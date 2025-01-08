CHP’de koltuk kavgası kızıştı! Ekrem İmamoğlu’ndan Mansur Yavaş’a gönderme: Pışık derim!

CHP'de parti içerisindeki çatlaklar büyümeye devam ediyor. Mansur Yavaş ile cumhurbaşkanı adaylığı üzerinde aralarında soğuk rüzgarlar esen İmamoğlu'ndan tartışmaları alevlendirecek yeni bir hamle geldi.

Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş (Foto: AA)

Bilindiği üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nde 'değişim' vaadiyle göreve gelen Özgür Özel, parti içindeki otoriteyi sağlayamadı.

EKREM İMAMOĞLU VİTES ARTIRDI

CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında koltuk kavgası çıktı. İkili arasında başlayan gerilim had safhaya ulaşırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu vites artırdı.

Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş (Foto: ahaber.com.tr arşiv)

MANSUR YAVAŞ'I HEDEF ALDI

İmamoğlu son olarak bugün katıldığı bir etkinlikte açık açık Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef aldı.

Ekrem İmamoğlu’ndan Mansur Yavaş’a olay gönderme: Pışık derim

"EKREM TÖKEZLESİN DİYENLERE PIŞIK DERİM"

Mansur Yavaş ile arasında süren gizli adaylık savaşında vites artıran İmamoğlu, hem CHP içerisine hem de Yavaş cephesine mesaj gönderdi. Daha sonra üstü kapalı bir şekilde Yavaş'a göndermede bulunan İmamoğlu, "Ben bir adım geri durayım, üç adım geriden izleyeyim, Ekrem tökezlesin de belki onun yerine ben geçerim diyenlere 'Pışık' derim. Öyle bir şey yok. O kadar net." ifadelerini kullandı.