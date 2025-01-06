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CHP'li heyetten Sarıkamış şehitlerine çalgılı ve rakılı anma: Tepki çeken anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.01.2025 15:26 Güncelleme: 06.01.2025 15:37
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CHP’li heyetten Sarıkamış şehitlerine çalgılı ve rakılı anma: Tepki çeken anlar kamerada

CHP’den bir heyet, Sarıkamış şehitlerini anmak için kente ziyarette bulundu. Ancak heyetin, gece boyunca çalgılı bir ortamda eğlendiği ve rakı sofrasında görüntüler verdiği ortaya çıktı. CHP heyetinden İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Aykut Erdoğdu'nun da aralarında bulunduğu grubun o görüntüleri sosyal medyada tepki topladı. İşte detaylar...

CHP GRUBUNDAN ÇALGILI EĞLENCE!

CHP'den bir heyet Sarıkamış şehitlerini anmak adına kente gitti.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Aykut Erdoğdu'nun çalgılı rakı sofrasında çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüleri (A Haber ekran görüntüsü)CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Aykut Erdoğdu'nun çalgılı rakı sofrasında çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüleri (A Haber ekran görüntüsü)

ŞEHİTLERİ RAKI SOFRASINDA ANDILAR

Şehitlerini anmak için kente giden CHP heyeti şehitleri unuturken rakı sofrasını hatırladı. Heyet, kentte çalgılı eğlence yaparken gecenin geç saatlerine kadar eğlendi.

Kars'taki ziyarette CHP heyetinin gecenin geç saatlerine kadar devam eden çalgılı eğlencesinden bir kare (A Haber ekran görüntüsü)Kars'taki ziyarette CHP heyetinin gecenin geç saatlerine kadar devam eden çalgılı eğlencesinden bir kare (A Haber ekran görüntüsü)

BİR DE SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Aykut Erdoğdu ve diğer isimler rakı sofrası kurdu. Çalgılı eğlence düzenleyen CHP heyeti görüntüleri bir de sosyal medya hesaplarından paylaştı.

CHP heyeti, Sarıkamış ziyareti sırasında şehitleri anmak yerine çalgılı bir geceye imza attı. (A Haber ekran görüntüsü)CHP heyeti, Sarıkamış ziyareti sırasında şehitleri anmak yerine çalgılı bir geceye imza attı. (A Haber ekran görüntüsü)

ÖZEL YÜRÜYÜŞE KATILDI

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Sarıkamış harekatının 110. yıldönümü nedeniyle düzenlenen Sarıkamış Şehitleri Anma Yürüyüşü ve Anma Törenine katıldı.

Sarıkamış şehitleri anıldıSarıkamış şehitleri anıldı

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CHP’li heyetten Sarıkamış şehitlerine çalgılı ve rakılı anma: Tepki çeken anlar kamerada CHP’li heyetten Sarıkamış şehitlerine çalgılı ve rakılı anma: Tepki çeken anlar kamerada CHP’li heyetten Sarıkamış şehitlerine çalgılı ve rakılı anma: Tepki çeken anlar kamerada
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