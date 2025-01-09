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Ekrem İmamoğlu'ndan protestocuya tepki çeken sözler! "Sesin çok detone"

Giriş: 09.01.2025 18:28 Güncelleme: 09.01.2025 18:51
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Ekrem İmamoğlu’ndan protestocuya tepki çeken sözler! Sesin çok detone

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) Adalar Belediyesi hizmet binasının temel atma töreni düzenlendi. Ekrem İmamoğlu'nun konuşması sırasında bir grup İETT'nin Adalar'a getirdiği minibüsleri protesto etti. Bir vatandaş, 'Adalar'da azmanbüs istemiyoruz' diye slogan attı. Bunun üzerine İmamoğlu, 'Ağabey sesin çok detone, vallahi çok detone' dedi. İmamoğlu'nun sözlerine sosyal medyada tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcıları, 'Kibire bak kibire yazık İstanbul'a' , 'Dünyanın en itici insanı' ifadeleri ile İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Büyükada Çınar Meydanı'ndaki programda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşması sırasında bir grup İETT'nin Adalar'a getirdiği minibüsleri protesto etti.

Ekrem İmamoğlu’ndan protestocuya tepki çeken sözler! Sesin çok detone

"Ada muhafızları azmanbüse karşı", "Sözlerini tutman gerek azmanları çekmen gerek" ve "Önce danış sonra bina yenile" yazılı pankartlar taşıyan gruptan bir kişi, "Adalar'da azmanbüs istemiyoruz" diye slogan attı.

Ekrem İmamoğlu’ndan protestocuya tepki çeken sözler! Sesin çok detone

"AĞABEY SESİN ÇOK DETONE"
Bunun üzerine İmamoğlu, "Ağabey sesin çok detone, vallahi çok detone. Bak kurban olayım. Sesini duyduk, panoları da gösterdin. Sürekli bağırınca bir şey ifade etmiyor." dedi.

Ekrem İmamoğlu’ndan protestocuya tepki çeken sözler! Sesin çok detone

Eylemcinin, "68 kuşağıyım" demesi üzerine İmamoğlu, "Hiç fark etmez. Daha başarılı bir kuşak geldi, merak etme. Devrim yapacak, devrim. Daha güçlü kuşak geldi." ifadelerini kullandı.

İMAMAOĞLU'NA TEPKİ YAĞDI
İmamoğlu'nun sözlerine sosyal medyada tepki yağdı.

İşte o tepkiler...

Ekrem İmamoğlu’ndan protestocuya tepki çeken sözler! Sesin çok detone

"YAZIK İSTANBUL'A"
Kibire bak kibire yazık İstanbul'a

Ekrem İmamoğlu’ndan protestocuya tepki çeken sözler! Sesin çok detone

"BU SAÇMALAMAYI NORMAL KAFA YAPMAZ"
Bu adam bu kafayı yaşamak için bişey kullanıyor sanki. Aksi halde bu saçmalamayı normal kafa yapmaz.

Ekrem İmamoğlu’ndan protestocuya tepki çeken sözler! Sesin çok detone

Dünyanın en itici insanı

Ekrem İmamoğlu’ndan protestocuya tepki çeken sözler! Sesin çok detone

"CHP ZİHNİYETİ BUDUR"
CHP zihniyeti budur! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar'da düzenlenen programda kendisini "Azmanbüs istemiyoruz" diyerek protesto eden bir kişiye, dalga geçerek "Ağabey, sesin çok detone" yanıtını verdi.

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Ekrem İmamoğlu’ndan protestocuya tepki çeken sözler! Sesin çok detone Ekrem İmamoğlu’ndan protestocuya tepki çeken sözler! Sesin çok detone Ekrem İmamoğlu’ndan protestocuya tepki çeken sözler! Sesin çok detone

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