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Başkan Erdoğan: CHP yargının iddialarına cevap veremiyor

Başkan Erdoğan: CHP yargının iddialarına cevap veremiyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.03.2025 20:48
Başkan Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde önceki dönem milletvekilleri ile iftar programında konuştu. Başkan Erdoğan, "Türkiye her gün yeni gündemlere uyanan, belki de dünyanın en hareketli ülkesidir. Bu gündemlerin bir kısmı suni olarak köpürtülmüş konulardan oluşuyor. Muhalefetin kendi iç kavgalarını veya hukukla olan sıkıntılarını ülkenin en önemli meselesi gibi gösterme gayreti riyakarlığın dik alasıdır. Hırsları adeta akıllarını esir almış durumda. CHP medyası ve muhalefet tarafı gerek diploma meselesinde, gerekse yolsuzluk hırsızlık meselesinde yargının ortaya koyduğu iddialara cevap veremiyorlar. Milleti aldatma kolaycılığına kaçıyorlar. Deseler ki, 'Bu diploma usulüne uygun almıştır' aynı şekilde deseler ki, 'Belediye haksızlık, yolsuzluk yok' bunu da yine işin erbabı vasıtası ile konuşup tartışmak mümkün. Ama bunları yapmıyorlar, yapamıyorlar. Çünkü bunların gerçek olduğunu en iyi kendileri biliyor. CHP yöneticilerin çoğu rakip eledikleri için kapalı kapılar arkasında kutlama yapıyor. Bizim ne şahsen ne parti olarak muhalefetin müsamerelerine harcayacak vaktimiz yok. Biz sadece işimize bakıyoruz, hedeflerimize odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.
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Başkan Erdoğan: CHP yargının iddialarına cevap veremiyor
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