedi.
İBB'DEKİ YOLSUZLUK VE TERÖR SORUŞTURMASI
Eskiler 'Doğru yerinden kalkana kadar yalan dünyayı dolaşırmış' derler. Türkiye her gün yeni gündemlere uyanan belki de dünyanın en hareketli ülkesidir. Bu gündemlerin bir kısmı suni olarak köpürtülmüş konulardan oluşuyor. Muhalefetin kendi iç kavgalarını veya hukukla olan sıkıntılarını ülkenin en önemli meselesi gibi gösterme gayreti riyakarlığın dik alasıdır. Böyle yaparak en yakınlarının dahi yüzlerine bakamaz hale kendilerinin düşürdüklerini farkında değiller. Polisimize saldıracak, hakime, savcıya, mahkemelere tehditler savuracak kadar muvazeneyi yitirmiş vaziyetteler. Hırsları adeta akıllarını esir almış durumda. CHP'si medyası muhalefet tarafı gerek diploma meselesinde gerekse yolsuzluk hırsızlık meselesinde yargının ortaya koyduğu iddialara cevap veremiyorlar. Milleti aldatma kolaycılığına kaçıyorlar. Deseler ki bu diploma usulüne uygun almıştır. Aynı şekilde deseler ki belediye haksızlık yolsuzluk yok bunu da yine işin erbabı vasıtası ile konuşup tartışmak mümkün. Ama bunları yapmıyorlar, yapamıyorlar. Çünkü bunların gerçek olduğunu en iyi kendileri biliyor. Bu bilgi ve belgelerin çoğunun bizzat kendi partilileri tarafından yargıya aktarıldığının da farkındalar. CHP yöneticilerin çoğu rakip eledikleri için kapalı kapılar arkasında kutlama yapıyor. Bizim ne şahsen ne parti olarak muhalefetin müsamerelerine harcayacak vaktimiz yok. Biz sadece işimize bakıyoruz, hedeflerimize odaklanıyoruz. "CHP yargının iddialarına cevap veremez
TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ
İktidara geldiğimizde terörle mücadeleyi de devralmıştık. Sessiz devrimlerle terörün istismar zeminlerini ortadan kaldırırken, kararlı operasyonlarla topraklarımızı teöristlerden temizledik. Sadece teröristlerden mi? Yolsuzluklardan da temizledik. Biz iktidar ve ittifak olarak Türkiye'yi 40 yıllık kamburundan kurtarma noktasında hem kararlıyız hem de samimiyiz.
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