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Siber bomba planı İsrail'in yeni oyunu mu? Çağrı cihazı saldırısı nasıl gerçekleştirildi? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 18.09.2024 01:38 Güncelleme: 18.09.2024 01:48
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Siber bomba planı İsrail’in yeni oyunu mu? Çağrı cihazı saldırısı nasıl gerçekleştirildi? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

İsrail, gönderdiği sinyallerle Hizbullah'ın iletişim için kullandığı çağrı cihazlarını patlattı. 9 kişi öldü, 200'ü ağır olmak üzere 2 bin 750 kişi yaralandı. İran'ın Lübnan büyükelçisinin de cihaz patlamasında yaralandığı bildirildi. Peki, Lübnan'daki çağrı cihazı saldırısı nasıl gerçekleştirildi? Siber bomba planı İsrail'in yeni planı mı? Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın A Haber’de değerlendirdi.

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