CHP'de para kulesi skandalı! İddianameden yeni detaylar ortaya çıktı | 'Cemevi için bağış yaptım bina aldılar’
CHP'li İBB'de ortaya çıkan balya balya para sayma görüntülerinin yankıları sürerken kirli para trafiğine ilişkin hazırlanan iddianameden yeni detaylar ortaya çıktı. Hayır işi için bağış yapan Vedat Ali Aydın, parayı cami veya cemevi yapılacağını düşünerek verdiğini ancak CHP İl binası alındığını sonradan öğrendiğini söyledi.
CHP'deki kirli para trafiğine ilişkin hazırlanan iddianameden yeni detaylar ortaya çıktı.
Hayır işi için bağış yapan Vedat Ali Aydın bağış parasıyla cami veya Cemevi yapılacağını düşünerek verdiğini iddia ederken CHP İl binası alındığını sonradan öğrendiğini söyledi.
CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise 17 milyon liranın nereden temin edildiğini bilmediğini belirtti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarındaki birçok farklı hesap ve kullanıcı tarafından paylaşılan 'para sayma görüntüleri' ile ilgili iddianame hazırladı.
22 ŞÜPHELİYE HAPİS TALEBİ
Sabah Gazetesi'nin haberine göre İddianamede, şüpheliler İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz, Eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, Eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in aralarında olduğu 22 şüpheli hakkında Siyasi Partiler kanuna muhalefet suçundan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.
Ayrıca tüm şüpheliler hakkında siyasi yasak talep edilmişti.
KAFTANCIOĞLU BİLMİYORMUŞ
İddianameye ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. İfadesi alınan şüphelilerin birçoğu paranın kaynağının ne olduğundan haberdar olmadıklarını savundu.
O dönem CHP İstanbul İl Başkanı olan Canan Kaftancıoğlu resmi olarak gösterilmeyen 17 Milyon liranın nereden temin edildiğini ve ofise kim tarafından getirildiğini bilmediğini söyledi.
Ayrıca satıcıya elden ödenen 17 Milyon liranın parti gideri olarak kaydedilip kaydedilmediğini bilmediğini, kendisinin böyle bir yetki ve görevinin olmadığını söyledi.
Şüpheli Vedat Ali Aydın ifadesinde yaklaşık 4-5 yıl önce Ali Kılıç ile sohbetinde Bir Tuğla da Sen Koy şeklinde bir hayır işine ilişkin sağa sola telefon açtığını gördüğünü, bu hayır işinin bir cami, cemevi veya okul gibi bir kampanya şeklinde olduğunu düşündüğünü söyledi.
Vedat Ali Aydın vermiş olduğu yardım parasının CHP İstanbul İl Binasının alınması için toplandığını bilmediğini sonradan öğrendiğini belirtti.
Ayrıca Vedat Ali Aydın elden teslim ettiği 50 bin liranın makbuzunu Ali Kılıç'ın daha sonra vereceğini söylemesine rağmen vermediğini ifade etti.
CEMEVİ İÇİN VERDİ CHP BİNASI ALINDI
Şüpheli Vedat Ali Aydın ise ifadesinde; 4-5 yıl kadar önce Ali Kılıç ile sohbetinde 'Bir Tuğla da Sen Koy' şeklinde bir hayır işine ilişkin sağa sola telefon açtığını gördüğünü, bu hayır işinin bir cami, cemevi veya okul gibi bir kampanya şeklinde olduğunu düşündüğünü söyledi.
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