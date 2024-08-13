CHP’de para kulesi skandalı! İddianameden yeni detaylar ortaya çıktı | ’Cemevi için bağış yaptım bina aldılar’

CEMEVİ İÇİN VERDİ CHP BİNASI ALINDI



Şüpheli Vedat Ali Aydın ise ifadesinde; 4-5 yıl kadar önce Ali Kılıç ile sohbetinde 'Bir Tuğla da Sen Koy' şeklinde bir hayır işine ilişkin sağa sola telefon açtığını gördüğünü, bu hayır işinin bir cami, cemevi veya okul gibi bir kampanya şeklinde olduğunu düşündüğünü söyledi.