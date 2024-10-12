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AK Parti’de Beyaz Sandık yolda! Gönderen halk adres Külliye

AK Parti’de Beyaz Sandık yolda! Gönderen halk adres Külliye

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.10.2024 08:50
AK Parti, kongre sürecine doğru giderken Beyaz Sandık uygulaması başlattı. Türkiye'de 81 ilde ilçelerden en küçük beldelere kadar sandıklar kurulacak. Halkın şikayetleri, önerileri, dilekleri mektuplar aracılığıyla toplanacak. Talepler direkt Başkan Erdoğan'a iletilecek.
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AK Parti’de Beyaz Sandık yolda!
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