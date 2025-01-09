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Ekrem İmamoğlu’ndan vatandaşa tepki çeken sözler!

Ekrem İmamoğlu'ndan vatandaşa tepki çeken sözler!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.01.2025 19:39
Güncelleme:09.01.2025 19:39
İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) Adalar Belediyesi hizmet binasının temel atma töreni düzenlendi. Ekrem İmamoğlu'nun konuşması sırasında bir grup İETT'nin Adalar'a getirdiği minibüsleri protesto etti. Bir vatandaş, 'Adalar'da Azmanbüs istemiyoruz' diye slogan attı. Bunun üzerine İmamoğlu, 'Ağabey sesin çok detone, vallahi çok detone' dedi. İmamoğlu'nun sözlerine sosyal medyada tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcıları, 'Kibire bak kibire yazık İstanbul'a' , 'Dünyanın en itici insanı' ifadeleri ile İmamoğlu'na tepki gösterdi..
Ekrem İmamoğlu’ndan vatandaşa tepki çeken sözler!
İmamoğlu’ndan vatandaşa tepki çeken sözler!
İmamoğlu'ndan vatandaşa tepki çeken sözler!
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