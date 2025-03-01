Zorlu Holding’in İslamofobik CEO’su Cem Köksal’a soruşturma! Ramazan hazımsızlığı Türkiye’nin gündeminde

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RAMAZAN DÜNYADA BÖYLE KARŞILANDI

Öte yandan Ramazan ayı dünyada bile sevinç ile karşılanırken Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'ın akıl dışı yanıtı aradaki çelişkiyi gözler önüne serildi.

Lonra'da Piccadilly Circus Kavşağı'ndan Leicester Meydanı'na uzanan Coventry Caddesi, üçüncü kez ramazan ayı için süslendi.

Aziz Foundation adlı vakıf ile Londra Belediyesi işbirliğiyle süslenen caddeye, ışıklarla "Mutlu Ramazanlar" yazıldı.

Caddede ramazan ışıklandırmaları yakılmadan önce Londralı çocuklar kandillerle ramazan geçit töreni yaptı. Geçit, okullarda düzenlenen "Ramazan Kandilleri" projesi kapsamında gerçekleştirildi.

Ramazan aydınlatmalarının açılış düğmesine ise Londra Belediye Başkanı Sadık Khan bastı. Khan burada yaptığı konuşmada, Londra'nın çeşitliliklere gösterdiği saygıyla, nefretin her türlüsüne karşı durduğu gibi umut ışığını da temsil ettiğini anlattı.

Londra'nın Batı ülkelerinde ramazan süslemelerinin yapıldığı ilk kent olduğunu hatırlatan Khan, "İslamofobi, antisemitizm ve nefretin her türlüsünün panzehiri bu ışıklardır." dedi.