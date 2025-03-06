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CHP'li Belediye Başkanı Oya Tekin'den skandal! Şehit ailesi ziyaretinde galoş giydi | Tepki yağdı: Hadsiz ve ahlaksızlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.03.2025 00:11 Güncelleme: 06.03.2025 01:26
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CHP’li Belediye Başkanı Oya Tekin’den skandal! Şehit ailesi ziyaretinde galoş giydi | Tepki yağdı: Hadsiz ve ahlaksızlar

CHP'de her geçen gün yeni bir skandal daha patlak veriyor. Son olarak Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in şehit ailesi ziyaretinde giydiği galoş dikkatlerden kaçmadı. O anlar kısa sürede sosyal medyada büyük tepki çekerken vatandaşlar, 'Aman hanımın ayakları kirlenmesin' , 'Bunların yaşayana saygısı yok ki, ölmüşe ya da şehitlerimize olsun' , 'çok hadsiz ve ahlaksızlar.' ifadeleri ile tepki gösterdi. Öte yandan yaşanan olay, 16.05.2015 tarihinde Kılıçdaroğlu'nun galoşlu taziye ziyaretini akıllara getirdi.

Sur'da 18 şubat 2016 tarihinde el yapımı patlayıcı araması dönüşünde Ali Bardak Mahallesi yol ayrımında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu Jandarma Er Fatih Yeniay (23) şehit olmuştu.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr sosyal medya) (Fotoğraf: ahaber.com.tr sosyal medya)

Yaşanan kor gibi olay yürekleri yakmaya devam ederken CHP'li Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, şehit ailesi ziyaretinde galoş giydi.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

O anlar kısa sürede sosyal medya büyük tepki çekti.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

İşte o tepkiler...

CHP hiç mi değişmez yahu? CHP'li Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, şehit ailesini ziyaretinde galoş giyerek büyük tepki çekti. Aman hanımın ayakları kirlenmesin.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"O kadar itici ki yazık!"

"Hiçbir zaman halktan,halkın içinden bir olmadılar."

"Halk kelimesi sadece tabelada var,hepsi bu."

"Hiç gitmese daha iyi."

"Terbiyesiz Pabuçları pahalı demek ki"

"çok hadsiz ve ahlaksızlar."

"Bunların yaşayana saygısı yok ki,ölmüşe yada Şehitlerimize olsun..."

(Foto: ahaber.com.tr arşiv)(Foto: ahaber.com.tr arşiv)

KILIÇDAROĞLU'NDAN GALOŞLU TAZİYE ZİYARETİ
Öte yandan yaşanan olay, 16.05.2015 tarihinde Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun galoşlu taziye ziyaretini akıllara getirdi.

O dönemde "Evlere galoşla girmeyin" talimatını veren Kılıçdaroğlu kendi kuralını çiğnemişti. Zafer Dershaneleri'nin ve Zafer Koleji'nin kurucusu olan Ali Demir'in vefatı üzerine taziyede bulunan Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sırasında galoş giymesi nedeniyle hem vatandaş hem de vekillerinden büyük tepki almıştı.

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