Asgari ücrette kritik gün perşembe! Faruk Erdem iki rakam aralığı verdi
Kamu ve özel sektörde milyonlarca çalışan, 2026’da uygulanacak asgari ücretin belirlenmesini bekliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 12 Aralık’ta yaparken gözler 18 Aralık'ta yapılacak ikinci toplantıda. Öte yandan A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem masada konuşulması muhtemel rakamları ve olası senaryoları açıkladı. Erdem, perşembe günü kritik açıklamaların gelebileceğini söylerken asgari ücret için iki rakam aralığı verdi.
Kamu ve özel sektörde çalışan milyonlarca kişi, 2026'da uygulanacak asgari ücretin ne olacağını merakla bekliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 12 Aralık Cuma günü yapılmasına rağmen henüz somut bir tutar açıklanmadı.
3-4 TOPLANTI SONRASI BELLİ OLACAK
Geçmiş yıllardaki süreç dikkate alındığında, 3 ya da 4 toplantının ardından yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin netleşmesi öngörülüyor.
İLK TOPLANTIDA NE KONUŞULDU?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026'da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirdi.
Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda işçi tarafı yer almazken, işveren tarafında TİSK görüşmelere katıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 1 saat 20 dakika süren ilk toplantısından herhangi rakam çıkmadı.
İKİNCİ TOPLANTI 18 ARALIK'TA
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında çalışma takviminin ele alındığı ilk toplantıda, komisyonun ikinci toplantısı ikinci toplantısını 18 Aralık Perşembe gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.
KARAR 31 ARALIK'A KADAR AÇIKLANACAK
Komisyonun, nihai karara varıncaya dek önceki yıllarda olduğu gibi 3 ya da 4 toplantı gerçekleştirmesi bekleniyor. Kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Yeni asgari ücretin 31 Aralık'a kadar netleşmesi ve kamuoyuna duyurulması hedeflenirken, belirlenen rakam 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak.
KOMİSYONDA KİMLER VAR?
Yasaya göre asgari ücreti, işçi, işveren ve hükümet kanadından beşer temsilcinin yer aldığı toplam 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücretin tespiti için aralık ayında belirlenen tarihlerde bir araya geliyor.
Bakanlık tarafından belirlenen üyelerden birinin başkanlık ettiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıyor ve kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Oyların eşit çıkması durumunda ise başkanın yer aldığı tarafın görüşü çoğunluk olarak kabul ediliyor.
MEVCUT ASGARİ ÜCRET
Asgari ücret şu anda bir işçi için aylık brüt 26.005,50 TL, net olarak ise 22.104,67 TL olarak uygulanıyor. İşveren açısından bir işçinin toplam maliyeti ise 30.556,46 TL'ye ulaşıyor.
Bu tutarın 26.005,50 TL'si brüt maaş, 4.030,85 TL'si sosyal güvenlik primi, 520,11 TL'si ise işverenin işsizlik sigortası primi olarak hesaplanıyor.
ASGARİ ÜCRET 2026'DA NE KADAR OLACAK? İŞTE OLASI SENARYOLAR…
Peki milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret 2026 yılında ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar…
YÜZDE 20
Asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılması halinde, net ücret 26.584 TL'ye, brüt ücret ise 31.206 TL'ye yükselecek.
YÜZDE 25
Yüzde 25'lik artış durumunda, 2026 yılı için net asgari ücret 27.630 TL, brüt ise 32.506 TL olarak hesaplanıyor.
YÜZDE 28,5
Yüzde 28,5 oranında artış senaryosunda ise Orta Vadeli Program'da (OVP) belirtilen 2025 yılı yıl sonu enflasyon tahminine göre net ücretin 28.404 TL, brüt ücretin ise 33.417 TL olması bekleniyor.
YÜZDE 30
Yüzde 30'luk bir zam senaryosunda, 2026 yılı net asgari ücretin 28.735 TL, brüt ücretin ise 33.807 TL olması bekleniyor.
YÜZDE 35
Yüzde 35 artış halinde, net ücretin 29.841 TL'ye, brüt ücretin ise 35.107 TL'ye ulaşacağı öngörülüyor.
YÜZDE 40
Yüzde 40 zam durumunda ise 2026'da net asgari ücretin 30.946 TL, brüt ücretin ise 36.407 TL seviyesine çıkması tahmin ediliyor.
ASGARİ ÜCRETTEN HANGİ ÖDEMELER ETKİLENECEK?
Asgari ücrette yapılacak artış, maaş zamlarının yanı sıra birçok ödemeyi de etkileyecek. Belirlenecek yeni oranla birlikte işsizlik maaşının en düşük ve en yüksek tutarları güncellenecek. Aynı zamanda kıdem ve ihbar tazminatlarında artış yaşanacak. En düşük iş göremezlik ödeneği, stajyer ücretlerinin taban seviyesi ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri gibi çok sayıda kalemde de değişiklik olacak.
SON DETAYLAR A HABER'DE
A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Faruk Erdem, masada konuşulması muhtemel rakamları ve olası senaryoları açıkladı.
Türk-İş'in ilk toplantıya katılmamasına rağmen görüşmelerin devam ettiğini belirten Faruk Erdem, işçi tarafının taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na kapalı zarf ile sunduğunu hatırlattı. Erdem, perşembe günkü toplantıda rakamların telaffuz edilmeye başlanacağını öngördü.
FARUK ERDEM: "RAKAMLAR KONUŞULMAYA BAŞLANIR"
Sürecin işleyişine değinen Faruk Erdem, "İlk toplantı yapıldı, Türk-İş katılmadı ama bu 'görüşülmüyor' anlamına gelmez. Taraflar zaten bir araya geliyor. Perşembe günü ikinci toplantı yapılacak. Artık rakamların konuşulmaya başlanacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
MASADAKİ OLASI SENARYOLAR VE RAKAMLAR
Erdem, enflasyon beklentileri ve ekonomik göstergeler ışığında masadaki olası zam oranlarını ve bunlara karşılık gelen maaş tutarlarını tek tek hesapladı. Olası senaryoları değerlendiren Erdem, "Yüzde 30 olursa 28 bin 775 lira oluyor, yüzde 40 olursa 30 bin lirayı geçiyor, yüzde 28,5 olursa 28 bin 404 lira oluyor" diyerek masadaki matematiksel gerçekleri gözler önüne serdi
"22 BİN İLE 29 BİN ARASINDA BİR RAKAM BEKLENİYOR"
Mevcut net asgari ücretin 22 bin 104 lira olduğunu hatırlatan Erdem, "Öyle gözüküyor ki 22 bin lira ile 29 bin lira arasında bir rakam ortaya çıkacakmış gibi duruyor. Bu oranlar yıl sonu enflasyon tahminleri, önümüzdeki yılın enflasyon beklentisi ve Orta Vadeli Program'daki hedeflerin ortalamasından çıkıyor" dedi.
"PERŞEMBE GÜNÜ AÇIKLAMA GELEBİLİR"
İkinci toplantının önemine vurgu yapan Faruk Erdem, "Perşembe günü muhtemelen taraflar orada bir açıklama da yapacaktır. Bekleyip göreceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Avrupa’nın en güzel kasabaları 2025: Türkiye kaçıncı? Evliya Çelebi övgülerle bahsetmişti
- İstanbul'da 8-9 saatlik elektrik kesintisi: İlçe ilçe tam liste
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3000 personel alımı başladı! Şartlar ve branşlar
- 2026 LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? MEB sınav takvimi
- TOKİ başvuruları bitiyor! Sonuçları ne zaman? 500 bin sosyal konut kura takvimi
- 2 güne dikkat! 8 kuvvetinde fırtına, sağanakla karışık kar yolda: Ankara, Erzincan, Sivas
- Steam kış indirimleri ne zaman başlıyor? İşte başlangıç ve bitiş tarihi
- Vitamin D ve kalsiyumu birlikte alırsanız kemiklerinizde ne olur?
- Zemheri ayı nedir, kaç gün sürer? İşte 2025-2026 Zemheri başlangıç ve bitiş tarihi
- Türkiye’nin en nadir bebek isimleri: Sadece bir kişide var! İşte TÜİK'in o listesi
- İŞKUR İspanya ağır vasıta şoför başvuru ekranı açıldı mı? Kimler başvurabilecek?
- Google 67 akımı nedir, ekran neden sallanıyor? 6-7 akımı ne anlama geliyor?