Ankara’daki su kesintileri için Özel DSİ’yi, ASKİ Müdürü vatandaşı suçladı!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 1 Ekim 2025'te "Ankara'da 5 ay boyunca su kesintisi olmayacak" açıklaması yapmasının ardından Ankaralılar aylardır bitmek bilmeyen su kesintileriyle uğraşıyor. CHP'li yöneticiler ise peş peşe Mansur Yavaş'ı savunma politikasına büründü. CHP Genel Başkanı Özel'in topu DSİ'ye atmasının ardından ASKİ Müdürü de sorunun vatandaşlardan kaynaklandığını öne sürdü.

Geçtiğimiz gün Çankaya ve Sincan'ın çok sayıda mahallesinde su kesintileri yaşandı. Dün de Yenimahalle, Keçiören, Çankaya ve Mamak'taki onlarca mahallede su kesintisi yapıldı. Ankaralılar yeni yıla ellerinde bidonlarla çeşme kuyruklarında girdi.

ASKİ MÜDÜRÜ VATANDAŞI SUÇLADI

Vatandaşlar bu duruma tepki gösterirken, belediyeden yapılan oyalama amaçlı açıklamalar, öfkeyi daha da artırıyor. Kesintilere gerekçe olarak "su kaynaklarını koruma" ve "kuraklık" öne sürülürken, ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay'dan da skandal nitelikte bir açıklama geldi. Sabah'ın haberine göre Akçay, sorunun belediyenin yetersizliğinden değil, vatandaşın binasında depo ve hidrofor olmamasından kaynaklandığını öne sürdü. Adeta vatandaşla dalga geçen Akçay, Ankaralılara "Bir an önce depo ve hidrofor taktırın" önerisinde bulundu.

ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay (Foto: Aski.gov.tr)