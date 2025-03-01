Zorlu Holding'in İslamofobik CEO'su Cem Köksal gözaltında! Ramazan hazımsızlığı Türkiye'nin gündeminde: Vatandaştan boykot çağrısı
Türkiye, rahmet ve bereket ayı olan ramazan ayına giriş yaptı. 11 Ayın Sultanı dünyada bile sevinçle karşılanırken Zorlu Holding CEO'sundan bir skandal gündeme bomba gibi düştü. Vestel CEO'su Ergün Güler'in Ramazan tebriği paylaşımına, Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'dan tepki çeken bir yanıt geldi. Köksal, 'Bu grubun 70 yıllık tarihinde Ramazan ayı kutlaması yok. Dinden bağımsız bir duruşumuz var.' şeklinde akılalmaz ifadeler kullandı. VESTEL'in Noel ve Cadılar Bayramı kutlamasına ilişkin yaptıkları reklam afişleri ortaya çıkarken Ramazan geldiğinde nefret kusması ise dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada vatandaşlar, X'te #VestelBoykot etiketi ile tepkilerini dile getirerek Zorlu Grubu’nu boykot etme çağrısı yaptı. Öte yandan,Cem Köksal hakkında “İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçundan re’sen soruşturma başlatıldı. Son dakika bilgisine göre; Cem Köksal gözaltına alındı.
11 Ayın Sultanı Müslümanlar tarafından heyecanla beklenirken Zorlu Holding CEO'sundan bir skandal patlak verdi.
Vestel CEO'su Ergün Güler, bir tebrik mesajı paylaşarak Ramazan ayını kutladı.
RAMAZAN TEBRİĞİ YAYIMLADI! TEPKİ ALDI
Ergün Güler Ramazan tebriği mesajında, "Değerli Ailem: Yaşamımıza birlik, beraberlik ve dostluk ile birlikte hoşgörü getiren Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnsan ilişkilerini güçlendiren ve umutları canlandıran bu güzel ayın ülkemize, dünyaya ve Vestel ailesinin siz değerli üyelerine barış, kardeşlik ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Hz. Mevlana'nın, Mesnevide dediği gibi: "Ramazan Allah tarafından, bereket, hizmet ve yaradana yakınlaşma ayı olarak bahş edilmiş bir aydır. Aynı zamanda Allah'ın insanın kendi nefsini terbiye edişinden dolayı ona eğildiği. ona mükafat verdiği tenezzül ettiği aydır." Hepinizi sevgiyle kucaklıyor, aileleriniz ile birlikte huzur dolu bir Ramazan ayı diliyorum. Sevgi ve Saygılarımla" ifadelerine yer verdi.
Bunun üzerine Vestel şirketinin bağlı olduğu Zorlu Holding CEO'su Bekir Cem Köksal ise, Güler'in paylaşımına akla ziyan bir şekilde tepki gösterdi.
"ŞİRKET OLARAK DİNDEN BAĞIMSIZ BİR DURUŞUMUZ VAR"
Cem Köksal ise Ergün Güler'in yaptığı paylaşımına şu skandal ifadelerle yanıt verdi: "Ergün, Bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dini günlerden Şeker ve Kurban bayramları yer alıyor. Bunlar dışındaki dini günleri kurumsal olarak kutlamanız doğru değil. Bu grubun 70 yıllık tarihinde de Ramazan ayı kutlaması yer almadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken, her dinden ve milletten de çalışanlarımız olmasını bekliyoruz.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Köksal'ın bu sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Büyüyen tepkiler üzerine harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Cem Köksal hakkında, "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan re'sen soruşturma başlattı.
GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan,Cem Köksal hakkında "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan re'sen soruşturma başlatıldı. Son dakika bilgisine göre; Cem Köksal gözaltına alındı.
Dolayısıyla bu gibi bir kutlamayı kurumsal olarak yapmamızı hiç doğru bulmuyorum. Buna benzer konuda seni daha önce de uyarmıştım. Lütfen bunun hiç bir şekilde tekrarı olmasın. Bu uyarımı da ciddiye almanı özellikle rica ediyorum." ifadeleri ile yanıt verdi.
NOEL VE CADILAR BAYRAMINI AFİŞLERİNDE DONATTILAR
Öte yandan, VESTEL'in Noel ve Cadılar Bayramı kutlamasına ilişkin yaptıkları reklam afişleri ortaya çıktı.
Görsellerde yılbaşı ağacı, Noel için kurulan masa ve Cadılar Bayramına ait kutlama görselleri yer aldı.
Vestel'in Ramazan geldiğinde bu şekilde nefret kusması dikkatlerden kaçmadı.
ZORLU GRUBU'NA BOYKOT ÇAĞRISI
Sosyal medyada milyonlarca vatandaş ve sivil toplum kuruluşu, X'te #VestelBoykot etkiketi altında tepkilerini dile getirerek Zorlu Grubu'nu boykot etme çağrısı yaptı.
BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Yaşanan olay kısa sürede sosyal medyada büyük tepki çekti.
İşte o tepkiler:
Zorlu holding bünyesindeki firmalar ektedir. Müslümanlara düşen, bu firmalara 1 kuruş dahi kazandırmamak ! Size Müslüman mahallesinde salyangoz sattırmayacağız! #ZorluBoykot #VestelBoykot
"KENDİLERİNE ZORLU BİR BOYKOT GÖSTERELİM"
İşte zorlu ürünleri kendilerine zorlu bir boykot gösterelim. Noel ve cadılar Bayramı kutlayıp Ramazan kutlayan çalışanına tepki göstermek neymiş görsünler? #VestelBoykot
"BİZDEN GÖRÜNEN KEFEREYİ BOYKOT HEPSİNDEN ÖNEMLİDİR"
Samsung, Apple ve Microsoft, Ramazan Tebrik Mesajı paylaşırken Türkiye'den Zorlu Holding CEO'su Bekir Cem Köksal, şirketlerinden ramazan mesajı görmek istemediğini söylüyorsa AZILI KEFERE olduğu içindir. Bizden görünen kefereyi boykot hepsinden önemlidir. #VestelBoykot
Ya İslam düşmanı Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'ı (başka şirketlerinizde de istihdam etmemek üzere) işten atacaksınız ya da Vestel'i İsrail yanlısı boykot ürünler listesine alacağız. @zorluholdingtr #VestelBoykot
"DİNDEN BAĞIMSIZ BİR DURUŞUMUZ VAR"
İngiltere Kralı Charles ve Kraliçe Camilla Müslümanların oruç açması için hurma paketledi Vestel Ceo Ergün Güler'in Ramazan tebriğine şirketin bağlı olduğu Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal tüm şirket çalışanlarının göreceği şekilde mesajı: Dinden bağımsız bir duruşumuz var
"ALTIN ÇAĞINIZ SONA ERMEK ÜZERE"
Yerli! Bir marka Müslümanın evinde olması nasıl utanç kaynağına dönüşürün resmini çizen Cem KÖKSAL efendi ve sessizliğini koruyan
zorlu holding. Müslüman mahallesinde ki altın çağınız sona ermek üzere.
Cem Köksal kovulmaz ise zorlu malı alma aldırma müslüman
"KİMSE ONUN DİN DÜŞMANI BİRİSİ OLDUĞUNU BİLMEYECEKTİ"
Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, mesajını yanlışlıkla bütün personele göndermeseydi kimse onun din düşmanı birisi olduğunu bilmeyecekti.
Bu zındık munis bir görüntüyle Allah bilir Ramazan boyunca oruç tutuyormuş gibi iftar yemeklerine katılacaktı.
Bunun gibi niceleri var. Ramazan'da oruç tutan personele mobbing yapan bir yığın kefere var. Ülkenin en önemli holdinglerinde çalışanların pek çoğu Allah'a, peygamberimize hakaretler ediyor.
"RAMAZAN'IN KUTLANMASINDAN RAHATSIZ"
#VestelBoykot #VestelBoykotZamanı Müslüman olmayan Apple CEO'su Tim Cook Müslümanların Ramazan'ını kutlarken,Kanada başbakanı Ramazanımızı kutlarken. Zorlu Holding'in CEO'su Cem Köksal Ramazan'ın kutlanmasından rahatsız olduğunu dile getirdi.
RAMAZAN DÜNYADA BÖYLE KARŞILANDI
Öte yandan Ramazan ayı dünyada bile sevinç ile karşılanırken Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'ın akıl dışı yanıtı aradaki çelişkiyi gözler önüne serildi.
Lonra'da Piccadilly Circus Kavşağı'ndan Leicester Meydanı'na uzanan Coventry Caddesi, üçüncü kez ramazan ayı için süslendi.
Aziz Foundation adlı vakıf ile Londra Belediyesi işbirliğiyle süslenen caddeye, ışıklarla "Mutlu Ramazanlar" yazıldı.
Caddede ramazan ışıklandırmaları yakılmadan önce Londralı çocuklar kandillerle ramazan geçit töreni yaptı. Geçit, okullarda düzenlenen "Ramazan Kandilleri" projesi kapsamında gerçekleştirildi.
Ramazan aydınlatmalarının açılış düğmesine ise Londra Belediye Başkanı Sadık Khan bastı. Khan burada yaptığı konuşmada, Londra'nın çeşitliliklere gösterdiği saygıyla, nefretin her türlüsüne karşı durduğu gibi umut ışığını da temsil ettiğini anlattı.
Londra'nın Batı ülkelerinde ramazan süslemelerinin yapıldığı ilk kent olduğunu hatırlatan Khan, "İslamofobi, antisemitizm ve nefretin her türlüsünün panzehiri bu ışıklardır." dedi.
"FC BAYERN TARAFTARLARINA RAMAZAN BAYRAMI KUTLU OLSUN!"
Almanya'nın en başarılı kulübü olan FC Bayern ise yaptığı paylaşımda, "Dünyanın dört bir yanında kutlama yapan tüm FC Bayern taraftarlarına Ramazan Bayramı kutlu olsun!" ifadeleriyle Müslümanların Ramazan'ını kutlaması gözlerden kaçmadı.
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