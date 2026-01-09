09 Ocak 2026, Cuma
Haberler Gündem Haberleri Ankara'daki su kesintileri için Özel DSİ'yi, ASKİ Müdürü vatandaşı suçladı!

Ankara'daki su kesintileri için Özel DSİ'yi, ASKİ Müdürü vatandaşı suçladı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.01.2026 09:19 Güncelleme: 09.01.2026 09:48
Ankara’daki su kesintileri için Özel DSİ’yi, ASKİ Müdürü vatandaşı suçladı!

2026 Ankara’sında vatandaşlar iş bilmezlik nedeniyle bidonlarla su taşımaya mahkum edilirken CHP yönetiminden ise her gün farklı açıklamalar yapılıyor. Mansur Yavaş’ı korumak için CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz gün sorumluluğun DSİ’de olduğunu belirterek DSİ’yi suçlarken, bugün ise ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, sorunun binalarda depo ve hidrofor olmaması nedeniyle yaşandığını öne sürerek vatandaşı suçladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 1 Ekim 2025'te "Ankara'da 5 ay boyunca su kesintisi olmayacak" açıklaması yapmasının ardından Ankaralılar aylardır bitmek bilmeyen su kesintileriyle uğraşıyor. CHP'li yöneticiler ise peş peşe Mansur Yavaş'ı savunma politikasına büründü. CHP Genel Başkanı Özel'in topu DSİ'ye atmasının ardından ASKİ Müdürü de sorunun vatandaşlardan kaynaklandığını öne sürdü.

Geçtiğimiz gün Çankaya ve Sincan'ın çok sayıda mahallesinde su kesintileri yaşandı. Dün de Yenimahalle, Keçiören, Çankaya ve Mamak'taki onlarca mahallede su kesintisi yapıldı. Ankaralılar yeni yıla ellerinde bidonlarla çeşme kuyruklarında girdi.

ASKİ MÜDÜRÜ VATANDAŞI SUÇLADI

Vatandaşlar bu duruma tepki gösterirken, belediyeden yapılan oyalama amaçlı açıklamalar, öfkeyi daha da artırıyor. Kesintilere gerekçe olarak "su kaynaklarını koruma" ve "kuraklık" öne sürülürken, ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay'dan da skandal nitelikte bir açıklama geldi. Sabah'ın haberine göre Akçay, sorunun belediyenin yetersizliğinden değil, vatandaşın binasında depo ve hidrofor olmamasından kaynaklandığını öne sürdü. Adeta vatandaşla dalga geçen Akçay, Ankaralılara "Bir an önce depo ve hidrofor taktırın" önerisinde bulundu.

ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay (Foto: Aski.gov.tr)ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay (Foto: Aski.gov.tr)

ÖZGÜR ÖZEL DE TOPU DSİ'YE ATMIŞTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise su kesintileri nedeniyle tepkilerin odağındaki Mansur Yavaş'ı savunarak sorumluluğun DSİ'de olduğunu öne sürmüştü. Özgür Özel su ile ilgili sorumluluğun DSİ'de olduğunu belirtirken, DSİ ise 5216 sayılı Büyükşehir kanunun 7. Maddesini hatırlatarak sorumluluğun Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde olduğunun altını çizmişti.

DSİ'nin açıklamasıDSİ'nin açıklaması

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör