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8 Mart Kadınlar Günü'nde CHP'li başkandan skandal! AK Partili Meclis üyesi Bilgili'yi konuşturmadı | "Şunu dışarı atalım"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 08.03.2025 00:53 Güncelleme: 08.03.2025 03:13
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8 Mart Kadınlar Günü’nde CHP’li başkandan skandal! AK Partili Meclis üyesi Bilgili’yi konuşturmadı | Şunu dışarı atalım

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Kadıköy Belediye Meclisi'nde skandal bir olay yaşandı. CHP’li Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanı Ahmet Kurtuluş, AK Parti’nin ilçedeki tek meclis üyesi olan Elif Lale Bilgili’nin konuşma yaptığı sırada mikrofonunu kapattı. Bilgili'nin bu duruma tepki göstermesi üzerine Kurtuluş, teknik ekipten canlı yayının kesilmesini istedi. Yaşanan tartışmanın ardından Kurtuluş haddini aşarak, 'Bu şekil yok ya. Bu olmaz böyle. Şunu çıkaralım, atalım dışarı Allah aşkına. En son bu noktaya geldik.' dedi. O anlar sosyal medyada gündem olurken CHP'li başkana tepki yağdı.

KADIKÖY BELEDİYE MECLİSİ'NDE SÜRE KISITLAMASI GERGİNLİĞİ!

Kadıköy Belediye Meclisi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde skandal bir olay yaşandı.

Kadıköy Belediye Meclisi mart ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş başkanlığında gerçekleştirildi.

Mecliste CHP'li Meclis üyelerinin gündem dışı konuşmalarının ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Elif Lale Bilgili, kendisinden önce konuşan CHP'li Meclis Üyesi Süleyman Şahin'in "rüşvetin sıradanlaştığı" yönünde konuşma yaptığını söyledi.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Bilgili, "Rüşvetin sıradanlaşması konusunda size hak veriyorum. Öncelikle bir belediye başkanlarınıza bakın. Üç belediye başkanınız, 'ihaleye fesat karıştırma', 'rüşvet alma' suçlarından şu anda tutuklu yargılanıyor. Bu konuda böyle bir durumdayken, böyle bir rüşvetle, silahlı terör örgütüyle, ihaleye fesat karıştırmayla suçlanırken sanki tam tersiymiş gibi algı yapmanızı kınıyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin sağlık alanındaki yatırımlarını anlatan Bilgili, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlarla ilgili yapılan çalışmalardan da bahsetti.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"NEDEN BENİM KONUŞMAMIN SÜRE KISITLAMASI OLUYOR?"
Bilgili'nin konuşması devam ederken araya giren Meclis 1. Başkanvekili Kurtuluş, her konuşmacının konuşma süresinin beş dakika olduğunu söyledi.

Bunun üzerine Bilgili, kendisinden önceki konuşmacı CHP'li Meclis Üyesi İpek Demirtaş'ın 10 dakika konuştuğunu belirterek, "Neden benim konuşmamın süre kısıtlaması oluyor? Bir yılımızı dolduracağız öyle bir süre kısıtlaması bugüne kadar kimseye verilmedi, neden bana veriliyor? Ya mikrofonum kapatılıyor ya da kısıtlama veriliyor, neden? Ben sizi dinledim. Hükümete yapılan tüm eleştirileri dinlemedim mi, ağzımı bile açmadım. Neden ben hükümetimizin yaptıklarını anlatamıyorum?" diye sordu.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Bilgili'ye süresinin dolduğunu hatırlatan Kurtuluş, mikrofonunu kapattı.

AK Parti'li Meclis Üyesi Bilgili'nin bu duruma tepki göstermesi üzerine Kurtuluş, teknik ekipten canlı yayının kesilmesini istedi.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Bunun üzerine yaşanan tartışmanın ardından Kurtuluş, "Bu şekil yok ya. Bu olmaz böyle. Şunu çıkaralım, atalım dışarı Allah aşkına. En son bu noktaya geldik." dedi.

Bilgili ise bu sözlere tepki göstererek, salondan ayrıldı.

Meclis toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"İŞTE CHP ZİHNİYETİ"
Konuya ilişkin sosyal medya hesabında paylaşım yapan Bilgili, "İşte CHP zihniyeti. İnandıkları tüm değerler YALAN. Kadınlar günü konuşmamızı yaparken sözümüzü kesen ve mikrofonumuzu kapatan, yayını kesin diye uyaran Meclis Başkanını kınıyorum. Konuşmanın sonunda "Şunu çıkaralım, atalım dışarı" diyerek bir kadına reva gördükleri muamele" ifadelerine yer verdi.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

TEPKİ YAĞDI
O anlar sosyal medyada gündem olurken CHP'li başkana tepki yağdı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Fatma Şahin sosyal medya paylaşımında konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Dünyada her şey değişiyor, değişmez dediğimiz bir sürü şey bile değişiyor ama CHP'de zerre miskal değişim yok!

1999'da "BU kadına haddini bildirin" derken neyse,

2025'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü arifesinde "ŞUNU çıkaralım, BUNU atalım ya" diyen kadın düşmanı zihniyet tıpatıp aynı.

Dik ve onurlu duruşu için Elif Lale Bilgili kardeşime teşekkür ediyorum.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

İşte o tepkiler...

Sizi tebrik ediyorum alkışlıyorum .. Kadıköy Belediye Başkanı nı ve onun bu kaba tavrına göz yuman herkesi kınıyorum…

Grupta karar aldık diyor Başkan vekili. CHP grubunun kararı Ak Partili tek meclis üyesini bağlar mı ? Her ne kadar Mecliste 1 kişi olsa da, her beş Kadıköylüden birinin oyunu almış bir kişi konuşuyor. 44 kişi 1 kişiye tahammül edemiyor.

Bunların zihniyeti değişmez. Bunların demokrasi, insan hakları, hak hukuk, kadın hakları palavraları sadece kendileri için karşı taraf için hiç önemi yoktur. Tarihte de böyleydi gelecekte de öyle olacak.

Cesaretli duruşunuz için canı gönülden tebrik ediyorum kutluyorum hocam

CHP zihniyeti budur bunların demokrasi anlayışı dır tek taraflı zihniyetin ürünüdür Elif lale bilgili kardeşimiz seni canı gönülden destekliyoruz

Helal olsun Size

Tebrik ederim kardeşimizi haksızlığa göz yummadığı için

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