İstanbul’da katliam planı çökertildi! DEAŞ’ın kanlı yeni yıl planı A Haber’de deşifre oldu: Eylem talimatı Horasan’dan geldi

(foto: ahaber.com.tr)

"ÜZÜM SALKIMI" TAKTİĞİ: HÜCRELER BİRBİRİNİ TANIMIYOR

Terör örgütünün deşifre olmamak için kullandığı yeni yöntemi Abdurrahman Şimşek, "İstihbarat dilinde buna 'Üzüm Salkımı' taktiği diyoruz. Hepsi ayrı ayrı kümelenmiş, kimse kimseyi tanımıyor. Tek yere bağlı ama bağımsız hareket ediyorlar. O her bir üzüm tanesi aslında bir hücre. Bu hücrenin içinde en fazla bir ya da iki kişi var. Bu hücre yakalandığı zaman, ne yaparsanız yapın diğerini bilmiyor. Çünkü doğrudan talimatı merkezden, sorumlu olduğu kişiden alıyor. Arada hiçbir dijital ya da fiziki irtibat bırakmıyorlar." şeklinde ifade etti.