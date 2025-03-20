AK Parti önceki dönem milletvekilleri ile iftar! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde önceki dönem milletvekilleri ile iftar programında konuştu. Başkan Erdoğan, 'CHP'si medyası muhalefet tarafı gerek diploma meselesinde gerekse yolsuzluk hırsızlık meselesinde yargının ortaya koyduğu iddialara cevap veremiyorlar. Milleti aldatma kolaycılığına kaçıyorlar. Deseler ki bu diploma usulüne uygun almıştır. Aynı şekilde deseler ki belediye haksızlık yolsuzluk yok bunu da yine işin erbabı vasıtası ile konuşup tartışmak mümkün. Ama bunları yapmıyorlar, yapamıyorlar. Çünkü bunların gerçek olduğunu en iyi kendileri biliyor.' dedi.

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