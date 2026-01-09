Süper Kupa kimin olacak? İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri

Fenerbahçe uzun yıllardır süren kupa hasretini sonlandırmak istiyor (AA)

EN SON 2014'TE KAZANDI

2006 yılından bu yana oynanan Süper Kupa'da Fenerbahçe, 6 kez final oynama hakkı kazandı. 2007 yılında Süper Kupa'yı ilk kez müzesine götüren sarı-lacivertliler, 2009'da da finalde mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe'nin son Süper Kupa zaferi ise 2014 yılındaydı. Finalde Galatasaray'la karşılaşan sarı-lacivertliler, normal süresi 0-0 sona eren maçta rakibini penaltı atışlarıyla mağlup ederek kupayı kaldırdı.

Fenerbahçe biri hükmen 3 kez de finalde kaybetti. Sarı-lacivertli ekip, 3 finali de Galatasaray'a karşı oynadı.

ICARDİ'NİN GÖZÜ HAGİ'NİN REKORUNDA

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 2 gol daha atması durumunda kulüp tarihinin en golcü yabancısı olacak.

Galatasaray'a ilk olarak 2022-2023 sezonu öncesinde Fransa ekibi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak gelen Icardi, başarılı performansının ardından sonraki sezonda 10 milyon avro bonservis bedeliyle sarı-kırmızılı takımın kadrosuna dahil edildi.

Takımla toplamda 111 maça çıkan Icardi, son olarak Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'un ağlarını havalandırarak, sarı-kırmızılı formayla 71. golüne ulaştı.

Arjantinli santrfor, yarınki finalde Fenerbahçe filelerini 2 kez havalandırırsa Galatasaray formasıyla 72 gol atan Rumen efsane futbolcu Gheorghe Hagi'yi geçerek, kulüp tarihindeki en skorer yabancı oyuncu ünvanını elde edecek.

Bu sezon resmi maçlarda 10 golü bulunan Mauro Icardi, Türkiye kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı mücadele ettiği 6 maçta 3 kez gol sevinci yaşadı.