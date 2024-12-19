İngiliz basını islamofobinin sözcülüğüne soyundu! İslamiyet’i hedef alan skandal haber!

Londra merkezli The Times gazetesi, İslamiyet'i manipüle ederek islamofobinin sözcülüğüne soyundu. İngiltere'deki Müslüman kadınların boşanma hikayeleri üzerine kurgulana haberde İslamiyet kadın düşmanı gibi gösterildi.

İngiltere'de yaşadığı iddia edilen Ayşe takma adıyla Müslüman bir kadının boşanma hikayesi konu alınan haberde, "İslami bir evlilik çok eşliliğe izin verdiği ve yalnızca erkeklerin istediği zaman boşanmasına müsaade ettiği için Aiye, kocası yeni gelinler alırken sonsuza dek tuzağa düşmekle karşı karşıya." denildi.

The Times gazetesi, İslamiyet'i hedef alan habere imza attı

Mezhebi belirtilmeyen bir İngiliz Şeriat Konseyi'nin verdiği bilgilere dayandırılan haberde, "kocaların eşlerini üç kez 'boşadım' diyerek anında elden çıkarabileceği" gibi skandal ifadeler yer aldı.

4 EŞLİLİK VE MİRAS MANİPÜLASYONU

Haberde başka bir skandal ifade ise kadınların boşanamadığı ama erkeklerin "keyfi olarak" 4 eş alabileceği enformasyonuna yer verildi. Kadınların hiçbir hakkının olmadığı gibi servis edilen haber, İslamiyet'teki miras kuralını da çarpıttı. İslamiyet'te evi geçindirme mecburiyetinin kadınların değil erkeklerin sorumluluğunda olduğu detayına değinilmeden erkeklerin aldığı miras hakkı manipüle edildi.

KADINA ŞİDDETİ İSLAMİYET'E MAL ETTİLER

Skandal haber, İslami evliliklerde erkeklerin eşlerini dövdüğünde hiçbir koşulda sorgulanmadıklarını iddia etti. Kadına şiddetle ilgili sözde alim olduğu iddia edilen ve diğer alimlerler tarafından kadın düşmanı olarak kınanan Haytam al-Haddad'ın skandal ifadelerine yer verildi:

"Bir adam karısını neden dövdüğü konusunda sorgulanmamalı çünkü bu onların arasındaki bir şey. Onları rahat bırakın. Sorunlarını kendi aralarında çözebilirler. Hatta kızın babası bile kızına neden kocan tarafından dövüldüğünü veya vurulduğunu sormamalı."

MUT'A NİKAHI SKANDALI

İngiliz gazetesi, son olarak İslamiyet'te Kuran-ı Ker'im'de ya da Hz. Muhammed (sav)'in hayatında hiçbir yeri olmayan ve Şiilik mezhebinde kabul gören ve diğer adı Fars nikahı olan Mut'a nikahını İslamiyet'in değeri gibi servis etti.

Kadınların ve erkeklerin birkaç saatliğine birlikte olmak için kıydığı Mut'a nikahı yoluyla kocalarından boşanabileceği gibi skandal ifadeler yer aldı.