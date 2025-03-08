Kadıköy Belediyesi’nde skandal! Mikrofonu kapatılan AK Partili Meclis üyesi Elif Lale Bilgili ahaber.com.tr’ye konuştu

AK Parti Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili (Ekran görüntüsü)

"İKİ CHP'Lİ ÜYE 10 DAKİKAYI GEÇEN KONUŞMALAR YAPTI"

Lale Bilgili, kendisinden önce iki CHP'li ismin 10 dakikayı geçen konuşma yaptığını belirtirken, "Konuşmanın tam ortasında bana uyarı geldi mikrofonunuz kapatılacak denildi. Benim defalarca bu başıma geldi yayını bile kesmişlerdi bu seferde de kesildi. Benden önce İpek Hanım ve Süleyman Şahin konuştu. İkisi de 10 dakikayı geçen konuşmalar yaptı." dedi.

"ELEŞTİRİLERE CEVAP VERMEK İÇİN SÖZ İSTEDİM"

Eleştirilere cevap vermek için notlar alan Bilgili, "Ben orada tek olduğum için konuşmaları dinleyip notlarımı aldım ve eleştirilerde bulundum. En son hepsi konuştuktan sonra izin istedim. Hükümetimizle ilgili çok yorum yapmışlardı önce onlara cevap verdim." ifadelerini kullandı.

"İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞTIM"

İlk defa böyle bir olayla karşılaştığını dile getiren Bilgili, "4 dakika oldu 1 dakikanız kaldı denilince şaşırdım. Çünkü ben ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Çok sayıda meclisi de takip ediyorum. Bazılarında 10 dakika sayaç konuluyor ancak bizde böyle bir durum söz konusu değil." şeklinde konuştu.

"UZUN ZAMANDIR BANA MOBBING UYGULANIYOR"

Bilgili, uzun zamandır kendisine mobbing yapıldığını söylerken, "Benim mikrofonumu kapattılar ve her oturumda bana bu tarza saygısızlıklar yapılıyor. Kadıköy'de her zaman böyle bir mücadelemiz var." dedi.