KPSS 2024/2 memur alımı tercih tarihleri belli oldu! ÖSYM KPSS merkezi atamalar ne zaman yapılacak?
KPSS 2024 sınav sonuçlarının duyurulmasının ardından, kamu kurumlarında memur olma hayali kuran binlerce adayın beklediği KPSS 2024/2 tercih süreciyle ilgili detaylar da netleşti. Lise, ön lisans ve lisans mezunları, kamuya atanabilmek için bu süreci yakından takip ediyor. KPSS puanları doğrultusunda yapılacak tercihler, kamuya atanma hayali kuran adaylar için oldukça önemli. Peki, KPSS 2024/2 tercihleri ne zaman yapılacak? Merkezi atamalar ne zaman gerçekleşecek? İşte tüm ayrıntılar...
KPSS 2024/2 için tercih işlemlerinin 19 Aralık 2024 tarihinde başlayacağı duyuruldu. Bu süreç, ÖSYM tarafından belirlenen takvime uygun olarak yürütülecek. Kesin tarihler, ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden adaylarla paylaşılacak. Adaylar, tercih kılavuzu açıklandıktan sonra ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden tercihlerini yapabilecekler.
KPSS 2024/2 Tercih Kılavuzu Yayınlandı mı?
Henüz tercih kılavuzu yayınlanmış değil. Kılavuzda, adayların başvuru yapabileceği kadrolar, nitelik kodları ve başvuru koşulları gibi bilgiler yer alacak. Adayların, kendilerine uygun pozisyonları dikkatlice değerlendirmesi ve mezuniyetlerine uygun tercihler yapması büyük önem taşıyor.
KPSS 2024/2 Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Tercih sürecinin sona ermesinden itibaren 1-2 hafta içinde sonuçların açıklanması bekleniyor. Tercih sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesinden duyurulacak.
KPSS Merkezi Atamalar Ne Zaman Gerçekleşecek?
ÖSYM takvime göre, KPSS-2024/2 Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonları için 2. Yerleştirme başvuruları 19-26 Aralık tarihlerinde alınacak.