CHP'li heyetten Sarıkamış şehitlerine çalgılı ve rakılı anma: Tepki çeken anlar kamerada
CHP’den bir heyet, Sarıkamış şehitlerini anmak için kente ziyarette bulundu. Ancak heyetin, gece boyunca çalgılı bir ortamda eğlendiği ve rakı sofrasında görüntüler verdiği ortaya çıktı. CHP heyetinden İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Aykut Erdoğdu'nun da aralarında bulunduğu grubun o görüntüleri sosyal medyada tepki topladı. İşte detaylar...
CHP'den bir heyet Sarıkamış şehitlerini anmak adına kente gitti.
ŞEHİTLERİ RAKI SOFRASINDA ANDILAR
Şehitlerini anmak için kente giden CHP heyeti şehitleri unuturken rakı sofrasını hatırladı. Heyet, kentte çalgılı eğlence yaparken gecenin geç saatlerine kadar eğlendi.
BİR DE SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Aykut Erdoğdu ve diğer isimler rakı sofrası kurdu. Çalgılı eğlence düzenleyen CHP heyeti görüntüleri bir de sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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ÖZEL YÜRÜYÜŞE KATILDI
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Sarıkamış harekatının 110. yıldönümü nedeniyle düzenlenen Sarıkamış Şehitleri Anma Yürüyüşü ve Anma Törenine katıldı.