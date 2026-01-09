Süper Kupa kimin olacak? İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde yarın Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Saat 20.30’da başlayacak karşılaşma ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Dev maçta iki takımda da kritik eksikler bulunurken Fenerbahçe'de yeni transferler maç kadrosunda olacak. İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri...
Turkcell Süper Kupa final maçında yarın İstanbul'da Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
DEV MAÇ ATV EKRANLARINDA
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Ozan Ergün ise dördüncü hakem olarak görev alacak.
Karşılaşma, ATV'den yayımlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Barış, Sane, Icardi.
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Guendouzi, Asensio, Musaba, Kerem, Jhon Duran.
GALATASARAY'DA 2 EKSİK
Sarı-kırmızılı takımda 2 futbolcu, yarınki derbide forma giyemeyecek.
Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya forması giyen Victor Osimhen ile Senegal adına mücadele eden Ismail Jakobs, yarınki derbide takımlarının yanında olamayacak.
FENERBAHÇE'DE 6 İSİM YOK
Fenerbahçe, zorlu müsabakada önemli isimlerinden faydalanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Fred Rodrigues'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Archie Brown, Edson Alvarez ve Nelson Semedo forma giyemeyecek. Anderson Talisca'nın durumu ise belirsiz. Brezilyalı futbolcunun durumu maç saatinde belli olacak.
Bu isimlerin yanı sıra milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri de karşılaşmada yer alamayacak.
YENİ TRANSFERLER KADRODA OLACAK
Fenerbahçe'nin Samsunspor maçında ilk 11'de forma giyen yeni transferi Anthony Musaba'nın yanı sıra Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra sarı-lacivertli kulübe dönen tecrübeli kaleci Mert Günok'un yarınki maçta kadroda yer alması bekleniyor.
İtalya'nın Lazio ekibinden transfer edilen Matteo Guendouzi de maç kadrosunda yer alabilir. Fransız futbolcuyla ilgili karar bugün yapılacak antrenmanın ardından verilecek.
LİGİN İLK YARISINDA GALİBİYETİ SON ANLARDA KAÇIRDI
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı maçtan son dakikalarda yediği golle 1 puanla ayrıldı.
Sarı-kırmızılı ekip, sakatlıklar ve cezalılar nedeniyle sıkıntı bir süreçten geçtiği dönemde Süper Lig'in 14. haftasında Chobani Stadı'nda sarı-lacivertlilere konuk oldu. 1 Aralık 2025'te yapılan müsabakanın 27. dakikasında Leroy Sane'nin golüyle 1-0 öne geçen Galatasaray, Jhon Duran'ın 90+5. dakikadaki golüne engel olamayınca maç 1-1 berabere sonuçlandı.
HEDEF 8. ŞAMPİYONLUK
Galatasaray, 2006'dan bu yan "Süper Kupa" adıyla düzenlenen finali 7 kez kazandı. Süper Kupa'yı en fazla müzesine götüren takım ünvanını elinde bulunduran sarı-kırmızılı ekip, sekizinci şampiyonluğunu hedefliyor.
Galatasaray; 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 ve 2024'te Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Sarı-kırmızılı ekip, daha önce "Cumhurbaşkanlığı Kupası" ve "Devlet Başkanlığı Kupası" adıyla 33 kez düzenlenen organizasyonda da 10 kez mutlu sona ulaştı.
EN SON 2014'TE KAZANDI
2006 yılından bu yana oynanan Süper Kupa'da Fenerbahçe, 6 kez final oynama hakkı kazandı. 2007 yılında Süper Kupa'yı ilk kez müzesine götüren sarı-lacivertliler, 2009'da da finalde mutlu sona ulaştı.
Fenerbahçe'nin son Süper Kupa zaferi ise 2014 yılındaydı. Finalde Galatasaray'la karşılaşan sarı-lacivertliler, normal süresi 0-0 sona eren maçta rakibini penaltı atışlarıyla mağlup ederek kupayı kaldırdı.
Fenerbahçe biri hükmen 3 kez de finalde kaybetti. Sarı-lacivertli ekip, 3 finali de Galatasaray'a karşı oynadı.
ICARDİ'NİN GÖZÜ HAGİ'NİN REKORUNDA
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 2 gol daha atması durumunda kulüp tarihinin en golcü yabancısı olacak.
Galatasaray'a ilk olarak 2022-2023 sezonu öncesinde Fransa ekibi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak gelen Icardi, başarılı performansının ardından sonraki sezonda 10 milyon avro bonservis bedeliyle sarı-kırmızılı takımın kadrosuna dahil edildi.
Takımla toplamda 111 maça çıkan Icardi, son olarak Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'un ağlarını havalandırarak, sarı-kırmızılı formayla 71. golüne ulaştı.
Arjantinli santrfor, yarınki finalde Fenerbahçe filelerini 2 kez havalandırırsa Galatasaray formasıyla 72 gol atan Rumen efsane futbolcu Gheorghe Hagi'yi geçerek, kulüp tarihindeki en skorer yabancı oyuncu ünvanını elde edecek.
Bu sezon resmi maçlarda 10 golü bulunan Mauro Icardi, Türkiye kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı mücadele ettiği 6 maçta 3 kez gol sevinci yaşadı.
BURUK'TAN DERBİLERE İMZA
Teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray'ın başına geçtikten sonra Fenerbahçe'ye derbilerinde başarılı performans sergiledi.
Galatasaray'ın teknik direktörlüğünde Fenerbahçe'ye karşı 7 Trendyol Süper Lig ve birer TFF Süper Kupa ile Ziraat Türkiye Kupası müsabakasına çıkan Buruk, söz konusu derbilerde 5 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.
Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 15 kez rakip fileleri havalandırırken (3'ü hükmen galibiyetten), kalesinde sadece 4 gol gördü.
