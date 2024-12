Korkunç saldırının detayları ortaya çıktı! Mossad ajanı Hizbullah’ı nasıl tuzağa düşürdüklerini deşifre etti: 10 yıl önce planlandı

İsrail basınına göre, Lübnan'daki çağrı cihazı saldırısı 10 yıl önce planlanmaya başlandı (AA)

"Seçim çok dikkatlice yapıldı," diyen yetkili, "Bu, herhangi bir operasyonun içinde yer alan risklerden biridir. Birçok kuruluş bu teknolojiyi kullanmayı bırakmışken, Hizbullah'ın bunu kullanmaya devam ettiğini biliyorduk," ifadelerini kullandı.

Eski Mossad yetkilisi, "Operasyon süreci, 10 yılı aşkın bir planlama gerektiriyordu ve hedefteki müşteriyle güven ilişkisi kurmayı, teknolojiyi geliştirmeyi ve düşmanın şüphesini uyandırmadan mesafeyi korumayı da içeriyordu." şeklinde konuştu.

Saldırılar hakkında Amerikan kanalı CBS kanalına konuşan İki eski İsrail ajanı, kimliklerini gizlemek için maskeler takıp seslerini değiştirdi.



Ajanlardan biri, Hizbullah'ın şüphelenmemesi için "sahte bir dünya yarattık" dedi. "Cihazları satın aldıklarında, aslında Mossad'dan satın aldıklarından haberleri bile yok. 'Truman Show' gibi yaptık. Arka planda her şey bizim tarafımızdan kontrol ediliyordu. Onların deneyimine göre, her şey normaldi. İş adamı, pazarlamacı, mühendis, showroom, her şey %100 helaldi." açıklamasında bulundu.

SAHTE TANITIMLARLA GEÇİRDİLER

Planın ikinci aşaması 2022 yılında uygulamaya alındığını söyleyen Mossad ajanı, "Hizbullah üyelerine zarar vermek amacıyla, doğru miktarda patlayıcıyı belirlemek için mankenler üzerinde birçok test yapıldı. Ayrıca, birinin çağrı cihazını cebinden çıkaracak kadar acil ses çıkaran bir melodi de defalarca test edildi." dedi.