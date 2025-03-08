Kadıköy Belediye Meclisi’nde süre kısıtlaması gerginliği! AK Partili Meclis üyesi tepki gösterdi

Kadıköy Belediye Meclisi'nde, Meclis 1. Başkanvekili ile AK Parti Grup Başkanvekili arasında süre kısıtlaması nedeniyle gerginlik yaşandı. Mecliste CHP'li Meclis üyelerinin gündem dışı konuşmalarının ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Elif Lale Bilgili, kendisinden önce konuşan CHP'li Meclis Üyesi Süleyman Şahin'in 'rüşvetin sıradanlaştığı' yönünde konuşma yaptığını söyledi. Bilgili'ye süresinin dolduğunu hatırlatan Meclis 1. Başkanvekili Kurtuluş, mikrofonunu kapattı. Bilgili'nin bu duruma tepki göstermesi üzerine Kurtuluş, teknik ekipten canlı yayının kesilmesini istedi.

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