18 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Lübnan'daki Hizbullah üyelerine çağrı cihazlı suikast! ABD'den flaş açıklama: İlgimiz yok

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 10:31 Güncelleme: 18.09.2024 10:37
ABONE OL
Lübnan’daki Hizbullah üyelerine çağrı cihazlı suikast! ABD’den flaş açıklama: İlgimiz yok

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ülkesinin Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının eş zamanlı olarak patlatılmasıyla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör