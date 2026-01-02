İstanbul’da katliam planı çökertildi! DEAŞ’ın kanlı yeni yıl planı A Haber’de deşifre oldu: Eylem talimatı Horasan’dan geldi
İstanbul merkezli 81 ilde düzenlenen dev operasyonda DEAŞ’ın yeni yıl öncesi planladığı kanlı saldırılar engellendi, 141 şüpheli yakalandı. MİT ve Emniyet’in ortak çalışmasıyla deşifre edilen planda, halk pazarlarını hedef alan patlayıcı yüklü araçlarla eş zamanlı eylem hazırlığı ortaya çıkarıldı. Terör örgütünün “Üzüm Salkımı” taktiği, Horasan’dan gelen talimatlar ve uluslararası bağlantıları A Haber’de tüm detaylarıyla gün yüzüne çıkarıldı.
Türkiye, yeni yıla sayılı günler kala tarihinin en büyük terör operasyonlarından birine şahitlik etti. İstanbul merkezli 81 ilde yürütülen dev operasyonda 141 DEAŞ şüphelisi kıskıvrak yakalandı.
Aralarında kırmızı ve mavi bültenle aranan isimlerin de bulunduğu terör hücrelerinin, halk pazarlarını kana bulama planı MİT ve Emniyet'in titiz çalışmasıyla engellendi. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve A Haber muhabiri Mehmet Karataş, terör örgütünün "Üzüm Salkımı" taktiğini ve SDG ile yaptıkları kirli pazarlığı A Haber ekranlarında bir bir döküldü.
İşte kan donduran o detaylar...
MİT'İN 19 ARALIK NOTU: SEBZE KAMYONUYLA PATLAYICI TUZAĞI
Operasyonun fitilini ateşleyen gizli istihbarat notunun detaylarını paylaşan Mehmet Karataş, "Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yıl boyunca DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik çalışmaları devam ediyor. 19 Aralık'ta Emniyet ve Jandarma sistemine düşen o kritik notla düğmeye basıldı. Notta, DEAŞ terör örgütünün önümüzdeki birkaç gün içerisinde Ankara ve İstanbul'da halkın yoğun olarak kullandığı bölgelerde, özellikle halk pazarlarında; sebze taşıyan kamyon veya kamyonet gibi araçlarla güçlü patlayıcılar kullanarak eş zamanlı eylemler planladığı bilgisi yer alıyordu." ifadeleri ile terör örgütünün hain planını aktardı.
"ÜZÜM SALKIMI" TAKTİĞİ: HÜCRELER BİRBİRİNİ TANIMIYOR
Terör örgütünün deşifre olmamak için kullandığı yeni yöntemi Abdurrahman Şimşek, "İstihbarat dilinde buna 'Üzüm Salkımı' taktiği diyoruz. Hepsi ayrı ayrı kümelenmiş, kimse kimseyi tanımıyor. Tek yere bağlı ama bağımsız hareket ediyorlar. O her bir üzüm tanesi aslında bir hücre. Bu hücrenin içinde en fazla bir ya da iki kişi var. Bu hücre yakalandığı zaman, ne yaparsanız yapın diğerini bilmiyor. Çünkü doğrudan talimatı merkezden, sorumlu olduğu kişiden alıyor. Arada hiçbir dijital ya da fiziki irtibat bırakmıyorlar." şeklinde ifade etti.
SDG İLE KİRLİ İTTİFAK: CEZAEVİNDEN ÇIKARIP TÜRKİYE'YE GÖNDERİYORLAR!
Operasyonun uluslararası boyutuna ve Suriye'deki kirli pazarlıklara dikkat çeken Abdurrahman Şimşek, "Suriye'de SDG'nin (PKK) kontrolündeki kamplarda ve cezaevlerinde DEAŞ'lılar var. PKK, bu teröristleri tek bir şartla salıveriyor: 'Gidin Türkiye'de eylem yapın.' Onlar da bu yardımla gelip burada sinsi planlarını devreye sokmaya çalışıyorlar."
"Türkiye bunu çok iyi bildiği için sınırına o duvarları ördü. Özellikle Horasan grubu dediğimiz yapı, Türkiye'yi doğrudan hedef almış durumda. Bu grup, İran'ı, Suudi Arabistan'ı ve Türkiye'yi 'kafir' ilan ederek eylem talimatları veriyor." ifadeleri ile çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı.
UZAKTAN EĞİTİMLE "YALNIZ KURT" YARATIYORLAR
Örgütün gençleri nasıl tuzağına düşürdüğünü anlatan Mehmet Karataş, Ataşehir ve İzmir örneklerini hatırlattı ve "Son zamanlarda 'Yalnız Kurt' eylemlerini görüyoruz. Sosyal medya üzerinden 16 yaşındaki çocuklarla bağlantı kurup onları videolarla uzaktan eğitiyorlar. Ataşehir'de yakalanan o çocuk gibi... Öyle bir noktaya getiriliyorlar ki bizzat kendileri 'Ben ne zaman harekete geçeceğim?' diye görev istiyorlar. Havaalanında yakalanan bir şahsın üzerinden çıkan flaş bellekte tam 9 bin tane 'Yalnız Kurt' adayı olduğu tespit edildi. Türkiye bu dijital arşivi deşifre ederek dünya çapında bir başarıya imza attı." dedi.
YALOVA OPERASYONU VE SOSYAL MEDYA PROVOKASYONU
3 polisimizin şehit olduğu Yalova operasyonuyla bugünkü operasyonun bağını değerlendiren uzmanlar, dezenformasyona karşı uyardı. Karataş, "Yalova'da dün yapılan operasyonla ilgili sosyal medyada provokatif paylaşım yapan 16 şahıs yakalandı. İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın da belirttiği gibi, kaynağı belirsiz ve manipülatif paylaşımlar aslında terör örgütüne lojistik destek sağlamak anlamına geliyor. Siber suçlarla mücadele ekiplerimiz bu provokatörlere göz açtırmıyor." şeklinde süreci özetledi.
