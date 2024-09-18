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Beyrut'ta siber terör saldırısı | Başkan Erdoğan Lübnan Başbakanı ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 12:22 Güncelleme: 18.09.2024 12:54
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Beyrut’ta siber terör saldırısı | Başkan Erdoğan Lübnan Başbakanı ile görüştü

Başkan Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile telefonda görüştü, Lübnan'da düzenlenen saldırıyla ilgili üzüntülerini iletti. Başkan Erdoğan, Mikati ile görüşmesinde, İsrail'in çatışmaları bölgeye yayma çabalarının tehlikeli olduğunu, İsrail'i durdurmak için gayretlerin devam edeceğini söyledi.

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