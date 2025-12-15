Asgari ücrette kritik gün perşembe! Faruk Erdem iki rakam aralığı verdi

Kamu ve özel sektörde çalışan milyonlarca kişi, 2026'da uygulanacak asgari ücretin ne olacağını merakla bekliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 12 Aralık Cuma günü yapılmasına rağmen henüz somut bir tutar açıklanmadı.

2026 asgari ücret görüşmeleri başlarken ilk toplantıdan rakam çıkmadı. (ahaber.com.tr)

3-4 TOPLANTI SONRASI BELLİ OLACAK

Geçmiş yıllardaki süreç dikkate alındığında, 3 ya da 4 toplantının ardından yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin netleşmesi öngörülüyor.

İLK TOPLANTIDA NE KONUŞULDU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026'da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda işçi tarafı yer almazken, işveren tarafında TİSK görüşmelere katıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 1 saat 20 dakika süren ilk toplantısından herhangi rakam çıkmadı.

Milyonların gözü Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndan çıkacak kararda (ahaber.com.tr)

İKİNCİ TOPLANTI 18 ARALIK'TA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında çalışma takviminin ele alındığı ilk toplantıda, komisyonun ikinci toplantısı ikinci toplantısını 18 Aralık Perşembe gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

KARAR 31 ARALIK'A KADAR AÇIKLANACAK

Komisyonun, nihai karara varıncaya dek önceki yıllarda olduğu gibi 3 ya da 4 toplantı gerçekleştirmesi bekleniyor. Kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Yeni asgari ücretin 31 Aralık'a kadar netleşmesi ve kamuoyuna duyurulması hedeflenirken, belirlenen rakam 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak.

Görüşmelerin 3-4 toplantı sonunda sonuçlanması bekleniyor. (ahaber.com.tr)

KOMİSYONDA KİMLER VAR?

Yasaya göre asgari ücreti, işçi, işveren ve hükümet kanadından beşer temsilcinin yer aldığı toplam 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücretin tespiti için aralık ayında belirlenen tarihlerde bir araya geliyor.

Bakanlık tarafından belirlenen üyelerden birinin başkanlık ettiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıyor ve kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Oyların eşit çıkması durumunda ise başkanın yer aldığı tarafın görüşü çoğunluk olarak kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET

Asgari ücret şu anda bir işçi için aylık brüt 26.005,50 TL, net olarak ise 22.104,67 TL olarak uygulanıyor. İşveren açısından bir işçinin toplam maliyeti ise 30.556,46 TL'ye ulaşıyor.

Bu tutarın 26.005,50 TL'si brüt maaş, 4.030,85 TL'si sosyal güvenlik primi, 520,11 TL'si ise işverenin işsizlik sigortası primi olarak hesaplanıyor.