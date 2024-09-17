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Lübnan'daki dijital saldırıda MOSSAD parmağı mı var? Dikkat çeken 5 ay detayı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 00:03
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Lübnan’daki dijital saldırıda MOSSAD parmağı mı var? Dikkat çeken 5 ay detayı...

Katil İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliamlarını sürdürmeye devam ederken yeni bir vahşete daha imza attı. Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının İsrail tarafından patlatılması sonucu binlerce kişi yaralandı. Yaşanan gelişmelerin ardından MOSSAD’ın Lübnan’da patlatılan çağrı cihazı pillerine patlayıcılar yerleştirdiği iddia edildi. Ayrıca söz konusu cihazların 5 ay önce ithal edildiği öne sürüldü.

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