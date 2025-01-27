Başkan Erdoğan: 40 yıllık oyunu bozacağız terör baronları yolun sonuna geldi

Erdoğan konuşmasında siyasette gençlere verdikleri yere vurgu yaptı (AA)

"MİLLETİMİZİN YARINLARINI, YİNE SİZ GENÇLERİMİZLE BİRLİKTE ŞEKİLLENDİRİYORUZ"

Başkan Erdoğan, gençlerin rahatça yaşayıp kendilerini özgürce ifade edebildikleri bir Türkiye'yi yine gençlerle birlikte inşa ettiklerinin altını çizdi.

Hayatın her alanında gençlere güvendiklerini ve destek olduklarını belirten Erdoğan, gençlere "vitrin malzemesi" olarak bakanlardan gelen tüm itirazlara rağmen, seçilme yaşını önce 30'dan 25'e devamında ise 18'e indirerek siyasetin gençleşmesini sağladıklarını söyledi.

Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Birileri 'gençler yapamaz, gençler halledemez' derken biz tam aksine 'bu işi ancak gençler kotarır, gençler yapar' diyerek politikalarımızın merkezine bu ülkenin evlatlarını yerleştirdik. Üstat Necip Fazıl'ın 'bir iman merkezi etrafında toplananlar' ifadesiyle tarif ettiği milletimizin yarınlarını, yine siz gençlerimizle birlikte şekillendiriyoruz. Bir okul olarak gördüğümüz gençlik kollarımızda, bu ülke ve bu millete sevdalı, istiklal ve istikbaline aşkla bağlı, bilgili, kültürlü, ahlaklı, erdemli ve donanımlı bir gençlik yetişiyor. 'Kim var' diye seslenildiğinde sağına soluna bakınmadan fert fert 'ben varım' cevabını veren, 'benim olmadığım yerde kimse yoktur' diyen, dava ahlakına sahip bir gençlik gümbür gümbür geliyor."

1 milyona yakın üyesiyle AK Parti Gençlik Kolları Teşkilatının, bugün Birleşmiş Milletlere kayıtlı 37 devletin nüfusunu geride bıraktığını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu sayı, Türkiye'deki birçok siyasi partinin toplam üye sayısından daha fazladır. Sadece son 4 yıl içinde partimizin gençlik kollarına tam 700 bin gencimiz üye oldu. 'Millete hizmet davasında ben de varım' dedi. AK Parti Gençlik Kolları, hamdolsun kalbi ülkesi ve milleti için çarpan gençleri bir araya getirerek büyük ve güçlü Türkiye idealimize güç veriyor. Şu hakikati altını çizerek bugün bir kez daha haykırmak istiyorum; bu gençlik, İstanbul'un duvarlarını 'Zulüm 1453'te başladı' yazılarıyla kirleten köksüz, ruhsuz, şuursuz bir gençlik değildir. Bu gençlik, 3-5 ağacın yeri değiştirildi diye sokakları yakıp yıkan, esnafın malını, mülkünü yağmalayan vandal bir gençlik değildir."

Erdoğan, bu gençliğin, askere kurşun, polise molotof, taş, şişe atan kandırılmış bir gençlik olmadığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu gençlik, 78 canımızı kaybettiğimiz kara bir günün ertesinde ailelerimizin acılarıyla dalga geçen vicdansız bir gençlik hiç değildir. Bu gençlik, yüreği kendi devletine, kendi halkına kinle, nefretle, öfkeyle dolu bir gençlik de değildir. Tam tersine bu gençlik, 1453'ü baş tacı eden bir gençliktir. Bu gençlik, fetih ruhuna, Fatih Sultan Mehmet'e sahip çıkan bir gençliktir. Bu gençlik, bayrağına aşık, vatanına aşık, istiklaline ve istikbaline aşık milli bir gençliktir."

"BÖYLE BİR GENÇLİĞİN, DOLU DİZGİN GELDİĞİNİ GÖRMENİN GURURUNU YAŞIYORUM"

Yarınları gönül huzuruyla teslim edebilecekleri bu gençliği şu an karşısında gördüğünü söyleyen Erdoğan, "Yetişmesi için ömrümü vakfettiğim böyle bir gençliğin, önü kesilmeyen bir çağlayan misali dolu dizgin geldiğini görmenin gururunu yaşıyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında rol olan, Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru bir an olsun durmadan, dinlenmeden, güçlü adımlarla ilerleyen tüm gençlere teşekkür ederek, "Rabbim sizi korusun, her türlü şerden muhafaza eylesin." dedi.

Sadece hak ve özgürlükler alanında değil, diğer başlıklarda da daima gençlerin yanında olduklarını anlatan Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"22 yıl boyunca bir yandan ülkemizi her alanda büyütüp kalkındırırken, diğer yandan da gençlerimiz için tüm imkanlarımızı seferber ettik. 2002 yılında ülkemizde sadece 76 üniversite vardı. 132 yeni üniversite açarak üniversite sayımızı 208'e çıkardık. Göreve geldiğimizde gençlik merkezlerimizin sayısı sadece 9'du, bugün bu sayı 522'ye ulaştı. Yükseköğrenim yurtlarımızın sayısını 190'dan aldık 862'ye çıkardık. Bir milyona yaklaşan yatak kapasitesine sahip konforlu, güvenli ve modern yurtlarımızı öğrencilerimizin hizmetine sunduk. 2002'de lisans öğrencilerine 45, yüksek lisans öğrencilerine 90, doktora öğrencilerine ise 135 lira tutarında burs ve öğrenim kredisi veriliyordu. Bugün lisans öğrencilerimize 3 bin lira, yüksek lisans öğrencilerimize 6 bin lira, doktora öğrencilerimize ise 9 bin lira burs ve kredi desteği sağlıyoruz."

"340 BİNE YAKIN MİSAFİR ÖĞRENCİMİZ BULUNUYOR"

Başkan Erdoğan, 22 yıl önce üniversitelerdeki toplam akademik personel sayısının 70 bin olduğunu, bugün bu sayının 184 bini aştığını belirtti.

Yükseköğretim kurumlarının kapılarını dünyanın farklı ülkelerinden gelen uluslararası öğrencilere ardına kadar açtıklarını ifade eden Erdoğan, "2002'de uluslararası öğrenci sayımız 15 bin 505 iken şu anda dünyanın 190'ı aşkın ülkesinden 340 bine yakın misafir öğrencimiz bulunuyor. Uluslararası öğrencilerin bir ülkenin yumuşak gücü için ne manaya geldiğini son dönemde Suriye'de yaşananlar bizlere tekrar hatırlatıyor." şeklinde konuştu.