Kadıköy Belediyesi’nde skandal! Mikrofonu kapatılan AK Partili Meclis üyesi Elif Lale Bilgili ahaber.com.tr’ye konuştu
Kadıköy Belediye Meclisi'nde skandal bir olay yaşandı. CHP’li Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanı Ahmet Kurtuluş, AK Parti’nin ilçedeki tek meclis üyesi olan Elif Lale Bilgili’nin konuşma yaptığı sırada mikrofonunu kapattı. Kurtuluş’a tepkiler çığ gibi büyürken, Bilgili skandal olayla ilgili Ahaber.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Bilgili, yaşanan skandala benzer olayların daha önce de yaşandığını belirtirken, 'Uzun süredir bana hakaret ediyorlar. 'Çok zekisin, şöylesin böylesin diyerek beni aşağılıyorlar. Hep bu tarzda bir tarzları var. 'Ne konuşacaksın ona göre söz vereceğiz' diyerek mobbing uyguluyorlar.' dedi.
CHP'li Kadıköy Belediye Meclisi'nde gündem dışı konuşmalar yapıldı ardından ilçedeki AK Partili tek meclis üyesi AK Parti Grup Başkanvekili Elif Lale Bilgili söz aldı ancak CHP'li Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanı Ahmet Kurtuluş süre sınırlaması koydu.
Kurtuluş, bir süre sonra mikrofonu kapattı. Bilgili itiraz edince de "Şunu atalım dışarıya" diyerek büyük bir skandala imza attı.
Meclis 1. Başkanvekili Kurtuluş'a tepkiler çığ gibi büyürken, AK Parti Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili konuyla ilgili ahaber.com.tr'den Murat Akıncı'ya konuştu.
"İKİ CHP'Lİ ÜYE 10 DAKİKAYI GEÇEN KONUŞMALAR YAPTI"
Lale Bilgili, kendisinden önce iki CHP'li ismin 10 dakikayı geçen konuşma yaptığını belirtirken, "Konuşmanın tam ortasında bana uyarı geldi mikrofonunuz kapatılacak denildi. Benim defalarca bu başıma geldi yayını bile kesmişlerdi bu seferde de kesildi. Benden önce İpek Hanım ve Süleyman Şahin konuştu. İkisi de 10 dakikayı geçen konuşmalar yaptı." dedi.
"ELEŞTİRİLERE CEVAP VERMEK İÇİN SÖZ İSTEDİM"
Eleştirilere cevap vermek için notlar alan Bilgili, "Ben orada tek olduğum için konuşmaları dinleyip notlarımı aldım ve eleştirilerde bulundum. En son hepsi konuştuktan sonra izin istedim. Hükümetimizle ilgili çok yorum yapmışlardı önce onlara cevap verdim." ifadelerini kullandı.
"İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞTIM"
İlk defa böyle bir olayla karşılaştığını dile getiren Bilgili, "4 dakika oldu 1 dakikanız kaldı denilince şaşırdım. Çünkü ben ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Çok sayıda meclisi de takip ediyorum. Bazılarında 10 dakika sayaç konuluyor ancak bizde böyle bir durum söz konusu değil." şeklinde konuştu.
"UZUN ZAMANDIR BANA MOBBING UYGULANIYOR"
Bilgili, uzun zamandır kendisine mobbing yapıldığını söylerken, "Benim mikrofonumu kapattılar ve her oturumda bana bu tarza saygısızlıklar yapılıyor. Kadıköy'de her zaman böyle bir mücadelemiz var." dedi.
"CHP'Lİ BAŞKAN BENDEN ÖZÜR DİLEDİ"
Bilgili ayrıca CHP'li Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı'nın kendisinden özür dilediğini belirtti. Kösedağı'nın meclisteki grubunu eleştirdiğini belirtirken, "Neden böyle yapıyorlar? Ben özür dilerim." dediğini dile getirdi.
"NE KONUŞACAKSIN ONA GÖRE SÖZ VERECEĞİZ"
Meclis konuşmalarında hep hakarete uğradığını da söyleyen Bilgili, "Uzun süredir bana hakaret ediyorlar. "Çok zekisin, şöylesin böylesin diyerek beni aşağılıyorlar." diyorlar. Hep bu tarzda bir tarzları var. "Ne konuşacaksın ona göre söz vereceğiz" diyerek mobbing uyguluyorlar." ifadelerini kullandı.
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