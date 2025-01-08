CHP'de koltuk kavgası kızıştı! Ekrem İmamoğlu’ndan Mansur Yavaş’a gönderme: Pışık derim!
CHP'de süren koltuk kavgasında yeni bir aşamaya geçildi. CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasındaki koltuk kavgasında sular durulmuyor. Ekrem İmamoğlu, bugün katıldığı etkinlikte hem partisine hem de Yavaş'a göndermelerde bulundu. İmamoğlu, Yavaş'a 'Ekrem tökezlesin de belki onun yerine ben geçerim diyenlere 'Pışık' derim. Öyle bir şey yok. O kadar net.' diyerek sert çıktı.
CHP'de parti içerisindeki çatlaklar büyümeye devam ediyor. Mansur Yavaş ile cumhurbaşkanı adaylığı üzerinde aralarında soğuk rüzgarlar esen İmamoğlu'ndan tartışmaları alevlendirecek yeni bir hamle geldi.
Bilindiği üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nde 'değişim' vaadiyle göreve gelen Özgür Özel, parti içindeki otoriteyi sağlayamadı.
EKREM İMAMOĞLU VİTES ARTIRDI
CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında koltuk kavgası çıktı. İkili arasında başlayan gerilim had safhaya ulaşırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu vites artırdı.
MANSUR YAVAŞ'I HEDEF ALDI
İmamoğlu son olarak bugün katıldığı bir etkinlikte açık açık Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef aldı.
"EKREM TÖKEZLESİN DİYENLERE PIŞIK DERİM"
Mansur Yavaş ile arasında süren gizli adaylık savaşında vites artıran İmamoğlu, hem CHP içerisine hem de Yavaş cephesine mesaj gönderdi. Daha sonra üstü kapalı bir şekilde Yavaş'a göndermede bulunan İmamoğlu, "Ben bir adım geri durayım, üç adım geriden izleyeyim, Ekrem tökezlesin de belki onun yerine ben geçerim diyenlere 'Pışık' derim. Öyle bir şey yok. O kadar net." ifadelerini kullandı.