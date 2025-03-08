8 Mart Kadınlar Günü'nde CHP'li başkandan skandal! AK Partili Meclis üyesi Bilgili'yi konuşturmadı | "Şunu dışarı atalım"

(Fotoğraf: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

TEPKİ YAĞDI

O anlar sosyal medyada gündem olurken CHP'li başkana tepki yağdı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Fatma Şahin sosyal medya paylaşımında konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Dünyada her şey değişiyor, değişmez dediğimiz bir sürü şey bile değişiyor ama CHP'de zerre miskal değişim yok!

1999'da "BU kadına haddini bildirin" derken neyse,

2025'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü arifesinde "ŞUNU çıkaralım, BUNU atalım ya" diyen kadın düşmanı zihniyet tıpatıp aynı.

Dik ve onurlu duruşu için Elif Lale Bilgili kardeşime teşekkür ediyorum.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

İşte o tepkiler...

Sizi tebrik ediyorum alkışlıyorum .. Kadıköy Belediye Başkanı nı ve onun bu kaba tavrına göz yuman herkesi kınıyorum…

Grupta karar aldık diyor Başkan vekili. CHP grubunun kararı Ak Partili tek meclis üyesini bağlar mı ? Her ne kadar Mecliste 1 kişi olsa da, her beş Kadıköylüden birinin oyunu almış bir kişi konuşuyor. 44 kişi 1 kişiye tahammül edemiyor.

Bunların zihniyeti değişmez. Bunların demokrasi, insan hakları, hak hukuk, kadın hakları palavraları sadece kendileri için karşı taraf için hiç önemi yoktur. Tarihte de böyleydi gelecekte de öyle olacak.

Cesaretli duruşunuz için canı gönülden tebrik ediyorum kutluyorum hocam

CHP zihniyeti budur bunların demokrasi anlayışı dır tek taraflı zihniyetin ürünüdür Elif lale bilgili kardeşimiz seni canı gönülden destekliyoruz

Helal olsun Size

Tebrik ederim kardeşimizi haksızlığa göz yummadığı için