Başkan Erdoğan’dan teşkilatlara mesaj: Kendimizi yenileyeceğiz

AK Parti'nin 8'inci olağan büyük kongresi için yeni bir aşamaya geçildi. İlçe ve belde kongreleri bugün itibarıyla başlayacak.

TEŞKİLATLARDA YENİLENME HAZIRLIĞI

İlçe kongreleriyle AK Parti teşkilatlarında yenilenmeye gidilmesi bekleniyor. Takvime göre ilçe kongrelerinin tümü 12 Ocak'ta bitecek. 28 Aralık'ta da il kongreleri için düğmeye basılacak. İllerdeki kongre sürecinin 16 Mart'ta sona ermesi öngörülüyor.

ŞEHİRLERİN MEYDANLARINDA SANDIK KONULACAK

TRT Haber'in haberine göre kongreler devam ederken yeni bir uygulama da hayata geçirilecek. Şehirlerdeki meydanlara AK Parti stantları kurulacak. Bu stantlara koyulacak sandıklar vasıtasıyla talep ve beklentiler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaştırılacak. Yoğun program Başkent Ankara'da bin 617 delegenin oy kullanacağı 8'inci olağan büyük kongre ile nihayete erecek.

AK Parti Teşkilat Başkanlığı, büyük kongrenin yapılması için önümüzdeki yılın nisan ayını planlıyor. Son kararı Başkan Erdoğan başkanlığındaki Merkez, Karar ve Yönetim Kurulu'nun verecek.

TEŞKİLATLARA VİDEO MESAJ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 8'inci Olağan İL ve İlçe Kongreleri'ne bir video mesaj gönderdi.

"85 MİLYONUN HER BİR FERDİ İÇİN ÇALIŞMAYI SÜRDÜRÜYORUZ"

Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin şahsında AK Parti'nin ülkeye ve millete hizmet mücadelesine gönül veren tüm vatandaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Şu an aranızda bulunamasam da kalbimin sizlerle birlikte çarptığını orada, o salonda sizlerin heyecanına ortak olduğumu bilmenizi istiyorum.

Kuruluşundan itibaren teşkilatımızın çatısı altında görev yapmış tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Partimize hizmet etmiş, destek vermiş kardeşlerimizden vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum.

14 Ağustos 2001 tarihinde partimizi kurarken nasıl bir heyecan içindeysek bugün de aynı heyecanla yolumuza devam ediyoruz. Doğruluktan, dürüstlükten, samimiyetten ayrılmadan milletin emanetine halel getirmeden tüm Türkiye için, 85 milyonun her bir ferdi için çalışmayı sürdürüyoruz.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

"MİLLETE VERDİĞİMİZ SÖZLERE DAİMA SADIK KALDIK"

AK Partili kadrolar olarak hep birlikte nice zorlukların üstesinden geldik. Nice engelle karşılaştık. Nice badireler atlattık. Nice saldırıları püskürttük. Şartlar ne olursa olsun millete verdiğimiz sözlere daima sadık kaldık. Türkiye'ye tarihinin en büyük kalkınma, demokrasi ve yatırım hamlelerini kazandırmanın, 81 vilayetimizin her karışında eserlerimizle mührümüzü vurmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

YENİLENME VURGUSU

Her zaman söylüyorum, bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz aynı zamanda milletle ve kendi arasında daima muhabbetin diliyle gönül diliyle konuşan bir kadroyuz. AK Parti'yi bugünlere getiren sır milletin sesine kulak vermemizdir. Hiçbir komplekse kapılmadan milletin vicdan terazisinde muhasebesini yapması, nerede eksiği varsa üzerine kararlılıkla gitmesidir. 23 yıldır milletin umudu olmayı, milletin sorunlarına çözüm adresi olmayı işte böyle başardık.

8'inci Olağan Kongre sürecimizde de inşallah aynısını yapacağız. Kongrelerimiz parti olarak kendimizi yenilemenin yanı sıra milletimizle kucaklaşmanın, 85 milyonun tüm mensuplarıyla gönül köprülerimizi güçlendirmenin vasıtası olarak da görüyoruz. Her zaman olduğu gibi yine kardeşlik ve dayanışma ikliminde kongremizi gerçekleştirecek çok daha güçlenmiş, güç ve enerji toplamış bir şekilde yolumuza devam edeceğiz.

"DURMAK YOK, HİZMETE DEVAM"

Ak saçlılarımızın ve emektarlarımızın tecrübesini, gençlerimizin heyecanı ve dinamizmini, hanım kardeşlerimizin de nezaket ve samimiyetini birleştirerek inşallah bu hassas süreci yöneteceğiz.

Siz dava arkadaşlarıma güveniyorum. Rabbime şahsıma sizler gibi vefakâr sizler gibi gayretli yol arkadaşları bahşettiği için sonsuz hamdediyorum. Kongremizin partimiz, ilimiz, ülkemiz ve demokrasimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Durmak yok, yola devam! Durmak yok, hizmete devam diyor sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.