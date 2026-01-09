Ankara'daki su kesintileri için Özel DSİ'yi, ASKİ Müdürü vatandaşı suçladı!
2026 Ankara’sında vatandaşlar iş bilmezlik nedeniyle bidonlarla su taşımaya mahkum edilirken CHP yönetiminden ise her gün farklı açıklamalar yapılıyor. Mansur Yavaş’ı korumak için CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz gün sorumluluğun DSİ’de olduğunu belirterek DSİ’yi suçlarken, bugün ise ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, sorunun binalarda depo ve hidrofor olmaması nedeniyle yaşandığını öne sürerek vatandaşı suçladı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 1 Ekim 2025'te "Ankara'da 5 ay boyunca su kesintisi olmayacak" açıklaması yapmasının ardından Ankaralılar aylardır bitmek bilmeyen su kesintileriyle uğraşıyor. CHP'li yöneticiler ise peş peşe Mansur Yavaş'ı savunma politikasına büründü. CHP Genel Başkanı Özel'in topu DSİ'ye atmasının ardından ASKİ Müdürü de sorunun vatandaşlardan kaynaklandığını öne sürdü.
Geçtiğimiz gün Çankaya ve Sincan'ın çok sayıda mahallesinde su kesintileri yaşandı. Dün de Yenimahalle, Keçiören, Çankaya ve Mamak'taki onlarca mahallede su kesintisi yapıldı. Ankaralılar yeni yıla ellerinde bidonlarla çeşme kuyruklarında girdi.
ASKİ MÜDÜRÜ VATANDAŞI SUÇLADI
Vatandaşlar bu duruma tepki gösterirken, belediyeden yapılan oyalama amaçlı açıklamalar, öfkeyi daha da artırıyor. Kesintilere gerekçe olarak "su kaynaklarını koruma" ve "kuraklık" öne sürülürken, ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay'dan da skandal nitelikte bir açıklama geldi. Sabah'ın haberine göre Akçay, sorunun belediyenin yetersizliğinden değil, vatandaşın binasında depo ve hidrofor olmamasından kaynaklandığını öne sürdü. Adeta vatandaşla dalga geçen Akçay, Ankaralılara "Bir an önce depo ve hidrofor taktırın" önerisinde bulundu.
ÖZGÜR ÖZEL DE TOPU DSİ'YE ATMIŞTI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise su kesintileri nedeniyle tepkilerin odağındaki Mansur Yavaş'ı savunarak sorumluluğun DSİ'de olduğunu öne sürmüştü. Özgür Özel su ile ilgili sorumluluğun DSİ'de olduğunu belirtirken, DSİ ise 5216 sayılı Büyükşehir kanunun 7. Maddesini hatırlatarak sorumluluğun Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde olduğunun altını çizmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hava sertleşiyor! Kar için tarih verildi: Kuvvetli yağış, don ve fırtınaya dikkat!
- Ünlü müzik grubu ABBA'nın adı nereden gelmektedir?
- Hangi kitabın orijinal adının Türkçe çevirisi "Olacağı Bilinen Bir Cinayetin Kroniği"dir?
- Türkiye'de ilk internet bağlantısının gerçekleştirildiği tarih hangisidir?
- Çöpçüler Kralı'nda Abdi karakteri Hacer'in abilerinden kaçarken girdiği gazinoda hangi şarkıyı söylemiştir?
- Hacivat "İki gözüm merhaba" selamı verdiğinde genellikle Karagöz hangisini söyler?
- Türkiye'de hangi milli bayram bir atasözünde "yarısı yaz, yarısı kıştır" denen ayda kutlanır?
- Saatte 95 km hızla giden otomobil Dünya ile Ay arasındaki mesafe uzunluğunda bir yolu ne kadar sürede tamamlar?
- Havacılık alfabesi olarak bilinen "NATO Fonetik Alfabesi" hangisiyle başlar?
- Kariyer için ilk adım! Ulusal Staj Programı başvuruları 16 Mart’ta sona erecek: İşte şartlar
- Da Vinci’nin şifresi gerçek oluyor! DNA’sı tablolarında duruyor olabilir
- Diyanet İşleri Bakanlığı paylaştı! 9 Ocak Cuma Hutbesi konusu: “Namaz”