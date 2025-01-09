Ekrem İmamoğlu'ndan protestocuya tepki çeken sözler! "Sesin çok detone"
İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) Adalar Belediyesi hizmet binasının temel atma töreni düzenlendi. Ekrem İmamoğlu'nun konuşması sırasında bir grup İETT'nin Adalar'a getirdiği minibüsleri protesto etti. Bir vatandaş, 'Adalar'da azmanbüs istemiyoruz' diye slogan attı. Bunun üzerine İmamoğlu, 'Ağabey sesin çok detone, vallahi çok detone' dedi. İmamoğlu'nun sözlerine sosyal medyada tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcıları, 'Kibire bak kibire yazık İstanbul'a' , 'Dünyanın en itici insanı' ifadeleri ile İmamoğlu'na tepki gösterdi.
Büyükada Çınar Meydanı'ndaki programda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşması sırasında bir grup İETT'nin Adalar'a getirdiği minibüsleri protesto etti.
"Ada muhafızları azmanbüse karşı", "Sözlerini tutman gerek azmanları çekmen gerek" ve "Önce danış sonra bina yenile" yazılı pankartlar taşıyan gruptan bir kişi, "Adalar'da azmanbüs istemiyoruz" diye slogan attı.
"AĞABEY SESİN ÇOK DETONE"
Bunun üzerine İmamoğlu, "Ağabey sesin çok detone, vallahi çok detone. Bak kurban olayım. Sesini duyduk, panoları da gösterdin. Sürekli bağırınca bir şey ifade etmiyor." dedi.
Eylemcinin, "68 kuşağıyım" demesi üzerine İmamoğlu, "Hiç fark etmez. Daha başarılı bir kuşak geldi, merak etme. Devrim yapacak, devrim. Daha güçlü kuşak geldi." ifadelerini kullandı.
İMAMAOĞLU'NA TEPKİ YAĞDI
İmamoğlu'nun sözlerine sosyal medyada tepki yağdı.
İşte o tepkiler...
"YAZIK İSTANBUL'A"
Kibire bak kibire yazık İstanbul'a
"BU SAÇMALAMAYI NORMAL KAFA YAPMAZ"
Bu adam bu kafayı yaşamak için bişey kullanıyor sanki. Aksi halde bu saçmalamayı normal kafa yapmaz.
Dünyanın en itici insanı