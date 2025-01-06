CHP’li heyetten Sarıkamış şehitlerine çalgılı ve rakılı anma: Tepki çeken anlar kamerada

Kars'taki ziyarette CHP heyetinin gecenin geç saatlerine kadar devam eden çalgılı eğlencesinden bir kare (A Haber ekran görüntüsü)

BİR DE SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Aykut Erdoğdu ve diğer isimler rakı sofrası kurdu. Çalgılı eğlence düzenleyen CHP heyeti görüntüleri bir de sosyal medya hesaplarından paylaştı.