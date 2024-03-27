CHP’deki para skandalında çarpıcı detay! Para kule soruşturmasının tanık ismi konuştu: "Sistemin içinde FETÖ'nün prensi var"

"ELİMDEKİ BELGELER CHP KURULTAYI'NI İPTAL EDEBİLİR"

Şenyurt, CHP'deki para kuleleri krizine ilişkin şu iddialara yer verdi: Ses kayıtlarını mahkemeye sundum, daha fazlası da var. Kurultay'da delegelere 70 daire verildi. Elimdeki belgeler sonrası CHP'nin Kurultayı iptal edilebilir. Ben bu işin peşini bırakmadığım için birçok şeye şahit oldum.

İMAMOĞLU'NDAN USULSÜZLÜK İTİRAFI!

Hatırlanacağı üzere üzere İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile direkt bağlantılı isimlerin başrolünde olduğu CHP'lilerin şaibeli para sayma görüntülerini konuşulurken, İstanbul'un çilesi Ekrem İmamoğlu'ndan usülsüzlük itirafı gelmişti.