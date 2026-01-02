Yalova'da 3 polis şehit olmuştu! DEAŞ operasyonunda yakalanan 26 şüpheli tutuklandı

Giriş Tarihi: 02.01.2026 10:50

Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilirken, çıkan çatışmada 6 terörist ölü ele geçirildi.

İsmet Paşa Mahallesi Seher Sokak'ta 29 Aralık günü saat 02.00 sıralarında DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, bir evden açılan ateşte polis memurları İlker Pehlivan (47), Turgut Külünk (50) ve Yasin Koçyiğit (49) şehit olurken, 8 polis ile 1 bekçi yaralandı.

(Foto: İHA)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Olayın ardından kent genelinde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 25 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında evden sağ olarak kurtarılan 3 kadının da olduğu 25 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesi'ne sevk edildi.

Kocaeli'de de terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.

Öte yandan devam eden operasyonlarda 5 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 42 oldu.

(Foto: İHA)

42 ŞÜPHELİDEN 26'SI TUTUKLANDI

Yalova'da 3 polisin şehit olduğu DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 42 şüpheliden 26'sı tutuklandı.