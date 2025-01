Başkan Erdoğan: 40 yıllık oyunu bozacağız terör baronları yolun sonuna geldi

Başkan Erdoğan büyük bir coşkunun olduğu etkinlikte gençlere seslendi (AA)

"SİZ BÜYÜK BİR MEDENİYETİN MİRASÇILARISINIZ"

Başkan Erdoğan, gençlere hitaben, "Mehmet Akif'in, 'Asım'ın Nesli' hayali size tecelli ediyor. Üstat Necip Fazıl'ın 'İdeal Gençlik Rüyası' sizinle tabir ediliyor. Merhum Sezai Karakoç'un 'Diriliş Nesli' sizde vücut buluyor." ifadelerini kullanarak, şunları kaydetti:

"Ömrünü İ'la-yi Kelimetullah'a adamış dava adamlarımızın hayali sizde gerçeğe dönüşüyor. Hepiniz Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasınız. Hepiniz Fatih'in İstanbul'u fethettiği ruhta ve inançta olmalısınız. Unutmayın, her biriniz başlı başına birer Türkiye'siniz. Sizler bu milletin istikbalisiniz, aydınlık yarınlarısınız. Sizler ezilenlerin kurtuluş umudu, hür dünyanın gür sesisiniz. Sizler sadece Türkiye'nin geleceği değil, zulüm ve karanlığa boğulan dünyanın diriliş neferlerisiniz. Siz büyük bir ülkenin gençlerisiniz. Siz büyük bir medeniyetin mirasçılarısınız. Siz vicdanı, asaleti ve duruşuyla büyük bir milletin evlatlarısınız. Her birinizi yürekten selamlıyorum, her birinizi tek tek tebrik ediyorum."

Kendisine AK Gençlik gibi vefalı, gayretli, mücadeleci yol ve dava arkadaşları bahşettiği için Allah'a şükreden Erdoğan, geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren AK Parti Ankara Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'na rahmet diledi.

Bugün gençlik kollarında bir bayrak değişiminin yaşandığını belirten Erdoğan, gençlik kolları başkanlığı görevini 4 yıl boyunca başarıyla yürüten İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ın hem partide hem de gençlik kolları bünyesinde önemli vazifeler icra ettiğini aktardı. Erdoğan, İnan'ı üstün hizmet ve gayretlerinden ötürü tebrik etti.

Gençlik kolları başkanlığı vazifesini devralan Yusuf İbiş'i de tebrik eden ve bu görevi layıkıyla yerine getireceğine yürekten inandığını aktaran Erdoğan, geçmiş dönemlerde gençlik kolları başkanlığını yapmış kişileri de tek tek sayarak takdir ve tebriklerini iletti.

"14 Ağustos 2001'de milletimizin talebi ve duasıyla yola çıkarken refikimiz gençlerimizdir dedik. 3 Kasım 2002'de sessizlerin sesi, kimsesizlerin kimsesi olarak iktidara gelirken gençlerimizin başımızın üstünde yeri vardır dedik." ifadelerini kullanan Erdoğan, siyasi hayatları ve iktidarları boyunca daima gençlerle yol yürüdüklerini, onlara yoldaşlık ettiklerini söyledi.

"GENÇLERİMİZİ SOKAĞA ÇAĞIRANLARDAN, TAHKİR VE TAHRİK EDENLERDEN OLMADIK"

Başkan Erdoğan, teknolojiden sağlığa, adaletten diplomasiye, sosyal politikalardan tarıma tüm alanlarda sessiz devrimlere imza atarken gençleri hep ilk planda tuttuklarını aktararak, milletin ötelenmiş, örselenmiş ve ümitleri kırılmış gençlerini hak ettikleri ülkeye, hak ettikleri iklime bir an önce kavuşturmanın mücadelesini verdiklerini kaydetti.

Eski Türkiye'nin kirli oyunlarına gençlerin alet edilmesine, onların canı ve heyecanı üzerinden siyaset yapılmasına da müsaade etmediklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"22 yılda gerçekten zor günler yaşadık, çok ciddi adaletsizliklere maruz kaldık. Vesayetin ve hukuksuzluğun her türlüsüne bizzat şahit olduk. Ama hiçbir zaman demokrasiden, meşruiyetten, milli iradenin tayin ettiği çizgiden sapmadık. Gençlerimizi sokağa çağıranlardan olmadık, gençlerimizi tahkir ve tahrik edenlerden olmadık. Hiçbir ayrım gözetmeden gençlerimizin tamamına sahip çıkmaya çalıştık.

Eğitimde, siyasette, bürokraside, sivil toplum ve iş dünyasında aklınıza gelebilecek her alanda gençlerimizin önünü açan, gençlerimize yeni ufuklar çizen reformları, projeleri, yatırımları hayata geçirdik. Kılık kıyafet yasağı vardı, kaldırdık. Kat sayı adaletsizliği vardı, son verdik. Üniversitelerin kapısının önünde ikna odaları kurulmuştu, yıkıp attık. Kamuda başörtüsüyle çalışmak yasaktı, önünü açtık. Tabelalar, klavyeler, diller üzerinde baskı vardı, sona erdirdik."