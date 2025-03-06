CHP’li Belediye Başkanı Oya Tekin’den skandal! Şehit ailesi ziyaretinde galoş giydi | Tepki yağdı: Hadsiz ve ahlaksızlar

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"O kadar itici ki yazık!"

"Hiçbir zaman halktan,halkın içinden bir olmadılar."



"Halk kelimesi sadece tabelada var,hepsi bu."

"Hiç gitmese daha iyi."

"Terbiyesiz Pabuçları pahalı demek ki"

"çok hadsiz ve ahlaksızlar."

"Bunların yaşayana saygısı yok ki,ölmüşe yada Şehitlerimize olsun..."